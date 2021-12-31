阿富汗局勢｜被指棄國逃走　前總統加尼：為免喀布爾被摧毀

阿富汗前總統加尼（Ashraf Ghani）12月30日解釋自己為何在塔利班（Taliban）掌權之日決定逃離國家。他稱這是為了防首都喀布爾（Kabul）遭毀滅，而且他是在飛機起飛後，他才知道它是離開阿富汗。



加尼30日出席英國廣播公司（BBC）廣播四台節目《今日》（Today）時描述他逃離阿富汗的時刻，期間為自己離國的決定辯護。

阿富汗局勢：圖為阿富汗前總統加尼8月2日在Facebook發布的相片。（Facebook@ashrafghani.af）

塔利班8月15日進入首都喀布爾（Kabul）、控制總統府並宣布掌權。加尼同日乘搭飛機離開阿富汗，如今流亡海外，身處阿聯酋（United Arab Emirates，UAE）。他因逃國行為而遭阿富汗各界猛烈抨擊，很多人認為，若非總統棄國，塔利班不可能一天之內就完成掌權，連加尼政府的副總統薩利赫（Amrullah Saleh）都批評他出逃是恥辱之舉。

加尼憶述稱，那一天，他一覺醒來時並不知道這是他身處阿富汗的最後一天，因為當時塔利班已同意不進入喀布爾，但2小時後情况有所不同，2個不同派系的塔利班部隊從不同方向逼近。他認為，當地很可能發生大規模衝突，這會摧毀擁有500萬人口的喀布爾，也會對民眾生活造成極大破壞。他非常不情願，但同意讓包括妻子和國家安全顧問在內某些親近的人離開喀布爾，自己則等車前往國防部。

加尼表示，他等車期間，國家安全顧問和「嚇壞了」的總統保安主管折返，並稱如果他不離開，所有人都會被殺，給他不到2分鐘的時間作決定。加尼原想前往霍斯特（Khost），卻被告知這個城市及賈拉拉巴德（Jalalabad）均已落入塔利班手中，「我（根本）不知道我們要去哪裏。只有當我們起飛時，（我）才清楚我們要離開（阿富汗）。所以這真的很突然。」

▼加尼推文簡述受訪內容▼

他提及美國前總統特朗普（Donald Trump）和塔利班簽訂的協議，指它根本就是要「清除我們」，為塔利班掌權鋪路。

加尼再次否認捲款潛逃的指控，強調自己無帶任何金錢出國。