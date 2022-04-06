被通脹推向懸崖的總理　巴基斯坦陷政治危機

上周，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）面臨不信任動議，在長期居高不下的通脹率、支持率下跌之下，伊姆蘭汗深陷政治危機。但在其親信、國民議會副議長蘇利（Qasim Suri）的否決下，不信任投票於4月3日被推翻，伊姆蘭汗隨即要求解散國會、重新進行大選。翌日，伊姆蘭汗遭巴基斯坦最高法院解除總理職務，並在代理總理上任前留任。縱然如此，巴基斯坦或許仍將無可避免陷入政治危機之中。



伊姆蘭汗這位板球國家隊隊長出身的總理，2018年上任以來受到的指責愈演愈烈，困擾該國多年的外債問題未能緩和，赤字反而持續上升、通貨膨脹率在今年1月達到13%，創下兩年以來的新高。民生受困之時，伊姆蘭汗與該國手握政治和外交大權的軍方關係日趨緊張，有不少觀察家認為前者受到軍方支持才得以上台。

在此形勢下，上月30日，其主要盟友統一民族運動黨（MQM）退出聯合政府、加入反對派陣營，使得伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）領導下的執政聯盟失去議會多數席位。

2019年巴基斯坦總理伊姆蘭汗在北京會見中國國家主席習近平。(Getty)

事態導致這個國家再度陷入風雨飄搖的局面。該國獨立以來的75年間，尚未有一位民選當選的總理完成滿五年任期。４月４日，巴基斯坦最高法院做出判決，解除伊姆蘭汗的總理職務，但他將在代理總理上任前留任，而巴基斯坦將在90天內舉行新一輪大選。

目前，軍方似乎仍在此次危機中保持中立態度，發言人否認其參與或支持周日解散國會及重新大選的事態發展。有分析認為，如果政治危機持續下去，不排除軍事干預的可能性，在巴基斯坦歷史上類似事態已並不陌生。

上月底，由於第三波大流行期間巴基斯坦感染率激增，巴基斯坦總理伊姆蘭在全國各地的城市部署了軍隊。(Getty)

通脹全球第四高 民生現危機

巴基斯坦眼下正面臨着亞洲最嚴重的通貨膨脹危機之一。新冠疫情和俄烏局勢雖然給全球帶來了通脹壓力，燃油、天然氣價格上漲造成全球各地民眾購買力下降，而巴基斯坦成為此輪全球通脹下的一個極端案例。近日，巴基斯坦通脹率達到新高，位居世界第四，民生所需的糖價甚至高於汽油價格，國內眾多食品和燃料等一籃子敏感物品比一年前上漲了15.1%。

儘管伊姆蘭汗在去年11月提出1200億盧比（約50.5億港元）的救濟方案，惟學者認為依舊無濟於事。何況，國際貨幣基金為了使巴基斯坦繳還貸款，而強迫該國提高稅收的舉措，也成為這場經濟危機的關鍵因素之一。

2021年4月15日，一個小贩在伊斯蘭堡的清真寺外出售面罩。(Getty)

今年２月底，巴基斯坦宣布了15億美元（約118億港元）的補貼，試圖在烏克蘭危機期間抑制汽油價格上漲。不過，當地商戶表示近日市場上食用油又上漲一成，齋戒月到來或會進一步推高物價，令當地民眾的生活雪上加霜。伊斯蘭堡一家超市的銷售經理Shahid Ali表示：「這對我們來說是個令人擔憂的局面，消費者的購買力已經在下降，最近幾個月的銷售額也大幅下降。」

近日，當地人也開始勒緊褲頭過日子。來自首都伊斯蘭堡（Islamabad）護士Zarina Bibi向《金融時報》表示，不斷上漲的物價迫使她在食物和給弟弟的教育支出之間做出選擇，從事兩份工作、被生活壓力逼得喘不過氣的她說：「許多窮人根本無力支付除食物以外的任何東西」。

在上台之前，伊姆蘭汗承諾要根除腐敗問題，讓人們擺脫貧困，不再像過去一樣長期依賴其他國家或國際組織的財務支持，創造1000萬個就業機會。但現實卻與他描繪的藍圖相去甚遠。

巴基斯坦人民面對通脹，生活雪上加霜。(Getty)

作為一個嚴重依賴石油的進口國，巴基斯坦還缺乏足夠的外匯和財政資金來緩解全球能源價格上漲對國內物價的衝擊。該國三分之一的石油依靠進口，且重要的紡織業（佔總出口額60%）高度依賴液化天然氣運轉。但據路透社消息，上個月初巴基斯坦的外匯儲備僅有162億美元（約1270億港元），政府財政赤字則達到了26億美元（約204億港元），為2008年以來的新高。巴基斯坦央行去年底亦曾警告，過高的原始赤字會使通脹惡化、破壞經濟恢復。

另一方面，巴基斯坦在此輪全球通脹前就已經存在嚴重的物價上漲，經濟學家Azra Talat Sayeed指出，這是該國2019年從國際貨幣基金組織（IMF）獲得的救助金造成的。巴基斯坦《黎明報》（Dawn）報道，2019年以來，植物油價格平均上漲了27%。自2018年10月以來，食用油、糖和豆類的零售價格也成倍增長；汽油價格在短短一年內上漲了49%。

深陷經濟困局，巴基斯坦未來幾年恐持續動盪？(Getty)

危機尚未完結？

為了緩解當前的經濟民生危機，伊姆蘭汗推出15億美元（約118億港元）的燃料和電力補貼，又向沙特阿拉伯政府爭取了30億美元（約235億港元）的資金援助，但《衛報》引述經濟分析家Khurram Hussain稱：「該方案只是滄海一粟，對廣大普通人的幫助不大。」他表示，由於高失業率和工資停滯，通貨膨脹給普通人帶來了沉重的負擔。

危機局勢如今成為了反對派手中的政治機遇，巴基斯坦人民黨（PPP）抨擊伊姆蘭汗接受IMF救濟金、使該國走向通脹、失業和貧困；一個多月前，反對黨組織了一次從卡拉奇（Karachi）到首都伊斯蘭堡的長距離遊行，要求伊姆蘭汗下台。

據民意調查機構蓋洛普（Gallup）近期一項調查結果顯示，近三分之二的巴基斯坦人認為這是該國面臨的最大問題，導致生活水平不斷惡化。包括伊姆蘭汗的支持者在內，許多人像Bibi一樣對現實感到憤懣，並將問題歸咎於伊姆蘭汗。被迫給孩子轉學至更便宜的學校的水管工Saleem Shahzad對《紐約時報》表示：「伊姆蘭汗是個好人，仍然有許多人喜歡他，但他的團隊沒有政績，是無能的。」

由此看來，如今即使伊姆蘭汗遭解除職務及國會重新大選，巴基斯坦未來的政治和經濟危機仍將重重困擾着這個南亞國家。