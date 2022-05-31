英國突增71宗猴痘病例　三大疑團有待揭曉

英國衛生安全局（UKHSA）稱英國再增71人感染猴痘，在5月7日英國報告首宗感染案例以來，短短3星期內英國國內已累計有179人感染。全球範圍內，已有23個國家出現，感染蹤跡遍及歐洲多國、澳洲、北美和南美等地區。



衛生安全局猴痘戰略應對主任Ruth Milton表示：「（猴痘的）最高傳播風險來自於和感染者的直接接觸」，且目前對英國民眾的傳播風險仍然較低。英國衛生當局建議懷疑感染的民眾應佩戴口罩出行、遮住身體上病變部位，避免搭乘公共交通工具；感染人士及其密切接觸者需要自我隔離21天。

曾有證據顯示天花疫苗也可有效預防猴痘，英國衛生部門已購入超過二萬劑天花疫苗Imvanex，供密切接觸者使用來降低感染和重症風險。

世界衛生組織（WHO）數據顯示，在猴痘的傳統疫區——西非和中非之外，已經出現了近400個病例。但WHO的首席猴痘專家Rosamund Lewis博士稱：「目前，我們不擔心會出現猴痘全球大流行。」

美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的這張2003年電子顯微鏡圖像，顯示成熟的、橢圓形的猴痘病毒體（左）以及球形、未成熟病毒粒子（右），這是從與2003年草原犬鼠身上爆發猴痘疫情中、相關的人體皮膚樣本中獲得。（AP）

謎團一：傳統疫區外突現傳播鏈？

猴痘並非新型傳染病。1970年猴痘首度在剛果共和國一名9歲男孩身上發現，此後幾十年間都只在西非和中非雨林地區存在人際傳播。然而，在此次猴痘疫情爆發的三個星期內，僅英國的病例總數已經超過了1970年以來非洲疫區外的感染人數，並在多個從未有猴痘傳播的國家出現多個感染群組。

這種不同尋常之處引發許多專家的警惕。再加上最早發現的感染案例雖有尼日利亞（Nigeria）旅遊史，但當地的感染源仍不明確。一些專家懷疑病毒已經在人們未察覺的情況下傳播多時。

謎團二：可能無症狀傳播嗎？

美國疾病控制和預防中心（CDC）猴痘流行病專家Andrea McCollum對《自然》雜誌表示，由於猴痘感染者皮膚會發生病變，很難不被察覺，這引起了猴痘是否可以無症狀傳播的疑問，一旦證實，相關的流行病學調查、病例追蹤就會很困難，令情況變得更加棘手。

世界衛生組織資訊顯示，猴痘可能在多大程度上無症狀傳播仍屬未知。過去在美國出現的以動物為源頭的猴痘疫情中，20個感染者當中只有3名沒有出現症狀，且3人均曾接種過天花疫苗。

美國疾控中心1997年的圖片顯示，一個感染者的右臂和軀幹皮膚上出現多處病變。隨着2022年歐洲和北美發現更多的猴痘病例，一些監測過非洲多次爆發的科學家說，他們對這種疾病在發達國家不尋常的傳播感到困惑。（AP）

謎團三：男男性行為傳播？

另一個謎團是，目前大多數的感染者均為20至50歲的男性，其中以男性同性戀和雙性戀者為多。但尚未有證據顯示猴痘是否會通性行為或經精液傳播，流行病學專家認為，與性行為相關的案例大量出現可能只是密切接觸導致的。

在此次疫情前，人們發現猴痘病毒的人際傳播，主要是通過長時間的面對面接觸時的呼吸道顆粒發生，也可通過接觸體液或病變部位、或是被其污染的衣物等間接傳播。

澳洲悉尼新南威爾斯大學的傳染病流行病學家Raina MacIntyre說，一種最可能的解釋是，病毒意外進入了男同性戀和雙性戀者這一社群，並在那裏繼續流傳。

在科學家進行更多研究之時，英國衛生安全局在最新發佈的指引中提示，民眾在發現症狀後不應再進行性行為，並在感染後的八周內使用安全套。