瑞麗封城｜中緬邊境防疫成車輪戰　「東方珠寶城」離不開也難留下

過去幾天，三面環「緬」的雲南邊境城市瑞麗成為輿論焦點。作為中國最大對緬貿易陸路口岸城市，人員的頻繁流動邊境難控管，成為防疫難解的結《觀察者網》指出，疫情反復波動「車輪大戰」，瑞麗至今未發生一例外傳，未有死亡病例，成績得來不易。



但是因三度封城，瑞麗賴以生存的邊貿、玉石、旅遊業幾近癱瘓，居民生活陷困境，更有許多民眾網絡求援，日前瑞麗市原副市長戴榮里以《瑞麗需要關愛》為題的文章，希望外界多關注邊境小城的抗疫和民生狀況，內地網民紛紛轉傳，關注瑞麗居民面對的防疫和生活的壓力。



雲南瑞麗主城區實施居家隔離，抵邊村寨和社區人員原則上不可離開瑞麗。（新華社）

中緬邊境防疫難

《觀察者網》以國家及各地衛健委統計數據指出，邊境省區境外輸入確診病例雲南以1,172例高居第一，第二的黑龍江則是404例，內蒙古以321例屈居第三。而位在中緬邊境的瑞麗口岸，2018年共檢查出入境人員1763.7萬人次，2019年，則超過2070萬人次，檢查外籍人員和緬籍人員總量均排名全國各類型邊檢口岸第一。

《觀察者網》指出，境外回流人員高達20%陽性率，讓這座小城面臨著前所未有的防疫壓力，瑞麗市的68%人口都是居住在邊境，中緬兩國邊民跨境而居，往來頻繁。從1980年代開始，外籍人員紛紛到瑞麗姐告經商、務工、生活、旅遊，形成外籍人員聚集區。姐告常住人口為1.5萬餘人，其中外籍人員5000餘人，外籍人員占總人口的三分之一。

據《中國網》2015年的資料顯示，瑞麗約有5,0000多緬甸人在瑞麗務工、經商，許多緬甸人在瑞麗從事體力勞動。但疫情後，瑞麗多次出現偷渡事件，防控面臨巨大壓力。2020年9月，瑞麗曾發現兩名偷渡者新冠檢測陽性，導致瑞麗城區全員核酸檢測，居家隔離。

瑞麗市為防止偷渡，在其169公里的邊境線上設置了506個封控點，佈置了3900餘人，24小時輪流在邊境值守。邊境疫情的封控成為瑞麗難解的難題。

瑞麗邊境貿易、玉石和旅遊業停擺

作為雲南省德宏傣族景頗族自治州的一個縣級市，瑞麗市人口事實上僅有26.76萬人，但2020年GDP達167.02億元，占德宏州的29%，瑞麗對外貿易進出口總額2018年達716.91億元，瑞麗口岸監管進出口貨運量達1404.2萬噸，是「經濟重鎮」。瑞麗所在的德宏州進出口總額更連續多年占滇緬貿易的三分之二左右、占中緬貿易的四分之一左右。

雲南瑞麗在疫情下多次封城，圖為店舖上的封條，拍攝於7月。（VCG）

《觀察者網》指出，瑞麗的經濟支柱玉石行業從4月關閉至今。瑞麗市工業和商務科技局宣佈，瑞麗市轄區內珠寶交易市場、直播基地、翡翠互聯網直播經營主體暫停一切線上線下的經營活動，至今沒有再開放。

旅遊業同樣受影響，瑞麗市接待遊客225.1萬人次，預計實現旅遊總收入57.1億元，比上年下降66.2%。2021年1至5月，瑞麗市共接待遊客58.8萬人次，同比下降39.69%。高度依賴第三產業的瑞麗面對疫情衝擊，也影響民眾生計。

帶著嬰兒選擇離開

《觀察者網》訪問在瑞麗生活兩三年、10月3日已帶著嬰兒離開的李秀芹（化名）分享離開銳利經過，她提到，每個社區每日有兩個離瑞名額，在提出申請之後，大概排隊一周，接到隔離通知。

