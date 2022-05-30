猴痘｜中國海關總署發布警示通報　各口岸加強入境衛生檢疫

世界衛生組織（WHO）公布，截至5月26日，已有23個成員國報告猴痘（Monkeypox）確診病例。

今日（30日），中國海關總署通報嚴防猴痘，部署全國海關在口岸加強入境衛生檢疫工作。



近期，全球多個國家相繼報告猴痘病例，海關總署及時組織專家開展風險評估，發布疫情警示通報，部署全國海關在口岸加強入境衛生檢疫工作，包括嚴格落實入境人員健康申報、體溫監測、醫學巡查、採樣檢測等各項衛生檢疫措施；加強進境攜帶、寄遞物檢疫和囓齒動物檢疫。

此外，全國海關要做好實驗室生物安全管理和檢測工作準備；持續強化與航空公司的溝通聯繫和口岸健康宣教；同時，強化多部門聯防聯控，嚴防疫情輸入風險。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人展示手背上的疹子。照片是在剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））拍攝。（AP）

海關提醒，出入境人員應提高風險認識，減少病毒暴露，降低感染風險：在猴痘病毒流行地區，避免與囓齒、靈長動物發生任何接觸，避免直接接觸動物的血和肉，食用前需徹底煮熟；避免密切接觸猴痘感染者及已被污染的物品；及時、正確的洗手；到密集場所應注意佩戴醫用口罩。

若乘客在出入境途中出現不適，應及時、如實告知交通工具乘務員，並配合做好自我防護。若出入境旅客有發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大、大範圍皮疹等症狀，要及時向海關申報，以便盡快獲得檢疫排查和後續診治。

世界衛生組織官網消息，猴痘潛伏期通常6至13天，初期症狀包括發燒、出汗、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，後可發展為面部和身體大範圍皮疹。截至目前，已有23個國家報告猴痘確診病例；世衛認為，猴痘在全球範圍內對整體公共衛生構成「中等風險」。