菲律賓總統選舉︱小馬可斯民調領先　學者：全靠杜特爾特之女

撰文：房伊媚
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菲律賓已故獨裁前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）在菲律賓總統選舉的民調中領先。學者2月1日在菲媒發文稱，這全靠總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）。

薩拉之前2021年11月宣布擔任小馬可斯的副手，兩人組成競選拍檔，薩拉角逐副總統一職。

菲律賓總統選舉將於5月舉行。亞洲脈動研究公司（Pulse Asia）2021年12月的民意調查顯示，小馬可斯以53%的支持率領先。

圖為2021年11月9日，菲律賓總統杜特爾特長女薩拉，在菲律賓南部達沃市市政廳外與民眾自拍。（AP）

菲律賓理工大學（Polytechnic University of the Philippines）學者海達里安（Richard Heydarian）2月1日在詢問者網站（INQUIRER.net）發表文章。他在文中稱，亞洲脈動研究公司2021年6月的研究顯示，小馬可斯當時的支持率只有13%，落後於薩拉和馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）。

海達里安表示，小馬可斯在短時間內支持度大增，是因為他有來自棉蘭老島（Mindanao）的「堅定的南方支持者」。棉蘭老島是杜特爾特家族勢力的所在地，因此小馬可斯得到當地人的支持，是因為「薩拉效應」。

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