英屬處女群島貪腐嚴重　英政府擬接管兩年掀波瀾？

素來被視為「避稅天堂」的加勒比海英屬處女群島（British Virgin Islands，BVI），總理費伊（Andrew Fahie）上月底因涉嫌串謀販運可卡因到美國和洗黑錢被捕後，英國隨即發表一份獨立調查報告指出，當地出現貪腐和濫權問題，建議暫時由英國直接管治。事件其後引發當地居民不滿，有數百人於昨日（2日）示威，抗議英國當局直接管治的建議。



4月28日，51歲的費伊在美國邁阿密機場被捕，翌日美國司法部控告他和另外兩人販運可卡因和串謀洗黑錢罪。據佛羅里達南區聯邦地區法院公開的刑事起訴書顯示，被捕者包括英屬處女群島港務局董事總經理梅納德（Oleanvine Pickering Maynard）及她的兒子。

據相關的法庭文件披露，美國緝毒局（DEA）人員假扮墨西哥毒販接觸費伊和梅納德，費伊答應讓對方經英屬處女群島港口運送三公噸可卡因到美國，並要求以毒品售價的12%作為回報，相當於780萬美元（約6,121萬港元），還要求對方預付50萬美元（約392萬港元）。臥底人員於是相約費伊和梅納德收取報酬，並於邁阿密-奧帕洛克機場（Miami-Opa Locka Airport）一架私人飛機上拘捕二人。

海英屬處女群島總理費伊（Andrew Fahie）4月底因涉嫌串謀販運可卡和洗黑錢於美國被捕。(AP)

目前，據知三人仍被拘留，他們將於明日（4日）參加保釋聽證會。

事後，英屬處女群島總督蘭金（John Rankin）發表聲明表示，美國政府已就拘捕行動知會英國政府，指副總理惠特利（Natalio Wheatley）會擔任代理總理，並稱理解事件對當地民眾而言是震驚的消息，但他呼籲大家保持冷靜。

英國方面，外相卓慧思（Elizabeth Truss）對指控表示震驚，認為事件凸顯有必要公布有關英屬處女群島民選政府被指貪污和濫用職權的調查報告。她又指外界經已十分關注當地管治惡化，令有組織犯罪在當地活動的問題，認為有必要採取緊急行動。她還指報告顯示當地需要實質的憲法改革，恢復「當地人應得的管治水平」。

英國或直接管治英屬處女群島兩年。(Getty)

英國官員已於周一（2日）開始一系列會議，商討英屬處女群島的腐敗醜聞是否有理由對該群島實施直接統治。

上述的獨立調查是去年由英屬處女群島總督蘭金提出，由英國委任一名法官帶領委員會，調查英屬處女群島政府管治問題，故報告與費伊一案並無直接關連。該報告原定於今年六月公布，惟在費伊被捕後提早公布。該份長達1,000頁的報告，指出英屬處女群島存在大量貪腐和濫用職權問題，包括政府合約和委任公職涉及利益衝突，以及政客和官員在未經正式程序下每年花費數以百萬美元計公帑。

報告建議廢除英屬處女群島憲法，解散民選自治政府及議會，改由英女王委任的總督直接管治至少兩年，期間用一年時間檢討憲法，以避免濫權和公職人員欺詐情况再次出現。此外，報告同時建議總督成立由當地人組成的顧問委員會，諮詢如何管治該群島。

外相卓慧思對有關英屬處女群島的指控表示震驚，認為有必要採取緊急行動。(Getty)

避稅天堂 亦是毒品流入美國渠道之一

人口逾35,000人的英屬處女群島，為英國海外領土，實行自治。它位處加勒比海地區、波多黎各以東，英屬處女群島與鄰近的美屬處女群島和西屬處女群島合稱為處女群島。英屬維京群島主要由托爾托拉島（首府羅德城所在）、維京戈達島、阿內加達島和約斯特‧范代克島四大島所組成外，還包括有50多座細小的島嶼和岩礁。

當地最早於公元前100年已有人定居，初期是從南美洲遷移到來的印第安人。1493年，航海家哥倫布在第二次前往美洲的途中發現了處女群島，成為首位發現群島的歐洲人，他亦是將群島命名為「處女群島」的人。

自16世紀開始，英屬處女群島先後被西班牙、英國、荷蘭、法國、丹麥等相繼佔領，逐漸發展成一海盜活躍的區域。在殖民化的時期，印第安原居民遭受天花流行病的影響，以及被殖民者大批屠殺，幾近絕跡。