按照瑞麗市的管理規定，綠區人員非因病、因喪、因公三種特殊情況申請離瑞的，執行7天自費集中隔離措施。李秀芹帶著嬰兒，7日隔離加核酸，費用高達1740元。李秀芹表示「說多了都是淚」，她提到自三月封城開始就不能上班，後來解封上了一下班，七月又封城，斷斷續續持續至今。

雲南瑞麗疫情反覆，此前傳出有1歲嬰兒做了74次核酸檢測。（新華社）

在從事翡翠行業的丈夫離開銳利兩個月後，李秀芹也選擇帶著孩子離開。李秀芹提到帶著嬰兒隔離有很多不便「等了兩個月，沒看到希望，才申請離開瑞麗的。」

對於不斷有市民反映「離瑞」受到限制、有固定名額。瑞麗市10月28日則回應稱，政府從未劃定離瑞名額，可能是由於隔離點的房間有限，要等上一批隔離的人員離開後才能騰出空間。

中緬家庭辦不了的簽證

《觀察者網》也訪問在瑞麗做水電工的劉雨。他和緬甸籍妻子2019年在瑞麗建立自己小家庭。他提到，2019年緬甸人往返中國，只需要持手續簡便的「邊民證」，但要在中國定居，與中國人通婚，則需要「胞波卡」（核發給合法入境瑞麗市的緬籍人員的資訊卡）和「結婚證」。

劉雨和妻子的簽證辦理成為難題。他提到疫情之後，各項業務停辦，前往緬甸辦理結婚證更是不可能。而胞波卡的有效期僅一年。在等待中，胞波卡也過期了。

疫情下的簽證問題困擾著許多中緬家庭，圖為胞波卡。（VCG）

續簽消息多且雜，找不到具體負責部門，加上因假冒卡片案件過多，官方取消「臨時登記卡制度」都成為在劉雨辦理簽證的難題。近日劉雨更接到通知，除了胞波卡、結婚證、護照的緬甸人以外，其餘緬甸人都要被執行勸返政策，劉雨的妻子可能要被遣返。

「我們怎麼辦？我們現在想辦合法的（證件）辦不出來，沒有任何一個管道能辦得出來。」劉雨表示，女兒才剛滿一歲，「我捨不得，孩子不可能沒有媽媽，也不可能沒有爸爸，實在不行我只能跟著一起去緬甸了。」

根據雲南社會科學雜誌2016年發表的《中緬跨境婚姻移民人口階段性劇增現象研究》論文，據不完全統計，瑞麗所在的雲南德宏州，2012年中緬通婚達10年以上的家庭有1,865戶，通婚少於10年的家庭則多達 6,751戶。

9月20日，在雲南省瑞麗市戶育鄉班嶺村，巡邏隊員正在中緬邊境的南宛河畔巡邏。（中新社）

但是，2006至2015年6月，瑞麗市跨境婚姻登記人口卻只有2424人。《廣州日報》2012報道稱，因手續繁瑣等問題，在雲南邊民涉外婚姻中，事實婚姻的比例占到了90%以上，往往是處於一種「有實無名」的婚姻狀態。

《觀察者網》記者聯繫瑞麗市民政部門，民政部門稱應聯繫外事部門。外事部門稱，疫情期間，胞波卡無法延期，應由公安部負責。但是公安部門稱，此事應由市政部門負責。

瑞麗市市委書記兩度調整

據《觀察者網》報道，瑞麗市市委書記今年已兩次調整。4月，瑞麗市委書記龔雲尊被撤職，昭通市委常委、鎮雄縣委書記翟玉龍補缺。5個多月後，原德宏州芒市市長毛曉接任瑞麗市委書記。

今年9月以來，針對瑞麗居民的網絡線上求助，曾任瑞麗前副市長的戴榮里發文呼籲「請救救這座英雄的城市吧」，對此瑞麗市長尚臘邊則回應，文章資料過期，表示瑞麗「暫不需要援助」，對於市長說法輿論反應兩極。