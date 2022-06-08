Top Gun 2︱欲再靠《壯志凌雲》招兵？　美軍20年的徵兵難題

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick，台譯《捍衛戰士：獨行俠》）在全球各地上映後票房走勢凌厲，除了湯告魯斯（Tom Cruise）等影星走訪多地推介電影，也還有另一班人正忙碌地藉着這套大片上畫加緊宣傳——美國軍方，他們直接在戲院設攤位，趁機宣傳招兵計劃。

早在36年前，美軍就是《壯志凌雲》大賣的間接得益者，型英帥靚正的湯告魯斯成為海軍「最佳模特兒」，吸引年輕人參軍，到了這次續集上映，美軍照辦煮碗再搭順風車，但故技重施的背後，卻是美軍年輕人對參軍意願下降、徵兵困難的問題。



湯告魯斯憑1986年的《壯志凌雲》（Top Gun）大大提升知名度，美國海軍也間接得益，形象提升（電影劇照）

在《壯志凌雲：獨行俠》開畫時，美軍各部門也招數盡出，刻意在這段時間提高曝光率，例如美國海軍、美國民間航空巡邏隊等在多間戲院內加設招攬新兵攤位；海軍並趁這波熱潮加強在社交網站賣廣告，主打講述「現實中的TOPGUN機師」宣傳片內容；又或美國空軍也不甘後人，特意安排多家戲院在電影放映前先播放他們的廣告片。

Big Sioux Composite Squadron, South Dakota Wing, was recruiting at the Top Gun: Maverick premier in Brookings, because...airplanes. pic.twitter.com/r4XBYlqDky — SD Wing Civil Air Patrol (@SDWingCAP) May 29, 2022

他們目的只有一個，就是希望再一次藉着《壯志凌雲》熱潮推動年輕人參軍。

36年前，《壯志凌雲》已是美軍的「好朋友」，甚至有外媒形容是最佳「同行戰機」。在當時電腦合成技術不發達的年代，這套荷里活電影出動真實戰機、主角親身上陣，實景拍攝戰機高速飛行鏡頭，美國製F-14戰機與俄羅斯製MiG-28戰機的追逐場面一一成為經典，結果不單電影收獲3.54億美元（約27.6億港元）票房，成為1986年全球最高票房電影，次年賣出300萬套錄影帶，它也成為美國海軍的「超長廣告」，戲內不會盲目跟隨規則但又忠誠的不羈主角湯告魯斯，成為最佳「廣告模特兒」。

恢復越戰後美軍形象

現實中的「TOPGUN」計劃（海軍攻擊戰鬥機戰術教官計劃）是因越戰而生，1969年由美國海軍創立，背後原因是美軍發現越戰期間在空戰失利，希望透過此計劃培訓精英機師改善問題，結果這套1986年的電影，也反過來幫助恢復了美軍在越戰後的負面形象。

新聞網站The Conversation便刊文形容，這部電影生動地表達了列根（Ronald Reagan）時代的愛國主義，甚至是沙文式，戲內美國人都是不會先開槍的高尚好人。

海軍飛行員報名升500%

這部電影使美國海軍飛行員的報名人數在當年一下子升了500%，且在美國海軍訓練中心1990年7月至1991年1月展開的調查中，有24%應徵者同意自己是受到《壯志凌雲》等影視作品的強烈影響。

擔任美國海軍機師28年的上尉弗格森（Brian Ferguson）曾向傳媒講述自己是如何因《壯志凌雲》而影響他的參軍決定，「我看了電影，便想這看來就是全世界上最刺激的工作，它確實是。」他在畢業後便加入了海軍。

現實中的徵兵艱難問題

美軍再靠《壯志凌雲》徵兵，但背後是近年招募不振的問題，尤其是相比80年代、90年代初，現在美國年輕人的參軍意願明顯低一截，根據美國國防部收集歷代年輕人如何看參軍的調查數據，這個趨勢在男子方面更為明顯（見下圖）。