英屬處女群島歷史上曾被多國先後佔領管治。(Getty)

英屬處女群島在歷史上不同時期，曾分別隸屬於英屬背風群島（British Leeward Islands）以及聖基茨和尼維斯（Saint Kitts and Nevis），並由英國政府派駐一名行政官在群島上主管政務。1960年，英屬處女群島獲賦予殖民地地位，實行分治，至1967年才獲准自治。元首為英女王，並由派駐當地的英屬處女群島總督（Governor）代行管治權力，並任命首席部長。2007年，當地通過新修訂的憲法，首席部長一職獲升格為總理（Premier），原有的行政局改組成為內閣，舊有的立法局則由立法議院（House of Assembly）取代。

歷史上，英屬處女群島的甘蔗業發展蓬勃，直至近代因國際需求減少才逐漸式微。由1960年代起，當地經濟開始轉形，由以往傳統農業作主導，逐漸變成經濟多元化，以金融服務和旅遊業為主導，並成為加勒比海區內富有的地區之一。近年，英屬處女群島被外界廣泛認識，是國際媒體於2016年追查的巴拿馬文件揭發，多位政商界人士在當地開設離岸公司。

英屬處女群島位置圖：

作為英國海外領土，英屬處女群島的政府和法律皆獨立於英國，英國目前只負責其外交與國防政策。當地稅制是零利得稅、零資產增值稅、零遺產稅，只須繳交公司註冊費。

當地備受各國政商人士歡迎的原因是保密性，公司需要填報的資料很少，也沒太多限制，且沒有和其他政府互通稅務情報。現時，在這裏註冊的公司多達40萬間。

惟當地管治出現問題，近年來的販毒活動也越來越猖獗，已經發展成為毒品進入美國的主要渠道之一。

甘蔗過去很長時間為英屬處女群島的經濟命脈。(Getty)

直接管治恐怕不易？

目前，英國海外領土部大臣繆敏婷（Amanda Anne Milling）已經前往當地磋商，但暫代總理惠特利認為毋須靠廢除憲法去解決管治問題。據當地新聞媒體 BVINews報導，當繆敏婷準備在首都羅德城與當地政界人士會面時，數百名民眾舉着寫有抗議標語的紙牌來迎接她。

今天，英國有14個海外領土，包括英屬南極領地、直布羅陀、百慕達、開曼群島等。海外領土的國家元首是英國君主，目前是伊莉莎白二世女王。英女王在每個海外領土任命一名代表以行使她的權力，而海外領土的總督是經英國政府推薦後由女王任命，通常由一名已退休的高級軍官或高級政務官擔任。

英國現時有14個海外領土。(wiki)

註：英國現時有14個海外領土，包括英屬處女群島、英屬南極領地（British Antarctic Territory）、直布羅陀（Gibraltar）、百慕達（Bermuda）、開曼群島（Cayman Islands）、英屬印度洋領地（British Indian Ocean Territory）、聖海蓮娜、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞（Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha）、土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos Islands）、安圭拉（Anguilla）、蒙哲臘（Montserrat）、福克蘭群島、南喬治亞和南桑威奇群島（South Georgia and the South Sandwich Islands）、皮特肯群島（Pitcairn Islands）和亞克羅提利和德凱利亞（Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia）等。

英國對上一次恢復對海外領土直接管治，是2009年的特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos Islands ）。不過，有意見認為今次或許情況有所不同，百慕大議會議員兼節目主持Christoper Famous指出，假如英國政府最終確實直接接管計劃，或許將是挑釁性的舉動，或使加勒比海地區更多的地方試圖切斷與倫敦的聯繫。

加勒比海地區的去殖化聲音高漲，圖為去年11月正式成為共和國的巴巴多斯。(Getty)

這與地區內去殖化的聲音高漲有關。於1966年從英國獨立的加勒比海島國巴巴多斯（Barbados），去年11月正式通過成為共和國，不再奉英女王伊利沙伯二世為國家元首。此外，牙買加和巴哈馬近期也有意仿傚，整個加勒比地區的前英國殖民地均認為英國有需要為其奴隸制的歷史作彌補，14個加勒比海國家皆有聲音要求向前殖民宗主國索賠。

有意見認為在此背景下，如果倫敦方面想要在英屬處女群島實施更多權力，或會被解讀為對當前的反殖民情緒充耳不聞。這恐怕或許會進一步刺激當地去殖化的情緒，縱使扭轉當地管治歪風的初衷為好事，但引起之反彈未必是英國方面所樂見。