詳細拆解｜俄羅斯的底氣? 　歐洲能源基本盤一覽（上）

俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已滿一個月，美國兩周前已宣布對俄能源制裁，禁止俄國石油及天然氣入口，然而盟友歐洲向來對俄能源依賴較深，而且各國依賴程度不一，歐盟在制裁力度上仍未遠成共識。

全面制裁俄國能源？禁油不禁氣？各個成員國都有各自盤算，尤其在歐洲推進減碳方面，進口天然氣在多國的能源結構中仍是重要支柱，各國爭分奪秒尋找替代方案，但又是否輕易？

《香港01》重點梳理歐洲國家的能源組合及來源等數據。



簡介・歐盟能源概況：

2019年，歐盟使用的能源之中有39%為自己生產，其餘61%由第三國進口，能源結構主要由五大來源組成，包括36%的石油產品（包括汽油、柴油、燃料油等）、22%的天然氣、15%的可再生能源、13%的核能及13%的固體化石燃料。

而歐盟的入口能源之中，石油產品佔三分之二，其後為27%的天然氣及6%的固體化石燃料。而俄羅斯都是這三種能源的單一最大供應國。以2019年數據為例，原油佔比為27%，天然氣佔比為41%，固體化石燃料（主要為煤）亦佔達47%。而其次依賴的就是挪威的原油及天然氣。

2019年，歐盟進口天然氣之中，41.1%來自俄羅斯，16.2%來自挪威，7.6%來自阿爾及利亞，5.2%來自卡塔爾。（eurostat）

2019年，歐盟進口固體化石燃料之中，46.7%來自俄羅斯，17.7%來自美國，13.7%來自澳洲，8.2%來自哥倫比亞，2.8%來自南非。（eurostat）

2019年，歐盟進口原油之中，26.9%來自俄羅斯，9%來自伊拉克，7.9%來自尼日利亞， 7.7%來自沙特阿拉伯，7.3%來自哈薩克。（eurostat）

歐盟有多依賴外地進口能源？依賴率（dependency rate）即是淨進口在整體能源總消費量（gross energy consumption）的佔比。歐盟對外能源的依賴程度在過去二十年有所增加，依賴率由2000年的56%，增加至2019年的61%。27個歐盟成員國之中，對於外國進口能源的依賴程度不一。

依賴率偏高的除了馬爾他、盧森堡、塞浦路斯等小國（三者進口能源皆佔九成以上），進口能源比例偏高的包括意大利（77%）、比利時（77%）、立陶宛（75%）、西班牙（75%）、希臘（74%）、葡萄牙（74%），奧地利、斯洛伐克、匈牙利、愛爾蘭、德國及荷蘭的相關比例亦在64%以上。北歐的挪威本身是能源淨出口國，瑞典的可再生能源使用比率已達四成，加上使用三成的核能，對進口能源依賴程度偏低。

歐盟成員國進口能源依賴率2000年（藍線）及2019年（黃線）之比較。（eurostat）

而不同成員國之間的能源比例差異很大。部份國家高度依賴石油產品，如塞浦路斯（90%）、馬爾他（87%）及盧森堡（65%）；意大利及荷蘭的天然氣則佔能源組合的逾三分一；愛沙尼亞及波蘭使用的固態化石燃料比例分別佔60%及43%；法國及瑞典則為核能大國，核能為電力最大來源；至於瑞典及拉脫維亞的再生能源使用在歐盟之中走得較前，佔比分別是41%及37%。

要走上能源自主的道路，對於歐洲來說不那麼容易。在化石能源上和其他地區相比，可稱得上是「家底薄弱」。根據英國石油公司（BP）數據，截至2020年，在全球已探明的化石能源儲量中，歐洲的化石能源儲量全球最少，石油和天然氣儲量在全球的佔比分別僅有1%和2%。相比之下，中東地區石油和天然氣儲量分別佔到46%和40%，北美地區石油和天然氣儲量佔比也分別有15%和8%。

歐盟近年為了追趕碳中和目標，各國積極發展可再生能源，兼承諾逐步淘汰燃煤發電，在兩者此消彼長的同時，石油與天然氣在現階段不免成為各國能源組合中的「中流砥柱」。而且各國對於核能使用取態不一，除了「核能大戶」法國及瑞典，另只有10個歐盟成員國仍有使用核能（多為東歐國家），當中部份更有意在未來將之淘汰。不過，這次俄烏衝突或打翻歐洲的能源計劃，扭轉原本去核電的大趨勢。

