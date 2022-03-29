詳細拆解｜中東歐難斷俄國油氣？　歐洲能源基本盤一覽（下）

俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已滿一個月，美國兩周前已宣布對俄能源制裁，禁止俄國石油及天然氣入口，然而盟友歐洲向來對俄能源依賴較深，而且各國依賴程度不一，歐盟在制裁力度上仍未遠成共識。

全面制裁俄國能源？禁油不禁氣？各個成員國都有各自盤算，尤其在歐洲推進減碳方面，進口天然氣在多國的能源結構中仍是重要支柱，各國爭分奪秒尋找替代方案，但又是否輕易？

《香港01》重點梳理歐洲國家的能源組合及來源等數據。



閱讀文章上篇——歐盟+西歐能源概況

五・波蘭：媒、氣、油全靠俄 真的波瀾不驚？

基本能源組合：固體化石燃料（42%）、石油（30%）、天然氣（15%）、核能（0%）、可再生能源（12%）、其他（1%）



作為烏克蘭的睦鄰，波蘭對於烏克蘭戰爭的反應可謂最為強大，上百萬難民湧入當地，家家戶戶都張開雙臂歡迎。波蘭政府更站在「反俄最前線」，強烈促請歐盟全面禁止俄國能源進口。不過，作為歐盟人口第五大國，波蘭的能源底氣似乎略有不足。該國的能源結構其中一個特徵是煤碳使用率仍然高企，2019年佔比達42%，在歐盟成員國之中僅次於愛沙尼亞（60%）。波蘭的電力供給更是高達70%來自燃煤發電。

波蘭是歐盟之中最依賴燃煤發電的國家，比例高達70%，帶來碳排放及污染問題。圖為羅戈維茨露天煤電站 （Belchatow Power Station）。（Getty Images）

目前，俄國天然氣佔波蘭進口量約55%，而俄國石油及煤亦各自佔其進口量的約67%及75%，足見波蘭能源基本需求也十分仰賴俄羅斯。為了追趕歐盟定立的減排標目，波蘭一直尋求在今個十年引進更多的天然氣以替代煤炭，隨着波蘭今年底跟俄羅斯國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的長期合約屆滿，波蘭本已做了一定準備，除了加大進口美國液化天然氣，今年11月，連接挪威的天然氣管道將會落成使用。

在更長線的能源改革，核電將會是主打。華沙當局擬於明年啟動首個核電站，並預計到了2043年國家能生產6-9吉瓦（GW）的核電，佔整體電力生產的10%，而建造核反應堆的總投資金額預計達225億歐元。

儘管波蘭對八十年代切爾諾貝爾核災的陰影都較不少歐洲國家深，然而對於發展核電，似乎事在必行，現政府更視核電為擺脫對煤依賴的關鍵一環。其中，波蘭的核電站選址鄰近德、波邊境奧德河（Oder river）地區，計劃去核電化的德國對核電站感到憂慮，主張去核的綠黨籍德國環境部長萊姆克（Steffi Lemke）上月訪問華沙期間表明，不排除動用法律手段：「在柏林看來，核能既不好也不安全。」「如果要在波蘭建造反應堆，我們將使用適當的法律文件跟進……在歐洲層面，這不用說的。」萊姆克說。

六・波羅的海：早已部署「脫俄入歐」

立陶宛基本能源組合：固體化石燃料（3%）、石油（40%）、天然氣（23%）、核能（0%）、可再生能源（20%）、其他（14%）



作為前蘇聯國家的波羅的海三國，政治上與俄羅斯普京政府抗衡到底，但能源供求上仍是欲斷難斷。地緣上，西北歐國家擁有直駁挪威等主要供應國的氣油管，以及多個液化天然氣進口終端（LNG terminal），相比之下，東歐、波羅的海及巴爾幹半島較難擺脫對俄羅斯輸氣管的依賴。

其中，立陶宛是其中一個最依賴俄國能源的歐洲國家，去年進口俄國油氣及電力共斥資達30億歐元，進口石油高達69%來自俄方，俄國天然氣則佔進口量42%。

俄烏衝突爆發以來，立陶宛是支持烏方聲音最為強烈的國家之一，近年亦致力擺脫對俄依賴。（美聯社）

拉脫維亞基本能源組合：固體化石燃料（2%）、石油（37%）、天然氣（22%）、核能（0%）、可再生能源（37%）、其他（2%）



愛沙尼亞基本能源組合：固體化石燃料（60%）、石油（4%）、天然氣（8%）、核能（0%）、可再生能源（24%）、其他（4%）



過去數年，歐盟委員會分批撥款共16億歐元，協助波羅的海國家脫離俄羅斯電網，改而跟歐盟接軌。除了電網準備「脫俄入歐」，活於蘇聯陰霾下的三小國在2014年克里米亞事件後，已開始部署減少對俄能源依賴。例如，立陶宛2014年起營運的Klaipeda浮式LNG終端站，支撐起了波羅的海及芬蘭天然氣巿場的一半需求。

至於拉脫維亞，該國去年九成的進口天然氣也來自俄羅斯，不過當局指出，進口大量俄氣是基於售價便宜，並非無其他選擇。只要妥善計劃，依靠Kalipeda LNG終端站已足以供應波羅的海三國所需。此外，愛沙尼亞本月也宣布推進計劃十年的能源項目——LNG的浮動接收站。當局估計，購買一艘液化天然氣船成本約為三億歐元。

