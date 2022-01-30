俄烏局勢一觸即發　德國能源「躺着也中槍」？

烏克蘭局勢持續緊張，因應俄羅斯在烏克蘭邊境結集10萬士兵，北約將派出軍艦和戰鬥機到東歐戒備，美國國防部則稱有約8,500兵力處於高度戒備狀態，隨時準備增援。在這個敏感非常的時刻，外界卻高度關注德國能源問題，指該國過於依賴俄羅斯天然氣，讓歐洲少了制裁俄羅斯的選項，一旦俄羅斯停止供應天然氣，歐洲將會變得相當脆弱，而德國更恐因能源短缺而率先「受傷」。



早前，《華爾街日報》報導指出，20年前德國經已決心淘汰核電，同時又希望逐步降低燃煤以減少碳排放量。全國最後三間核電廠將於今年內關閉，所有燃煤發電廠預計最遲2038年關閉，因此德國現在比大多數鄰國更依賴俄羅斯天然氣發電。

作為歐洲最大的能源消耗國，德國近年的能源政策逐步取締核能和燃煤發電，轉而發展綠色能源，減少二氧化碳排放。因此過去數十年來，德國能源嚴重依賴進口，美國能源信息署（EIA）顯示，2019年，德國進口能源佔總消耗量的71%。其中俄羅斯可靠且穩定地提供廉價天然氣給德國。據歐盟統計局的數字，歐盟天然氣40%為進口，但德國一半以上的天然氣就來自俄羅斯。

德國近年逐步取締核能和燃煤發電，轉而發展綠色能源，減少二氧化碳排放。(Getty)

造成此一能源傾斜局面的部分原因是，來自美國或卡塔爾的液化天然氣相對昂貴，因此歷屆德國政府均未有建立液化天然氣接收站。2018年，時任默克爾政府曾在美國總統特朗普的壓力下，同意於德國北海沿岸建設一個大型的液化天然氣接收站，並提供補助，還草擬法案強制天然氣公司要與這個接收站連接。惟隨着特朗普於2020年敗選後，相關的計劃遭到擱置。

智庫布魯金斯學會資深研究員Constanze Stelzenmüller表示，德國面臨能源「三難」困境，需要在環境、社會、國安三方面取得平衡，惟「德國低估了國安部份，許多德國政策制定者於過去數十年來相信俄羅斯是可靠的供應商，不幸的是，現在有很多證據表明情況有所改變。」

德國近年對可再生能源進行了大量投資。(Getty)

雖然，德國對可再生能源進行了大量投資，但從化石燃料的轉型卻仍緩慢；天然氣目前約佔全國能源四分一，關閉核電和煤電廠後，天然氣佔比便會大增。德國最大公共事業公司之一的萊因集團（RWE AG）行政總裁Markus Krebber指出：「國家短期內無法找到取代俄羅斯天然氣的能源。」

目前，德國國內多個天然氣儲存設施，均由俄羅斯天然氣工業股份公司控制。連接德國和俄羅斯的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管道已經竣工，只待德國當局正式審批。開通之後，俄羅斯輸送德國天然氣的能力將倍增，意味俄羅斯可以經北溪二號輸送天然氣到歐洲其他國家，不用再經烏克蘭的舊喉管。

北溪二號線路圖（官方資料圖片）

有分析指出，德國高度依賴俄羅斯天然氣，令俄羅斯有機會利用能源作為政治武器。這不僅令德國備受掣肘，連整個歐洲的能源安全也將受影響。美國一直反對北溪二號項目，拜登政府希望德國保證，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，不能讓北溪二號開通。

但德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）強調，北溪二號是私營項目，應跟政治分開，但有德國政府官員曾說，假如俄羅斯入侵烏克蘭，會擱置北溪二號。

舒爾茨強調，北溪二號是私營項目，應跟政治分開。(Getty)

歐陸國家同面臨天然氣危機

德國商業銀行（Commerzbank）於1月19日發布的分析報告，經濟及能源專家Bernd Weidensteiner指出，現階段歐盟各國天然氣庫存量不及半數，明顯低於往年同期65%至80%之庫存量。由於歐洲約有40%天然氣自俄羅斯輸入、依賴甚深，一旦俄羅斯入侵烏克蘭成真，並以切斷天然氣供應作為報復西方國家手段，德國及歐陸國家經濟復甦將首當其衝。

據德國經濟部於2015年委託專家進行研究發現，如果俄羅斯天然氣供應突然中斷，德國的天然氣儲存庫必須要有60%儲存量才能應付需求。不過，據歐洲天然氣基礎建設協會（Gas Infrastructure Europe）本月的數據，德國現在的存量為44%，而且距離歐洲天氣轉暖還有幾個月時間，存量或進一步下降。

有分析指，德國在內的歐洲各國的選擇其實十分有限，一方面恐須重新運用舊有設備，或使用煤炭發電及供暖，惟相關做法將遭到環保團體強烈反對，同時還與西方各國目前對抗氣候變遷的方向相牴觸。

俄羅斯可以切斷天然氣供應作為報復西方國家手段。(Getty)

「傷敵一千 自損八百」？

雖然，能源問題看似德國以至歐盟的軟肋，惟專研俄羅斯能源政治的Thane Gustafson指出，即使在冷戰最激烈的時期，蘇聯也沒有停止輸出天然氣。反而在 2009年俄羅斯與烏克蘭就天然氣問題最激烈的爭端期間，亦只有流經烏克蘭的天然氣被中斷，而且還是短暫的。

更何況，歐洲對於俄羅斯的能源威脅也並非沒有方法應對。例如，歐洲的能源系統較十年前更具彈性。德國政策研究學者Andreas Goldthau表示，歐洲近年促進競爭的措施如禁止轉售天然氣的條款，削弱了俄羅斯天然氣工業股份公司的控制力。這使得以往孤立的國家能源網絡變成一個密集聯繫的天然氣互連網絡。

普京真的會以能源作威脅嗎？(Getty)

再者，歐洲亦有一定的天然氣貯存量。能源研究公司Rystad估計，如果今年冬天天氣正常，到春季將有足夠的天然氣儲備，以彌補俄羅斯兩個月的天然氣出口損失。此外，歐洲還有一些後備儲存，主要是大量無法投放市場的天然氣。能源咨詢公司Wood Mackenzie 的分析師認為，這些儲存的十分一應該可以隨時使用。只要監管機構給予許可，就像在戰爭引發的危機中那樣，這即將相當於一個多月的俄羅斯進口量。

的確，歐洲在能源上很依賴俄羅斯，但這並不表示俄羅斯能夠在此問題上予取予攜。有能源業人士指出，從長遠來看，俄羅斯若以天然氣反制或將付出更大代價，包括受西方制裁的風險。這是因為俄企往後或面臨巨大商業影響，包括需向客戶支付罰款、歐洲或暫停向俄方繳付合約費用等，還有，由於俄企表現嚴重不可靠，日後或難以在歐洲獲得任何長期合同，這些皆是莫斯科當局不願見到的，反映此一「能源牌」並非說打就打。