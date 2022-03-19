俄烏戰爭很可能嚴重影響世界糧食市場｜安邦智庫

俄烏局勢的發展，當前已經日益引發各方對全球糧食安全的擔憂。安邦智庫（ANBOUND）日前就曾經分析指出，俄烏衝突如果長期持續將深度影響全球糧食市場。原因在於，其不僅涉及糧食的直接供給，更是可能關係到整個糧食生產、運輸和流通的全產業鏈。

俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食穀物生產國，其中小麥、玉米、大麥產量佔全球重要地位。

2021年全球糧食穀物產量達到了28.21億噸，其中2021年俄羅斯糧食穀物產量為1.214億噸，佔全球產量的4.3%。其中，大麥產量為1,800萬噸，小麥產量為7,550萬噸（佔全球總產量的9.7%），玉米產量為1,500萬噸。

而2021年烏克蘭糧食穀物產量為7,380萬噸，佔全球產量的2.62%。2021年烏克蘭大麥產量達到800萬噸，小麥產量3,300萬噸，玉米產量4,200萬噸（佔全球總產量的3.5%）。

從全球市場供給來看，由於俄烏兩國自身消耗較少，所佔全球出口份額分量更為突出。僅從小麥來看，2021年全球小麥出口量為2.06億噸，其中俄羅斯出口小麥3,500萬噸，佔全球小麥出口總量的16.9%，是全球最大的小麥出口國；而烏克蘭小麥出口量為2,400萬噸，佔全球小麥出口總量的11.6%，是全球第四大小麥出口國。兩國的小麥總出口量佔到了全球總出口量的28%，加之兩國玉米出口量佔到全球總出口量的18.6%。

如果俄烏兩國因為戰爭及相關制裁影響，不能順利將對應數量的糧食推向全球，屆時世界糧食市場將可能出現巨大缺口。很多市場人士認為，即使美國、加拿大、澳洲等國增加小麥、玉米和大豆的種植面積，依然無法彌補俄烏兩國的供應缺口。

當前最直接制約兩國糧食出口的莫過於當地的交通狀況。兩國的糧食大多通過黑海海運向外輸送，如烏克蘭西南港口敖德薩港（Odesa）、基洛夫格勒港（Kropyvnytskyi）、尼古拉耶夫港（Mykolaiv）和切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）就涵蓋了烏克蘭近80%的穀物出口。但俄烏發生戰爭以來，多艘航經黑海的商船遭遇炮火、水雷乃至導彈襲擊，黑海航運當前幾乎陷入癱瘓，糧食通過海運運出已經不太現實。

而因外部制裁和貿易政策的收緊導致糧食出口的中斷，更加惡化了兩國的出口形勢。

烏克蘭政府近日發佈公告稱，將禁止出口小麥、燕麥、小米、蕎麥等其他重要糧食作物，以在緊張局勢下優先確保養活本國人民。烏克蘭禁止出口小麥給那些依賴從烏克蘭進口穀物的國家帶來了巨大的風險，比如黎巴嫩全國50%的小麥都進口自烏克蘭，利比亞43%的進口小麥來自烏克蘭，突尼斯對烏克蘭小麥的依賴程度為32%，有14個國家對烏克蘭小麥的依存度超過10%。

最新消息顯示，俄羅斯計劃在6月30日之前禁止穀物出口，涉及小麥、混合麥、黑麥、大麥和玉米等。對於俄羅斯而言，西方制裁當前已經導致許多買家不敢訂購俄羅斯商品，銀行不願意為俄商品貿易提供融資，這讓俄羅斯農產品進入全球市場已經非常困難。如目前俄羅斯小麥出口市場依舊開放，但受美國等國制裁影響，出口步伐明顯放緩，近階段僅有巴基斯坦確定會再進口200萬噸俄羅斯小麥。

俄烏戰爭帶來的另一個隱患是戰火蔓延，導致相關地區農業生產的大規模中斷和延誤。烏克蘭播種工作通常從4月中旬開始，春播作物主要為玉米、葵花籽以及部分大麥和春小麥。春季種植季即將來臨，戰爭持續將導致大量土地撂荒。據烏國內估計，烏克蘭的春播面積可能只有計劃面積的約30%，最樂觀的估計是50%，如果烏克蘭農戶無法種植農作物，那麼將影響全球5,000萬噸穀物的供應。作物施肥中斷也會影響收穫預期，當前正值烏克蘭冬小麥的追肥期，如果肥料供應跟不上，烏克蘭冬小麥的產量據稱可能比往年減少15%。

俄烏戰爭對於全球糧食市場的影響，並不僅僅在於兩國的糧食生產和出口大國地位，還因為目前牽涉俄烏戰爭的國家，均是全球化肥生產和出口大國。

其中，俄羅斯是全球最大的化肥出口國，其氮磷鉀肥均為全球出口前三位；2020年俄羅斯生產鉀肥約1,350萬噸，約佔全球鉀肥供應量的20%，出口鉀肥約1084萬噸，約佔全球貿易量19%；2020年開始，俄羅斯還取代中國成為全球最大的尿素出口國，占尿素全球市場供應量的14%。白羅斯則是全球第三大鉀肥生產國，產量約佔全球鉀鹽總產量17.4%。早在俄烏戰爭前，全球化肥供應就已趨於緊張。隨着俄羅斯近日宣佈停止出口化肥，疊加此前白羅斯鉀肥被禁止出口，全球合計約30%以上的鉀肥供應將受到影響。全球範圍內天然氣價格上漲，更是嚴重阻礙了氮肥的生產。未來全球化肥生產和供應形勢將更加嚴峻，而世界上幾乎每種主要作物的生長都依賴鉀和氮等肥料，如果沒有穩定的供應，幾乎全球所有農作物的產量都將受損，這種影響將更具全局性。

最終分析結論：

俄羅斯和烏克蘭都是全球糧食生產和出口大國，俄烏戰爭衝擊了兩國正常的對外供應和當地的農業生產，加之產業鏈影響，世界糧食市場很可能將嚴重受創。

本文轉載自安邦智庫3月15日「每日經濟」分析專欄。