七・中歐四國：捷克、斯洛伐克、奧地利、匈牙利各有立場

捷克基本能源組合：固體化石燃料（34%）、石油（23%）、天然氣（17%）、核能（18%）、可再生能源（11%）



捷克政府尚未就歐盟可能禁止從俄羅斯進口能源表明立場，總理彼得菲亞拉（Petr Fiala ）多次表示，歐盟必須減少對俄羅斯化石燃料進口的依賴，但不支持進口禁令。捷克共和國約90%的天然氣從俄羅斯進口；石油消費量的50%是從俄羅斯進口的；該國擁有自己的煤礦並進口額外的煤炭，主要來自波蘭。捷克經濟學家認為，禁止俄氣對捷克經濟來說是危險的，但能較輕鬆地應對石油禁令。

斯洛伐克基本能源組合：固體化石燃料（17%）、石油（21%）、天然氣（24%）、核能（13%）、可再生能源（13%）、其他（1%）



斯洛伐克總理黑格（Eduard Heger）表示，斯洛伐克支持歐盟對所有俄羅斯商品的禁令，包括石油和天然氣。斯洛伐克87%的天然氣消耗量來自俄羅斯。經濟部長蘇里克（Richard Sulíkr）警告禁令或對為斯洛伐克和歐洲的工業帶來後果。而目前，斯洛伐克的其中一個對策是透過油輪進口LNG，第一艘油輪於3月運抵，足以滿足斯洛伐克一周的需求。「當然，用油輪從美國運來天然氣比通過管道從俄羅斯運來要貴，但這就是生活，我們必須學會忍受它。」蘇里克說。

3月8日, 斯洛伐克總理黑格（Eduard Heger）在倫敦與約翰遜討論軍事、能源、經濟合作等議題。（Getty Images）

奧地利基本能源組合：固體化石燃料（10%）、石油（37%）、天然氣（22%）、核能（0%）、可再生能源（30%）、其他（1%）



奧地利跟德國一樣非常依賴俄羅斯的化石燃料。新總理內哈默（Karl Nehammer）承諾支持歐盟對俄羅斯制裁，但警告稱這可能對奧地利構成「後果」。奧地利80%的天然氣是從俄羅斯進口，另從挪威及德國進口分別10%及5%，因此在比例上，奧地利對俄氣的依賴程度比德國更高。聯邦政府還在制訂快速擴張可再生能源的計劃，並正在探討中東的替代天然氣來源，以及液化天然氣供應，其中包括通過亞得里亞-維也納管道（Adria-Vienna pipeline）從意大利亞得里亞海北部海岸輸送到奧地利。

匈牙利基本能源組合：固體化石燃料（8%）、石油（31%）、天然氣（32%）、核能（15%）、可再生能源（11%）、其他（4%）



匈牙利從俄羅斯進口大部份石油和天然氣。總理歐爾班（Viktor Orbán）表示，他將反對歐盟層面的能源制裁：「雖然我們譴責俄羅斯的軍事入侵，我們也譴責戰爭，但我們不會讓匈牙利家庭付出代價。」去年，匈牙利與俄羅斯國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）簽署了一項為期十五年的新天然氣供應協議。儘管如此，布達佩斯近年開始實現進口多元化，包括可從克羅地亞的LNG終端站獲得液化天然氣供應。

八・英國：脫歐後更顯能源自主

基本能源組合：固體化石燃料（3%）、石油（40%）、天然氣（36%）、核能（6%）、可再生能源（15%）



已脫歐的英國在是否制裁俄國能源不再受到歐盟綑綁，而事實上其對外國進口能源依賴程度偏低，2019年的依賴率僅35%。首先，其一半的天然氣供應來自本土，進口則主要來自挪威及卡塔爾。在石油方面，俄羅斯進口佔英國石油總需求的8%，不過英國本身也是原油和石油產品的重要生產國，而且也可從荷蘭、沙特阿拉伯和美國加大石油進口。

3月16日，到訪沙特的英國首相約翰遜獲沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接。約翰遜料尋求沙特加大對英國的石油供應，以今年內擺脫對俄石油依賴。（美聯社）

美國國際貿易署（ITA）形容，從巿場概覽及交易數據來看，能源產業是英國最具前景的行業。英國擁有蓬勃的能源巿場，能源行業創造了超過1,300億美元的經濟活動。能源部門為英國提供了73.8萬個工作崗位——相當於49個工作崗位中就有1個。約翰遜政府推動英國邁向低碳經濟體，在2019年，英國更成為首個立法在2050年實現淨零排放的主要經濟體，全面發展可再生能源。

因此，英國在擺脫俄羅斯能源方面，約翰遜可謂信心十足：「普京政府非法入侵烏克蘭，我們將對他們造成又一次經濟打擊——英國將於今年內擺脫對俄石油依賴，在嚴厲的國際制裁措施上再下一城。」

九・歐洲小國：只能等歐盟救助？

一些較小的歐洲國家完全依賴俄羅斯的天然氣，包括斯洛文尼亞、塞爾維亞、北馬其頓、波斯尼亞（波黑）、摩爾多瓦、羅馬尼亞、保加利亞等，多數為前南斯拉夫或前蘇聯成員國，當中多數也不是歐盟成員國，因此相信會繼續進口俄國能源。

至於羅馬尼亞及斯洛文尼亞等歐盟成員，暫時都未有表態是否贊成制裁俄國能源，現階段討論聚焦於開拓其他進口來源及減低對俄依賴。

另一方面，俄羅斯2014年從烏克蘭併入克里米亞後，烏克蘭自2015年以來已停止從俄國購入天然氣，改而從歐盟購買天然氣，不過這意味它其實只是通過歐盟重新進口了俄氣，同時反映不少歐洲國家在表面數據上不靠俄國進口，但其實仍是從俄而來。

*上述各國基本能源組合（energy mix）均為2019年數字。

