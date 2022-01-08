無懼政局動盪、資金缺乏　留守阿富汗的前線女性醫護

在政局動盪和隨之而來的醫療和經濟問題下，阿富汗仍有嬰兒出生。在無國界醫生的霍斯特（Khost）婦科醫院，女性繼續站在前線，為新手媽媽和她們的嬰兒提供重要護理。

文、圖：無國界醫生



無國界醫生在2012 年開設這間婦科專科醫院，為阿富汗東部的母嬰提供安全和免費的婦科和新生兒科護理。在郊外及遠離大城市的地方，大多數婦女無法獲得基本產科護理，加上女性助產士和醫生人手短缺，令問題更加嚴峻。

無國界醫生的經費來自私人捐款，不受政府的政治取向影響。我們繼續在霍斯特和阿富汗其他地方提供醫療服務，期間目睹醫療系統的重要資金被削減，針對新政府的經濟措施導致金融危機。向醫療系統提供的資金在2021年8月暫停後，即使有女性醫生和助產士，她們也無法獲得工作所需的物資和薪金。儘管現時已恢復部分資助，但阿富汗醫療系統得到的資金仍較以往少，難以改善長年失效、無法滿足人們需求的醫療系統。

一名母親在新生兒病房餵哺她的寶寶。(無國界醫生)

在我們的霍斯特婦科設施，幾乎所有醫護人員都是女性，因此被形容為「為女性而設的女性醫院」。無國界醫生是當地女性的最大僱主之一，現時450 名員工中過半是女性，包括醫生、助產士、清潔工和保姆等。在這裡，有一支全女性團隊十分重要，確保做到性別區隔和令病人安心。家人亦知道他們的妻子、母親和女兒會在這裡獲得照料。

霍斯特產科設有一個60 張病床的住院部、8個床位的分娩病房、 28個床位的新生嬰兒病房（包括10個床位的新生兒深切治療部）、2間手術室，以及一個鼓勵母親和嬰兒身體接觸的「袋鼠媽媽護理區」。我們為新生嬰兒提供疫苗接種，也提供家庭計劃服務和其他健康宣傳活動。

無國界醫生的助產士在照顧一名初生嬰兒。(無國界醫生)

自成立以來，這裡一直專注處理複雜的婦科個案，例如曾出現不同分娩併發症的孕婦。不過，考慮到政權更迭造成的混亂和不穩，我們在2021年 8 月決定擴大接收病人的標準。當時市場和交通系統停止運作，人們待在家裡，不清楚醫療設施是否仍然開放。目前大部分問題有所改善，但缺乏金錢令孕婦仍然難以安全分娩。

無國界醫生霍斯特項目主管科馬克（ Lou Cormack ）說：「我們很快就發現醫療系統的承載能力下降。由於供應鏈中斷，公營設施擁有的藥物越來越少，職員亦未獲發薪，我們甚至聽說當地一間醫院做手術時只能使用手電筒。在削減資助前已經陷入困境的公共醫療系統，如今幾乎完全癱瘓。」

無國界醫生團隊在2021年9月協助了1, 650次分娩，到了11月更超過 2,000次。我們在當地聘請的助產士阿奇拉（Aqila）說：「我們最近接收了很多病人，曾經有一個更次，協助了73次分娩，病人數量在過去幾個月一直上升。我們知道這情況是因為公營設施關閉，以及私家醫生收費高昂所致。婦女因負擔不起醫療費用而在家分娩，她們面臨的風險包括分娩出血併發症，或者妊娠高血壓等，但沒有人為她們診斷。」

霍斯特婦產醫院的手術室裡，一名懷孕期間出現併發症的婦女在接受手術。(無國界醫生)

即使醫療設施失去重要資金，但醫護仍盡力為孕婦提供護理。科馬克說：「在公營系統裡，我們聽聞有人籌集資金購買醫療用品，以確保醫療設施能夠繼續開放。若有孕婦需要剖腹產子，他們會湊錢購買足夠燃料，令手術時可以使用發電機，但這些醫護和其他公務員本身卻已有數個月領不到薪金。」

「在霍斯特郊區的8個基礎醫療設施，我們一直為分娩病房提供支援。我們近來進行了額外維修，以確保產房繼續運作，也添置了一些燃料，讓產房能在夜間運作，並提供正常分娩所需的工具包，包括一些藥物、衛生用品及一頂給嬰兒保暖的帽子。」

在無國界醫的霍斯特婦產醫院，助產士正照顧一名待產的孕婦。(無國界醫生)

一家在霍斯特地區營運多間本地醫療中心的組織，已經收到資金，直至1月。當這些設施全面運作並再次被當地人使用，我們的產科將恢復原有的接收病人標準，專注在出現分娩併發症的孕婦，但1月之後會發生甚麼事，還是未知之數。」

阿富汗正值動盪時期，加上人們在獲得醫療保健方面面對巨大挑戰。阿奇拉表示，能夠協助自己社區的婦女，令她感到極大安慰。她說：「我喜歡幫助在霍斯特分娩的婦女，無國界醫生產房對她們來說是個安全地方，我也在這裡誕下自己的小孩。我愛成為這裡的一份子，去幫助嬰孩和婦女。我真的非常喜歡這些媽媽，因為她們受苦太多。」