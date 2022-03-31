7-11模擬菲律賓總統大選　飲品杯投票預告選情？

3月中的一天下午，菲律賓首都馬尼拉一家7-11店內，兩名顧客正在自助飲品杯架前爭論他們應該選擇哪個杯子。這些杯子一共有6款，當中5款分別印有菲律賓5名總統候選人的面孔，剩下1款則畫着問號，表示「尚未決定」。選擇哪個杯子，意味着他們將會為哪位候選人「投票」。

今年的5月9日，菲律賓人民將決出接下來6年時間由誰來擔任總統。在此之前，零售連鎖商7-11主辦的這場模擬選舉，將會率先揭曉「大選結果」。



從3月9日到4月27日，這場「7-Election」不限年齡，人人都可以前往店內選擇飲品杯投票。一個杯子等於一張「選票」，每個選票上印有一個特殊的條碼，通過掃描便可以進入投票頁面。這些選票將在7-Eleven的選舉網站上每天進行統計和更新，甚至能查到每個地區的結果。

截至3月30日，全國2000多家商店已經投出近220萬張選票。排在首位的是前菲律賓總統馬可斯（Ferdinand Marcos）之子、參議員小馬可斯（Bongbong Marcos），他以45%的得票率遙遙領先，目前總得票數為98萬。其他正式的民調數據亦普遍預測小馬可斯將以較大優勢勝出。而以25%的得票率排在其後的則是唯一的女候選人、律師出身的現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）。

歷屆均準確預測結果？

從這個模擬選舉結果來看，包括馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）在內的其餘3位候選人得票率均不佳，已不具備勝選希望。

這場營銷活動其實並非首次舉行，歷屆投票率幾乎都有80%，主辦方強調這「不科學且非官方」，只是「抱着好玩的精神進行」的調查。所謂的「選民」，只要花錢就可以重複投票，所謂的地區選情更是因連鎖店的分部而具有很大的隨機性。但有趣的是，該模擬選舉經已在2010和2016年連續兩屆準確預測出大選結果。

2月19日，小馬可斯和杜特爾特的女兒參加競選總統和副總統的集會，支持者們歡呼雀躍。(Getty)

2010年的模擬選舉中，前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）以38%的得票率勝出，這與實際大選中42%的結果相差不遠。2016年的模擬結果雖準確預測出杜特爾特（Rodrigo Duterte）當選，但其實際得票率則比模擬選舉低了近14%。

在7-11菲律賓的官方網站上，寫有投票的溫馨提示：「我們強烈鼓勵每個人都參與進來，把這件事當作真實的事情來對待。就像選民在選舉日會仔細檢查他們的選票，養成仔細檢查你的收據習慣，以確保其反映正確的投票。」

選舉杯於今屆能否反映出真實結果，很快自有分曉。(Getty)

「選舉杯」勝在夠本土

從「投票期」未過半就已經吸引超過200萬「選票」來看，這無疑是一場成功的營銷活動。在由消費驅動的菲律賓經濟下，該國對於外資所設的門檻以及監管限制相當嚴格，比如只有在雇用至少50名菲律賓工人的情況下才能投資於小型企業、還有對零售商的最低資本要求之類的。據經濟合作與發展組織2020年的評級顯示，在對外國直接投資的監管限制方面，菲律賓排名全球第三，外國品牌需要徹底本土化的營銷來支持發展。

根據該國此前的規章，只有大約20家外國零售商獲得了2000年制定的業務預審資格，包括宜家、H&M、迪卡儂、FamilyMart等。當中，同樣來自日本的FamilyMart的經營權已經在幾年前被賣給當地一家集團。而7-11這家來自日本、由台灣公司持多數股份的零售企業，是為數不多在菲律賓成為行業佼佼者的外資企業之一，目前分店數量更在菲律賓連鎖便利店品牌間位列第一。

的確，利用大選來促銷不僅頗具創意，亦緊貼本土市場。在這裏，總統選舉不僅僅是左右國家發展前途的嚴肅事件，也是舉國慶賀、娛樂的時機——候選人為支持者準備豐富的商品包、甚至不怕尷尬表演歌舞、此外還有許多明星露面為候選人站台。至於飲品杯投票，不過是又一個民眾參與選舉、有趣還解渴的活動罷了。

小馬可斯於民調大幅領先對手。(Getty)

小馬可斯、薩拉遙遙領先

菲律賓即將舉行全國及地方選舉，選出總統、副總統及國會議員等，而正副總統選舉是分開舉行的，選情會否有變數值得關注。現時，小馬可斯在民調中大幅領先。據民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2月下旬的調查發現，6成選民青睞小馬可斯當選下屆總統。另一熱門候選人羅布雷多只有15%，較上一個月下跌1%，莫雷諾以 10% 的支持率排名第三；而帕奎奧的支持率排名第4，僅獲8%選民支持。

至於副總統的民調，現任總統杜特爾特長女薩拉杜特爾特（Sara Duterte）以53%領先，較1月份的50%有所上升。而參議院議長 Tito Sotto則以 24% 的支持率位居第二，反對黨參議員 Francis Pangilinan 以 11% 緊隨其後。

支持率大幅拋離其他對手的小馬可斯，承諾一旦當選，新政府將會致力打擊貪腐。有意見認為，較多年輕選民支持小馬可斯，因可能沒有受其父親昔日鐵腕統治所影響。