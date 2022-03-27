英國王室｜威廉王子訪加勒比海　支持英聯邦國家決定自己的未來

英國威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）訪問位於加勒比海的三個英聯邦國家伯利茲（Belize）、牙買加（Jamaica）、巴哈馬（Bahamas）。威廉王子3月26日稱，他支持這些國家決定自己的未來。



威廉王子在巴哈馬首都拿騷（Nassau）發表演說。他提及巴哈馬即將慶祝脫離英國殖民統治50週年，牙買加將慶祝獨立60週年，伯利茲2021年也慶祝獨立40週年。

他指：「我想說的是，我們自豪地支持並尊重你們對未來的抉擇。關係（出現）演變，（但）友誼長存。」

威廉夫婦3月26日結束為期8天的行程。威廉王子3月26日發聲明指：「對我們來說，我們並不是想告訴民眾該做什麼。我們是希望用我們幸運地擁有的平台、用他們認為最好的方式來服務他們、以及支持他們。」

Two and a half years after Hurricane Dorian hit Abaco, today we were shown us that their strength, love & sense of community is as strong as ever.



We remember those who tragically lost their lives & thank you for the warmest of welcomes on our visit to your beautiful islands. pic.twitter.com/CKVt8cX1es — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 26, 2022

曾在1988至2000年擔任英女王伊利沙伯二世新聞秘書的阿比特（Dickie Arbiter）形容，威廉夫婦此行是善意的探訪，至少有助英國王室的受歡迎程度提升一下。他稱英國王室是務實的，它知道它不能永遠視這些國家為英聯邦王國。