無國界醫生與「時間競賽」支援烏克蘭人道危機

自烏克蘭的戰爭升級以來，無國界醫生一直努力應對緊急需求，首批三輛運送緊急醫療物資的卡車已在3月初抵達，更多物資將陸續運抵當地。無國界醫生派出多支緊急救援隊到烏克蘭多個地區，包括首都基輔，和邊境國家了解醫療和人道需要、著手為醫院進行培訓以處理大規模傷亡事件、治療戰爭創傷傷者、及支援流離失所的人們。



一名男子從烏克蘭拉著行李進入波蘭梅迪卡邊境。（MSF提供）

首批物資以火車運抵基輔

在3月5日，無國界醫生的首三輛卡車把合共120立方米的緊急醫療物資運抵烏克蘭，並將當中三分之一的物資 - 主要是用於手術及治療創傷的物資和藥物，即時以火車送往首都基輔。基輔衛生部接收了這批物資，並將其分發予負責醫治戰爭傷者的醫院和烏克蘭東部的戰區醫院。與此同時，無國界醫生在基輔的兩間流動診所繼續運作，支援當地民眾。

身處烏克蘭利沃夫（Lviv）的無國界醫生緊急項目統籌沃爾茲（Anja Wolz）說：「我們與時間競賽，須趕及在城鎮遭圍困之前將合適的醫療物資運送到合適地方。」

上星期已有更多的緊急醫療物資抵達無國界醫生在烏克蘭的倉庫，將有更多物資陸續送到。到目前為止，無國界醫生的工作重點是運送外科、創傷、急症室和深切治療部專用的設備及藥物。不過，對其他主要醫療用品的需求開始浮現，包括糖尿病患者所需的胰島素，以至是哮喘、高血壓及愛滋病等慢性疾病患者所需的藥物。由於部分藥物需要冷藏，令運輸過程更為複雜。

馬里烏波爾（Mariupol）——當地情況「極度惡劣」。烏克蘭東部（包括馬里烏波爾）的長者口比例高，戰爭破壞了當地的社區設施，而這些設施對於支援長者的醫療需要非常重要。無國界醫生成立了一個保健義工網絡，以協助患者及時得到診斷和治療，並幫助他們取得藥物。無國界醫生亦向烏克蘭東部的一些醫院捐贈了創傷套裝。



至於把物資送到烏克蘭有需要的地方則是另一挑戰。現時，鐵路的運載量令它成為不錯的選擇，但無國界醫生正研究更多安全地把醫療用品運往全國各地的方法。沃爾茲解釋：「我們不知道多久之後基輔的供應或會遭到切斷。這場戰爭的殘酷、強度和速度都是我們前所未見，因此需要更大規模和更快的人道醫療救援。」

在利沃夫，無國界醫生設立了一個倉庫，並在幫助當地和接近邊境的流離失所者。而在利沃夫和該國第三大城市兼戰略港口敖德薩（Odessa），無國界醫生已向準備接收戰傷者的醫院捐贈醫療用品，並著手培訓醫院處理大規模傷亡事件和治療戰爭創傷。

敖德薩（Odessa）——無國界醫生目前專注於協助醫院準備治理傷者，我們能為醫院提供培訓、分流支援和穩定病人情況。我們亦正考慮協助設置高階醫療站，例如把傷者送往醫院前，能為他們進行急救的小型急症室。此外，我們計劃持續協助藥物供應，避免出現短缺。



摩爾多瓦帕蘭卡一位母親在等車時安慰女兒。（MSF提供）

邊境地區和鄰近國家協助人們抵抗嚴寒天氣

除了醫療用品外，另一敵人是當地低至攝氏零下7度的嚴寒天氣。現時，多達數十萬人已逃往利沃夫，或在前往匈牙利、波蘭或斯洛伐克邊境途中。

無國界醫生正把160立方米的物資運往當地，包括超過2,000個睡袋、超過3,500張保暖絨毯、超過500個帳篷、數千套保暖內衣、羊毛上衣、帽子、雨衣和其他衣物，還有牙膏、牙刷、肥皂和毛巾等衛生用品。這批物資將交由當地民間組織，再分發給逃往利沃夫或尚在烏克蘭邊境等待的民眾。

在帕蘭卡等待上車的烏克蘭難民。（MSF提供）

無國界醫生的團隊目前身處波蘭、摩爾多瓦、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克評估難民的需要。我們亦有團隊在俄羅斯及白俄羅斯候命，準備提供人道援助。

斯洛伐克 —烏克蘭邊境： 無國界醫生的首支緊急救援隊於三月初抵達斯洛伐克，現時與衞生部門合作以支援應對工作。我們正商討簽訂備忘錄，以容許醫療物資進口及讓我們在該地工作。我們亦計畫建立一支隊伍定期監察邊境情況，並提供心理支援、協助急症轉介和照顧最脆弱的人們。

在烏克蘭，我們希望在烏日霍羅德 （Uzhhorod）建立一個基地，繼續評估不斷變化的局勢。我們還在研究像伊凡諾福蘭科斯克市這樣的城市，從那裡監測、評估和應對整個烏克蘭西南部的情況。

波蘭—烏克蘭邊境：

無國界醫生的緊急救援隊正在應對波蘭和烏克蘭邊境，及波蘭境內其他地區評估醫療和人道需要。我們重點關注對慢性病患者提供持續護理。來自烏克蘭的難民需要獲得治療高血壓、糖尿病、癲癇、精神疾病、肺結核和其他健康問題的藥物。我們正嘗試將必要的員工和物資送到烏克蘭，並在邊境兩側開展應急應對工作。我們已經與地方當局、非政府組織、民間社會團體和幫助男性、女性和兒童的義工會面並進行會面。

無國界醫生員工在帕蘭卡搭建流動診所。（MSF）

摩爾多瓦—烏克蘭邊境：

無國界醫生在帕蘭卡（Palanca）設立醫療中心、緊急心理支援和休息區，以協助當地數以千計在嚴寒中等待多個小時的婦女、兒童、殘疾人士及長者。 我們開始為難民提供初級保健諮詢和心理急救課程，並為逃離米克拉伊夫和敖德薩地區的家庭提供基本支援。

白俄羅斯—烏克蘭邊境：

無國界醫生已派出一支評估隊伍前往白俄羅斯和烏克蘭邊境地區，評估潛在的醫療和人道需求。

俄羅斯：

無國界醫生目前正在俄羅斯南部進行評估，以確定是否出現了新的醫療人道需求。我們捐贈了一些食物、衛生用品、基本救濟物品和藥物給流離失所者。