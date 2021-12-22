中緬邊境・四｜中國強勢打黑　緬北淪非法活動外逃之地

從走私鴉片到野生動物巿場、從賭場到電騙天堂，緬甸中央政府鞭長莫及的緬北地區素來也是「罪惡之地」，在近些年又因一次次引人注目的非法活動和產業被揭開。中緬之間漫長的一千多公里邊境線，緣何吸引着犯罪活動聚集窩藏，在緬甸政治局勢更紛亂的今天，恐怕更易成為中國非法活動外逃之地。

【此為中緬邊境系列報道之四】



今年初以來，中緬邊境的瑞麗口岸、孟連口岸、南傘口岸、打洛口岸等各個口岸，紛紛排滿了緬北等待返國的中國人——當中一些為在緬北進行電信詐騙活動的中國人。在防疫需求和打擊電信詐騙的雙重動力下，浩浩蕩蕩的勸返行動揭開了緬北龐大電騙產業的面紗。有的中國人為了賺錢自願赴緬，也有的上當被騙過來。這些近年從全國各地而來的電騙犯，每日被關在電騙集團內工作，中途想走也走不掉。

據研究緬北電信詐騙現象的雲南民族大學社會學院講師周鑫，電信詐騙活動曾向歐洲外流，但最終在數次大規模跨境執法行動後遏制下來，緬北卻因其獨特的社會經濟條件，成為了電騙集團的據點。

周鑫在其論文《緬北民族地區跨境詐騙問題及其治理》指出，緬北作為「極不發達地區」，其「低廉的生活成本、跨境民族的交融、中緬社會「胞波」（緬語裏的同胞）的情感基礎，為犯罪分子給當地的社會融合帶來了極大便利。」此外，中緬之間出入境監管困難，長期偷渡泛濫，「很多界碑、界樁只有一河之隔、一水之隔、一路之隔、一丘之隔」，這種地緣條件進一步吸引了兩地的犯罪分子和投機主義者。

事實上，電騙產業只是緬北「罪惡」的其中一個切面。很長的一段時間以來，人口販賣、毒品、玉石走私等各種犯罪活動在這裏交織叢生。緬北的克欽邦、撣邦、佤邦等，是聞名世界的「金三角」最大的鴉片生產地，至今，緬甸仍是世界第二大鴉片出產國；除了毒品外，位於最北的克欽邦還盛產玉石，幾十年來緬甸軍政府與高度自治、由克欽獨立軍控制的克欽邦軍事衝突不斷。

在勐拉，英國牛津布斯大學（Oxford Brookes University）的動物學家Vincent Nijman發現了亞洲其中一個最大的瀕危野生動物市場，公開進行着至少40種被保護及禁售的珍稀瀕危物種貿易（包括一度被認為已經滅絕的動物），透過在兩地幾乎自由通行走私販，由印度一帶把動物走私到當地巿場兜售，從而滿足國界線另一側──中國食客們對藥膳及野味的需求。

在此之餘，賭博和色情行業在佤邦、克欽、果敢等緬北自治地區更是合法經營，吸引着來自中國的賭徒和嫖客。一邊提供非法勾當「自由生長」的空間，幾乎形成一種共生關係。

法外之地：民地武與非法產業「合謀」

儘管在1947年的《彬龍協議》簽訂後，緬甸一度確立了民族平等、民族自決的聯邦制國家，但政權更迭後卻未能貫徹落實，自此埋下緬甸民族自治地區——尤其是緬北地區——與中央政府無休止的衝突。克欽邦、果敢、佤邦、勐拉鄉這四個緬北高度自治的特區，多年間由獨立的民族武裝控制（唯果敢在2009年的軍事衝突後，彭家聲領導的果敢民族民主同盟軍喪失對果敢的控制），並不時與緬甸政府軍發生衝突。對於這些割據一方的民地武而言，暴利的非法產業乃是其與緬軍對抗的支撐。

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以果敢為例，前領導人彭家聲雖主張禁毒，但以大力支發展博彩業聞名，吸引大量中國人賭錢、洗錢、放高利貸、綁架中國公民作人質，甚至把網上賭博延伸到中國內地。內地《新世紀周刊》報道，當時果敢的大街小巷經常樂聲陣陣，鞭炮轟鳴，不時有賭場開張。幾乎每家賭場的開張，彭家聲都會親自出席、剪綵，「你來幫我發展，我來幫你發財」這句名言，流傳甚廣。在非法資金支持下，果敢當局在短短數年間使得果敢發生巨大變化，從一個農村小鎮迅速變成一個頗有規模的小城。

周鑫便以「法外之地」形容緬北地帶，認為「差序政治」和「法律制度的階梯墮距」是電騙活動在緬北猖獗的重要因素。中國國內強化打擊治理，使電騙活動向政治和法律上的「低壓」地區轉移。無論是當年的博彩業甚至毒品走私，還是如今的電信詐騙產業，緬北各地方政府均出於其經濟效益，要不「積極鼓勵」，要不「坐視不管」。

沉淪中的罪惡之地

今年2月緬甸軍事政變後，緬幣崩盤，源源而來外資也告中止，本就處於窘境的國家經濟進一步惡化。緬甸在美國的部分外匯儲備被凍結，多邊援助暫停，外資工廠的停工或撤出使勞動力人口失業惡化。聯合國開發計劃署12月再次警告，稱2005年以來，緬甸從未出現過如此嚴重的貧困，並預測至2022年初，可能有近一半的人口生活在貧窮線以下。

與此同時，中緬跨境犯罪活動也更加猖獗。美國美國和平研究所（United States Institute of Peace）今年4月發佈的一份報告指，「在軍方重新建立統治後的兩個月裏，緬甸的犯罪活動急劇擴大，對該地區控制跨境犯罪構成了新的挑戰。」報告還指出：「經濟崩潰、法治惡化和混亂蔓延，這些使合法生意幾乎變得不可能，但恰恰也給予了犯罪分子沃土，在該國現已被推翻的非軍方政府的短暫鎮壓之後，他們正大舉返回緬甸。」

單從電騙產業來看，作為「主力軍」的中國人在這輪「勸返潮」退場後，大量緬甸人湧入行業作為替補。這些公司所能提供的收入、待遇，遠不是其他正當生意能及。11日，一則疑似電騙公司招工的視頻發佈於某社交平台上，雖然在當日稍晚已被刪除，但短短幾個小時內，已有數十用戶留言詢問招聘事宜。在民生狀況陷入低谷之時，越來越多緬甸人為尋求生計，不得不投入非法集團的懷抱，而緬北恐怕將淪為中國的「犯罪後花園」。