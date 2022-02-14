情人節應與家人、父母度過？　柬埔寨防疫與道德糾察背後

世界各地許多地方今天也有慶祝西方情人節，不少愛侶均希望好好慶祝這個浪漫的日子，即使是身處目前嚴峻的疫情期間。不過，柬埔寨金邊市政府昨日（2月13日）卻發布命令，禁止學生於情人節當日於校園內聚集，以防範新冠肺炎疫情，還指這樣能保護國民的良好傳統，從而避免發生婚前性行為。究竟當局於情人節化身「道德糾察」背後，是真的擔心當地疫情爆發，還是出於其他別的原因？



據高棉時報（Khmer Times）報導，柬埔寨金邊市長坤盛（Khuong Sreng）在政府聲明中表示，此一禁令是為了防範新冠疫情，尤其是要阻絕Omicron新變異病毒在社區傳播的風險。聲明又要求各有關單位，配合調查、追蹤、清查所有情人節的非法活動，並立即採取相應行動。

柬埔寨文化藝術部日前也因應情人節的時機，宣揚婚前守貞觀念，要求年輕人正確認識情人節的真正意義，又呼籲他們遵循國家的良好傳統，在顧及家族榮耀和尊嚴下慶祝這個節日。當局還提出一個「因地制宜」的情人節過法，指出具「柬埔寨特色」的情人節應該是與家人、雙親、配偶、小孩等所愛的人分享，以確保一段既有尊嚴，又誠摯純潔的愛。

當局禁止學生於情人節當日在校園內聚集。(Getty)

文化藝術部又指：「正常來說送禮物我們是阻止不了，因為這是心意，但我們認為該節日可以將愛心轉送給弱勢社群或父母，還可以將愛心送給那些孤兒和殘疾人士」。

年青人誤解加上國家高強姦率？

近日，教育部亦發布文件呼籲年輕人，不要誤解情人節的含義，做出讓自己後悔的行為。當局指出，許多柬埔寨年輕人認為情人節是「情侶節」或「愛人見面日」，並且需要在這天發生性關係才算是真正的「情人」。

柬埔寨政府煞有介事針對情人節連番作出呼籲，其實與當地年輕人的趨勢有關。據知，近年不少柬國男生在情人節當天會要求與女朋友發生關係，以證明二人是真心相愛，而不少女生往往為要證明對對方的「真愛」而妥協，許多人因在缺乏避孕的保護措施而懷孕，甚至有些男生是在女生不情願的情況下而強姦了對方，情況繼而引起了當局的關注。

柬埔寨國內強姦問題嚴重，不少男性曾至少一次強姦女性。(Getty)

由於柬埔寨國內長期存在嚴重的強姦問題，據聯合國的研究，五分一柬國男性承認曾至少一次強姦過女性，當中有一半是在20歲前發生，近三分二人更強姦過他們的情人或伴侶。這反映了該國對情人節的警惕，包括對情人節意義的誤解及國內高強姦率，令當局憂心年青人經已將情人節變成「性侵節」。

當局強調情人節並非柬埔寨的傳統節日，重申國家近年來受西方文化影響，令年青人越來越重視情人節，造成許多年輕人在此期間不重視學習，還為「滿足一時情趣，以致迷失自我、失去自己和家人的尊嚴，亦違背了國家良好的文化傳統和習俗。」教育部長 Hang Chuon Naron更說：「別再想情人節了，互相買花是可以，但如果是為了超越友誼而失去童貞就不對。」

當局希望年青人了解情人節的真正意義。(Getty)

為此，教育部特別指示全國各大學校採取四項措施，以儘量遏制上述事情發生。這當中包括了：一、校方必須加強學生教育深刻理解情人節的真正含義；二、嚴格執行校內的規章制度，特別是學生道德和紀律方面，注意學生的一舉一動；三、督促青年委員會和學校兒童委員會執行「朋友教朋友」的行動；四、與學生的父母親保持密切聯繫，如發現不正常行為，及時介入進行思想指導。

總理洪森近期亦曾多次提到，2月14日是「愛的節日」，是對父母和家人表達愛心，是對國家的愛國之心及對文化的愛心。他重申千萬不要誤解節日的含意，尤其是女生們不要在當天獻身給男朋友。有反對派人士則批評，當局的推理是胡說八道，他們認為啤酒也是一種外國文化，但政府卻沒有採取任何行動警告人們不要喝啤酒，更反問「酒精或情人節會導致發生更多的性侵犯？」

洪森總理重申，情人節是對國家和文化的愛心。(Getty)

高接種率阻不了Omicron疫情

撇除情人節的因素，疫情無疑亦是金邊當局上述命令的原因之一。柬埔寨衛生部於2月12日通報，全國新增401宗確診個數，全部為感染Omicron變異病毒，其中4宗屬境外輸入、另有397宗本地個案。截至現時，柬埔寨1,649萬人口中，累計有逾12.34萬人確診新冠肺炎，造成3,015人染疫死亡。

早前，柬埔寨政府因應連日來三位數字的疫情增長，想要為進一步控制疫情，特別是Omicron的迅速傳播，計劃推出新規定，要求民眾須接種疫苗後才可返回工作崗位，未來甚至將這一新規定擴展至沒接種加強劑人士，民眾將須接種加強劑後才可上班工作。

其中，金邊市政府督促下屬各部門加強防疫宣傳力度，市內的婚宴、餐廳、娛樂場所及各類聚會等人群聚集的地方須嚴格落實防疫措施，包括每張枱不得超過七人、所有場所職員須接種全劑疫苗、測量體溫、噴酒精消毒及社交距離等。有關人員同時須嚴查顧客的疫苗卡等接種記錄，若逾四個月尚未接種第三針加強劑的人士須拒絕其入場。

柬埔寨在新冠肺炎的初期防疫頗為成功，報告病例不足500宗，及至去年2月才變得嚴重，以及去年大部份時間國內的醫療系統備受壓力，繼而實施了封城的措施。幸而，在中國疫苗的充足供應下，柬埔寨的疫苗接種計劃得以順利推行，到11月經已超過當局的接種目標，讓首相洪森（Hun Sen）得以下令全面重新開放，並成為東盟中首批免於完成接種疫苗旅客隔離的成員國之一。

根據世衛上月的報告，柬埔寨98.5% 的成年人和 96.8% 的五歲或以上兒童接種了兩劑疫苗，並有近半成年人接種了加強針。該國所接收到的4350萬劑疫苗中，約有85%是從中國購買或捐贈的。

然而，即使是在國內高接種率的情況下，目前仍未能成功阻止Omicron新變種病毒的漫延，令這種新變種成為現時柬埔寨的主流病毒。因此，當局想要在情人節這個不少人想要出外慶祝的日子作出相應的限制，或許也是必須的防疫手段。