從1984年以來的數據看，參軍意願高峰期正在80年代末，也正好是《壯志凌雲》推出的數年間，選擇可能或肯定參軍的男受訪者比例最高達到27%，至踏入90年代初出現下滑跡象，從時間點看，當時美國正經歷波斯灣戰爭，至2001年911事件時期，男子參軍意願突然提升，至2004年之後再有下跌趨勢，然後在08年小布殊執政晚期左右開始回升，至2013、14年重回20%，美軍在這些年間經歷了擊斃拉登、宣告結束伊拉克戰爭等，但2014年後再呈逐步下跌趨勢至今，未知是否與美軍2014年後再轟炸伊拉克、敘利亞等有關。

近年美國輿論也有不少文章講述軍方徵兵難的問題，在2021年，美軍大部份部門未能達到原定的徵兵目標，包括陸軍、海軍、空軍國民警衛隊等，其中陸軍目標為現役部隊招募10,400名新人，最終僅找到7,340名成功入選者，後來決定加碼獎金以提高吸引力。

美軍形象下滑

官方講述的理由大多是國民體能問題、跟商界競爭等，確實在社會愈見發達下，年輕人有更多職業選擇，更多人傾向找安穩工作、而不是當容易受傷的軍人是可以預見，但官方講述的理由也不見得就是全部，尤其是美軍在近20年也陷入形象下滑的問題。

無論在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭或是在敘利亞的作戰，美軍付出高昂成本，但並沒有為美軍帶來什麼好名聲，而是國內外的爭議聲不絕，2021年8月的美聯社調查顯示，逾六成受訪美國人認為在阿富汗與伊拉克的戰爭根本不值得參與。

《紐約時報》有文章指出，可以肯定的是，民眾的參軍想法在近20年激烈戰爭中已失去很多光彩，2001年九一一恐襲後曾出現的愛國熱潮已減退，對於很多人來說，入伍帶來很多困難，換來的卻未能稱得上是勝利。

Top Gun 2：圖為《壯志凌雲：獨行俠》男女主角湯告魯斯（Tom Cruise）與珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）（電影劇照）

2021年8月美軍經過大規模撤出阿富汗的混亂後，當地智庫傳統基金會稱這個尷尬局面會動搖很多美國人對軍隊的信心，甚至擔心父母、祖父母等人的關鍵影響或對年輕人服役傾向產生負面影響。

三成人擔心在軍中受性騷擾

美軍近年還面對另一困擾問題：性侵醜聞。隨着受害人近年更勇於舉報、且資訊更發達，這個內部問題也因而更為人所知。雖然美國國會一再考慮立法加強罰則應對，但醜聞仍時有傳出。在美國國防部2020年秋季展開對16歲—21歲年輕人的問卷調查中，最多人選擇的10大不參軍理由內，除了常見的擔心受傷與創傷後遺症、離開家人等外，還有第8位的擔心遭受性騷擾或性侵，有32%受訪者把它列為理由之一。

Top Gun 2：圖為湯告魯斯（Tom Cruise）在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的劇照（AP）

1986年《壯志凌雲》的誕生背景是冷戰時代，雖然電影內的敵人是不露面的對手，但紅星徽章和蘇聯米格戰機均被視為標誌着來自共產主義的威脅，電影也處處展示愛國主義。

來到了30多年後的今天，《壯志凌雲：獨行俠》因疫情多次押後上映時間，剛巧碰上俄烏戰爭時期，美俄關係再度進一步緊張，這次電影同樣取得佳績，截至6月5日，全球累積票房已突破5.5億美元（約42.9億港元），在美國本土也成為了湯告魯斯歷來最賣座的電影，有分析認為，這電影的賣座反映既是愛國主義升溫，但是否能再一次帶動軍方形象或參軍熱潮，卻未獲輿論看好能再下一城，觀眾可能更會把電影與現實分開看待。