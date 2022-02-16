美國因受威嚇煞停牛油果進口　墨西哥「綠金」背後黑幫猖獗

上周六，美國農業部動植物衛生檢驗署（APHIS）一名駐墨西哥檢察員收到的威脅短訊，引發美國暫停與墨西哥的所有牛油果進口貿易，使這個價值24億美元的產業不得不煞停。隨着牛油果近年來市場需求愈發火熱，這種被喻為「綠色黃金」的水果已經成為墨西哥販毒集團爭相搶奪的新商品。



墨西哥農業部門在聲明中表示，這名美國檢查員在墨西哥西部的米卻肯州（Michoacán）進行檢查時，自己的公務手機上收到了威脅短訊，美國衛生當局隨後決定暫時中止墨西哥牛油果進口，「直至進一步通知」。墨西哥洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）周一（14日）反指是美方的陰謀論說法，停止牛油果進口危害墨西哥政治及經濟利益。

墨西哥作為全球最大的牛油果生產和出口國，產量佔全球牛油果消費的41%。2021年，該國產出的牛油果總值達256萬公噸，遙遙領先於哥倫比亞、秘魯、荷蘭等其他主要牛油果生產國。而墨西哥向美國的出口份額則高達80%。

由於美國本土也種植生產牛油果，為了確保進口的牛油果不攜帶任何可能損害美國本土農作物的疾病，美國動植物衛生檢驗署的人員會在墨西哥境內進行檢查。此次事件涉及的公職人員，正是在墨西哥各州中唯一擁有對美出口授權的米卻肯州進行檢查。而這裏不僅僅是墨西哥境內最大的牛油果生產基地，亦是各大販毒集團的據點，地盤和利益爭奪引發的衝突、販毒集團與執法人員間交火時有發生。

2017年1月27日，在墨西哥蒂華納（Tijuana）的一家商店，牛油果被擺放在貨架上。（Getty）

牛油果背後的幫派紛爭

由於牛油果在全球市場需求近年急劇增長，這種超級食物有巿有價，墨西哥的牛油果生產貿易活動已經成為當地勢力龐大的販毒集團的一大衝突之源。

2019年5月，在米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）周邊的樹林裏，一架載滿了哈利斯科新生代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel，JNGC）成員的卡車衝進了樹林，與不過兩個月前佔領該地的黑幫集團Viagras之間展開槍戰。後者在奪得該土地後，着手清理樹林、開墾牛油果樹林，並對種植牛油果的民眾徵收每公頃250美元（約合1950港元）的保護費。

米卻肯州（Michoacán）為墨西哥牛油果主要產地：

美國全國公共廣播電台（NPR）報道指，米卻肯州的販毒集團往往以綁架或威脅方式來恐嚇牛油果農，有時每英畝收取的保護費高達數千美元。

72歲的教授Juan Madrigal Miranda在烏魯阿潘市周邊經營一個小型自然中心，2019年兩大幫派JNGC與Viagras發生槍戰時，他蜷縮在小木屋的地板上，子彈從他頭頂飛過。Madrigal對《洛杉磯時報》表示：「全國上下的毒梟都想要土地、森林和水，現在他們開始爭奪生活的關鍵（資源）。」

持續一個小時的槍戰結束後，10名黑幫成員死於樹林中，而這只是當年JNGC進入烏魯阿潘市後所造成傷亡的一部分。集團更一度在該市中心公開展示Viagras成員屍體，並在一旁放上標語：「可愛的人們，繼續你們的日常工作。要愛國，然後殺掉一名Viagra（成員）。」

在與墨西哥米卻肯州周边的一个山坡上，曾經種有松樹和冷杉的土地如今用来种植牛油果树。（AP）

「綠色黃金熱」

在離烏魯阿潘市不遠的村莊San Juan Parangaricutiro，手持AR-15步槍的小規模牛油果農輪流在通往牛油果農場的關卡站崗，防範小偷和派幫成員前來勒索。

「如果不是因為牛油果，我只能去外面找工作，也許會去美國或其他地方。」——其中一名牛油果農Pedro de la Guante這樣說。他的小牛油果園給他帶來的收入遠遠超過他從任何其他合法或非法作物中獲得的收入。

近些年來，全球健康飲食的風潮吸引了食客們對這個營養豐富且美味的水果的熱捧，根據國際貿易中心（International Trade Centre）的數據，2016年全球牛油果進口額達到48.2億美元，比2012年增長了21%。經濟與金融市場調研公司RaboResearch的數據顯示，僅在美國，2010年至2020年間牛油果的人均消耗量翻了一倍多，達到每年8.5磅以上，預計2026年人均消耗可能每年超過11磅。

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2022年2月9日，Jorge Granada在加州三藩市的墨西哥餐廳Tommy's準備牛油果醬。在超級碗前一周，新鮮牛油果和牛油果醬的價格由于供应链问题正在飆升。根據彭博新聞社的報道，來自墨西哥米卻肯種植區的牛油果價格已經達到二十年來的最高水平，一箱20磅的牛油果售價約為26美元。（Getty）

這一風潮之下，包括墨西哥在內的許多拉美和非洲國家紛紛掀起「種牛油果熱」。墨西哥西部許多地區，都因牛油果而收穫巨大的經濟效益、擺脫貧困，當地人把這個水果稱為「綠色黃金」。在米卻肯州，新修的公路、精心設計的私人建築都是這場掘金熱帶來的肉眼可見的紅利。但販毒集團卻也隨之到來。

各個販毒集團都想從中分一杯羹，當地一家貿易協會的成員Jose Maria Ayala Montero稱，「來自各方的威脅持續存在」，協會和種植牛油果的農場主不得不組建警衛隊來自我保護。

美國因有農業部檢查員收到威嚇短訊，突然停止墨西哥牛油果進口。墨西哥。（AP）

據報道，2009年至2013年期間，毒梟從米卻肯州每年的牛油果利潤中抽取了超過1.54億美元（約12億港元）。除了典型收取保護費的剝削方法，販毒集團亦會搶佔土地、（非法）砍伐森林、開墾並培育自己的牛油果樹林，從而進一步掌握牛油果生產、榨取利益。

美國馬里蘭大學（University of Maryland）的恐怖主義研究機構START在2020年發佈的一份報告指出：「墨西哥的犯罪暴力不僅限於非法市場，而且還侵佔了合法市場。」在米卻肯州，由於合法和非法經濟混合，犯罪組織與牛油果生產已經盤根交錯。

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基於背後牽扯的複雜犯罪活動，美食界近年來不乏抵制牛油果的呼聲——如來自愛爾蘭的米其林星級廚師JP McMahon把牛油果喻為「血鑽」，停止在其餐廳提供墨西哥牛油果——由此避免間接促生暴力和犯罪活動，但這些倡議和行動收效甚微。

無論飲食屆的有識之士如何反抗，牛油果愛好者們的熱情似乎無法澆滅。而墨西哥牛油果產業的從業者——農場主、運輸人員和果農從業者，只能夾在販毒集團與消費者中間，艱難求生。