因此在這次烏克蘭危機中，元氣大傷的恐怕不只是烏克蘭，一直以來深深依靠俄國能源的歐洲也同樣「中槍」，欲對俄制裁卻被扼住咽喉，「隨時斷氣」。在文章以下部份，將會就歐洲各地的能源架構及進口情況作出介紹：

一・德國：對俄「全方位依賴」

基本能源組合：固體化石燃料（20%）、石油（36%）、天然氣（24%）、核能（6%）、可再生能源（14%）



煤、石油及天然氣佔據德國的能源結構共八成，三者重要性不分上下，然而俄羅斯都是德國這三大能源的最大單一供應者。石油產品佔三成，天然氣佔比更達66%。

近年屢受極端天氣及嚴重水災衝擊的德國，減排及氣候變化受到民眾高度關注。德國政府本來已設定2030年淘汰燃煤發電的目標，加上受2011年日本福島核災影響，德國反核聲音高漲，默克爾政府於當年5月便宣布在今年12月前關閉國內所有核電站。

因此在過去十年，加大輸入天然氣、發展可再生能源便成了德國能源結構轉型的方向。本來隨着與俄羅斯的北溪二號（Nord Stream 2）今年的開通，天然氣進口量預期可增加一倍，淘汰核能及煤的兩大目標都很大可能實現。可是烏克蘭問題卻撤底打翻了德國政府的部署。

2020年德國進口天然氣，多達65%來自俄羅斯，其餘主要來自挪威（20.5%）及荷蘭（12.7%）。（eurostat）

須知道，德國天然氣六成由俄羅斯供應，而第二及第三大供應者為挪威（21%）及荷蘭（12%），兩者相加亦只及俄國供應的一半，要大幅擴大供應亦十分艱難，因一旦俄羅斯反制歐盟，挪、荷兩國亦需擴大支持整個歐洲。目前，這三大供應國合力撐起德國99%的天然氣需求，來源相對單一，要替代天然氣，恐怕要大量開拓新供應來源。事隔多年再度聯合執政、主張綠能的綠黨，對於核電及燃煤是否只能暫時讓步？

二・法國：歐洲「核能大當家」

基本能源組合：固體化石燃料（4%）、石油（31%）、天然氣（14%）、核能（41%）、可再生能源（11%）



法國是歐洲第二大能源消耗國，僅次德國，基於石油及天然氣儲量極少，主要依賴進口。不過，法國同時是僅次於美國的全球第二核能生產國，是電力淨出口國。電力絕大部份來自核能，其次是水力發電，相對上能自給自足。

至於石油及天然氣進口方面，法國比德國的來源地多元。在2020年，法國進口的汽油產品比原油多，其中原油主要來自哈薩克（16%）、美國（16%）及沙特阿拉伯（13%）。而汽油產品主要是從俄羅斯（18%）及比利時（13%）進口。整體而言，法國的原油及汽油產品的進口，俄羅斯仍是最大單一供應國，其餘的主要供應國還包括美國、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、哈薩克，另有多個供應地撐起法國五成需求。

法國2020年進口的石油及汽油產品，五大供應國俄羅斯、美國、沙特、阿爾及利亞、哈薩克共佔一半，其餘較小的供應國另佔一半，可見相當多元。（eurostat）

法國天然氣的最大來源地是挪威（36%），其次為俄羅斯（17%）及阿爾及利亞（8%）；液化天然氣（LNG）則主要來自阿爾及利亞（21%）、俄羅斯（21%）、尼日利亞（20%），美國及卡塔爾供應比例亦合共佔約10%。

因此相較德國，法國所面臨的俄羅斯反制壓力並沒那麼大，馬克龍政府表明，已準備好對俄加大能源制裁。而且，有了核能的「底氣」，法國政府將全力推進減低化石燃料使用的措施。在烏克蘭戰爭爆發後，法國一方面迅速向其他供應國要求加大油氣供應，另一方面在國內推出各種能源改革措施，馬克龍政府在3月中旬宣布將中止新安裝住宅天然氣暖爐的補貼，並加大對可再生能源供暖的支持，向安裝熱泵和生物質供暖系統（biomass heaters）的住戶增加1,000歐元的補貼。政府亦將撥款1.5億歐元，協助企業及巿政當局轉向可再生能源供暖。

