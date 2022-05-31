憂受美國槍支泛濫牽連　加拿大急推新法「槍管嚴」

加拿大在美國近期發生連串槍擊案後，總理杜魯多於30日宣布一項法案，將立法採取幾十年來最強而有力的槍械管制措施，包括全國凍結手槍買賣及進口等。作為同樣擁搶率高的北美國家，為何加拿大能夠迅速就槍擊案和槍管問題作為較美國快捷的反應？



杜魯多（Justin Trudeau）在渥太華舉行的新聞發布會上宣布，政府即將引進新的槍械管理法案「C-21」，凍結手槍持有權及避免民眾在國內任何地區購買、販賣手槍，他說：「待法令生效的那天起，便不能在加拿大購買、販售、轉移或進口手槍。換句話說，我們正在限制槍械市場。」

他指出推動今次立法的原因，是過去數十年來在國內發生的一系列大規模槍擊事件，還有近期美國發生的連串槍擊事件。他表示：「槍支暴力是個複雜的問題，但歸根結底其數理邏輯真的很簡單，我們社區的槍支愈少，每個人就會愈安全。」

杜魯多表示，美國近期連串槍擊事件，是今次法案推出的原因之一。(AP)

若新法案最終獲得通過，將通過增加最高刑事處罰，向槍械走私和販運人士罰款，並會為執法部門調查槍支罪案提供更多工具。新法還要求長槍彈匣永不能容納超過5發子彈。此外，新法還將撤銷涉及國內暴力或非法跟蹤、騷擾等罪犯的武器執照，提高走私槍械的刑期，還有允許執法部門透過電話竊聽等新方法阻止槍枝犯罪，以及禁止販售及轉移大容量彈匣等。

據知，加拿大公共安全部已將法規修正案提交到國會日程，確保能夠盡速通過，預料今年秋季就會開始強制凍結手槍。

多次槍擊案促成漸進槍管法規

加拿大的槍支管制一直較美國嚴格得多，包括禁止販售、使用約1,500款型號的突擊型武器，包括AR-15步槍。早前，公共安全部長門迪西諾（Marco Mendicino）還提到，向民眾購回武器或補償持有人的計畫已在籌備中。

加拿大過去因多宗槍擊案，漸進地推進了槍管法規。(Getty)

其實，加拿大槍管較嚴也是源於過往大規模的槍擊事件。1989年12月6日，25歲的槍手Marc Lépine攜帶迷你14來福槍和獵刀在蒙特婁工程學院內犯案，造成 14人死亡及14人受傷，槍手事後再自殺。這次事件促使加拿大通過了更嚴格的槍枝管制法律，包括手槍、霰彈槍和步槍需要許可證及在當局登記，並影響日後加國警方應對槍擊事件的策略，可謂影響深遠。

不過，相關規定在鄉郊社區引起不少爭議，一直到1995年才能實施，且大部份的規定於2012年被廢除。

2017年1月，魁北克市有一名年輕男子手持半自動步槍和手槍闖入當地一座清真寺，造成6死19傷。2020年4月，加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）發生無差別槍擊事件，51歲的Gabriel Wortman偽裝成警察並手持半自動武器殺害23人及槍傷3人，並在至少五棟建築物縱火。其後的調查發現槍手並沒有槍械許可證。

就在2020年槍擊後，當時加國有輿論認為，即使國家相對美國嚴格的槍支限制，惟也未能完全使其免受槍支暴力的恐怖。杜魯多事發幾日後承諾迅速採取行動，宣布立即禁止該國大約1,500種製造和型號的軍用級和突擊式武器，不再允許在加拿大購買、銷售、運輸、進口或使用相關的軍用級攻擊武器。

加拿大過去的多宗槍擊事件，令當地人對槍管問題有所改變，圖為2020年新斯科細亞省槍擊後民眾發起的悼念。(Getty)

當時杜魯多的行動引發的辯論和反對很少，可說是在幾乎沒有遇到政治阻力下通過，這與美國的情況形成鮮明對比。加拿大在過去數十年來，漸進地推展了國家的槍管法案。

雖說加拿大的槍管較美國嚴格得多，惟仍較大多數國家寬鬆。該國現時的槍支擁有率、槍支兇殺率和大規模槍擊事件的頻率，同樣是比美國少許多，但高於大多數其他發達國家。

作為一個狩獵普遍的國家，加拿大是擁有世界上人均槍支擁有率最高的國家之一。據2018年一項武器調查顯示，估計每 100 人有34.7支槍械。而美國則每100人就有120支民用槍械，為全球擁槍率最高，加拿大排第二，但數字卻差距甚遠。

預料杜魯多的新法，將獲得普遍加拿大民眾的支持。(AP)

對「罪犯與他們的非法槍支」視而不見？

據加拿大聯邦統計數據顯示，在2010年至2020年間，加拿大註冊的手槍數量增加了71%，達到約110萬支。在此期間，槍支暴力上升了一倍，而手槍是大多數槍支暴力犯罪中最常見的武器。當地最新一項調查發現，大多數加拿大人，尤其是市中心的人，擔心他們所在社區的槍支暴力正在增加。

目前，槍支代購和槍店盜竊是加拿大槍支的主要問題，也有專家表示，大量槍支是從美國越過邊境非法進入加拿大的。加拿大多倫多大學美國研究中心社會學副教授Jooyoung Lee表示：「在許多方面，美國的槍支問題越來越多地成為加拿大的槍支問題。雖然美國已成槍支管制出問題的國際典範，惟加拿大在此問題的共通點其實也有不少。」

對於杜魯多的新案，現時受到加拿大國內不少支持槍管團體的歡迎，包括PolySeSouvient、槍支管制聯盟和加拿大醫生保護槍支，預料遇到的阻力應該不多。蒙特利爾市長普蘭特（Valérie Plante）讚揚了法案的提議措施，但她希望最終看到全面禁止手槍。她表示：「法案是蒙特利爾和全國城市的勝利，我們希望加拿大政府最違採取的措施，能夠引導我們在自己的領土上完全禁止手槍，且讓年輕人遠離槍支。」

有意見認為，加拿大槍支最大的問題是走私槍械由美國流入。(Getty)

然而，加拿大槍支權利聯盟公共關係副總裁Tracy Wilson則批評該法案和特魯多政府對槍支問題的處理方式，表示擬議的法律過於強調監管合法槍支，而對犯罪分子和無證武器的重視不夠。她解釋：「它再一次針對了完全錯誤的群體，杜魯多選擇走上針對合法、有執照、經過加拿大皇家騎警審查的槍支擁有者的道路，而非專注於無證犯罪分子和他們的非法槍支。」

加拿大眾議員丹喬（Raquel Dancho）表示，該立法並未有效解決槍支暴力問題。她指出：「杜魯多未能集中應對城市中槍支暴力的根本原因，即犯罪集團將非法槍支走私到加拿大。」質疑杜魯多對此問題的視而不見。