三・意大利：跟德國「同坐一條船」

基本能源組合：固體化石燃料（5%）、石油（36%）、天然氣（39%）、核能（0%）、可再生能源（19%）、其他（2%）



在烏克蘭切爾諾貝爾核災後的翌年——1987年，意大利人在公投中以壓倒性的投票決定暫停發展核電，意大利就成為歐洲之中沒有使用核能的最大經濟體，至今也是對進口能源依賴率最高的西歐國家（2019年，77.5%）。

2020年意大利進口天然氣，43%來自俄羅斯，同德國一樣面對入口來源傾斜問題。（eurostat）

目前，天然氣滿足了該國的四成能源需求，然而當中逾四成的天然氣來自俄羅斯，相當於每年30億立方米，要擺脫對俄依賴可謂跟德國一樣吃力。除了向第二及第三大供應國阿爾及利亞（23%）及挪威（11%）尋求加大供氣，意大利現計劃興建兩個浮式儲存及再氣化裝置（FSRU），增加液化天然氣進口。

兩艘總容量超過100億立方米的LNG運載船將安排在第勒尼安海及亞得里亞海，靠近意大利現有管道基礎設施的港口，相信將會向卡塔爾、美國、莫桑比克等地尋求進口液化天然氣。意大利能源轉型部長辛戈拉尼（Roberto Cingolani）於3月較早前表示，至少需時三年才能完全取代俄國天然氣進口，但可透過加大進口液化天然氣，有望在近中期內取代其中的20億立方米。

2020年，歐盟國家的可再生能源發電量（38%）已首度超越化石燃料（34%），惟可再生能源在意大利的佔比仍然偏低，低於歐洲平均的22%。隨着烏克蘭戰事及制裁戰展開，意大利當局已加快批准讓多項大型可再生能源項目上馬，然而這一切須時。意大利總理德拉吉（Mario Draghi ）對於歐盟是否對俄能源制裁暫未表明立場，較大可能只同意禁油，對於意大利而言，眼前首要任務始終是尋找替代能源供應。「不幸的是，這是一天之內無法糾正的事情。」辛戈拉尼說。

四・荷蘭：「富二代」也有能源煩惱

基本能源組合：固體化石燃料（11%）、石油（35%）、天然氣（38%）、核能（3%）、可再生能源（8%）、其他（5%）



如前文所述，歐洲的化石能源儲量全球最少，偏偏在此之中有一名「富二代」，那就是荷蘭了。一方面跟英國、挪威、丹麥共享北海油田，又擁有「歐盟第一大」的格羅寧根（Groningen）氣田，能源並不匱乏。不過，基於格羅寧根氣田自上世紀六十年代以來的過度開採，讓該省地面沉降，過去幾十年來北部地區的地震強度及頻率不斷增加，威脅當地居民生命安全，在民眾強烈抗議下，當局2019年決定在2022年關閉油田，比預定的2030年足足早了八年。而自2018年起，荷蘭已由天然氣淨出口國變成淨進口國。

歐盟最大天然氣田所在的格羅寧根市決定提早在2022年關閉氣田，圖為荷蘭Scheemderzwaag氣田。（Getty Images）

相比起2000年，荷蘭的進口能源依賴率僅38%，但到2019年已一躍至64%，在歐洲之中依賴率僅次德國，連今時今日的蜆殼公司（Shell）也不得不靠進口俄羅斯氣油「續命」，其中俄氣佔荷蘭天然氣進口多達30%。

目前，荷蘭只有一所核電站及一個LNG終端站；過去兩年，當局在發展可再生能源上急起直追，希望逐步減少天然氣使用，2020年最新數據顯示荷蘭可再生能源的佔比已達11.1%。

2020年荷蘭進口的天然氣，36%來自挪威，30%來自俄羅斯。（eurostat）

由去年至今年烏克蘭衝突爆發，歐洲天然氣價格史無前例的高漲，荷蘭政府對於重開格羅寧根氣田仍然十分謹慎，首相呂特（Mark Rutte）於2月底表示：「不能為了降低天然氣價格，讓10萬至20萬人面臨更大的地震風險。」但他留了一線，不排除改變相關立場：「但這是最後、最後、最後的情況，也是最後、最後、最後出現出乎意料的場景：突然沒有氣體從家中管道流出。」

呂特亦表明反對歐盟制裁俄國能源。在這六個「最後」出現前，大概荷蘭仍傾向靠進口解決需求，俄羅斯正是未能或缺的一員。

*上述各國基本能源組合（energy mix）均為2019年數字。



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