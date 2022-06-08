Top Gun 2︱欲再靠《壯志凌雲》招兵？　美軍20年的徵兵難題

撰文：成依華
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《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick，台譯《捍衛戰士：獨行俠》）在全球各地上映後票房走勢凌厲，除了湯告魯斯（Tom Cruise）等影星走訪多地推介電影，也還有另一班人正忙碌地藉着這套大片上畫加緊宣傳——美國軍方，他們直接在戲院設攤位，趁機宣傳招兵計劃。
早在36年前，美軍就是《壯志凌雲》大賣的間接得益者，型英帥靚正的湯告魯斯成為海軍「最佳模特兒」，吸引年輕人參軍，到了這次續集上映，美軍照辦煮碗再搭順風車，但故技重施的背後，卻是美軍年輕人對參軍意願下降、徵兵困難的問題。

湯告魯斯憑1986年的《壯志凌雲》（Top Gun）大大提升知名度，美國海軍也間接得益，形象提升（電影劇照）

在《壯志凌雲：獨行俠》開畫時，美軍各部門也招數盡出，刻意在這段時間提高曝光率，例如美國海軍、美國民間航空巡邏隊等在多間戲院內加設招攬新兵攤位；海軍並趁這波熱潮加強在社交網站賣廣告，主打講述「現實中的TOPGUN機師」宣傳片內容；又或美國空軍也不甘後人，特意安排多家戲院在電影放映前先播放他們的廣告片。

他們目的只有一個，就是希望再一次藉着《壯志凌雲》熱潮推動年輕人參軍。

36年前，《壯志凌雲》已是美軍的「好朋友」，甚至有外媒形容是最佳「同行戰機」。在當時電腦合成技術不發達的年代，這套荷里活電影出動真實戰機、主角親身上陣，實景拍攝戰機高速飛行鏡頭，美國製F-14戰機與俄羅斯製MiG-28戰機的追逐場面一一成為經典，結果不單電影收獲3.54億美元（約27.6億港元）票房，成為1986年全球最高票房電影，次年賣出300萬套錄影帶，它也成為美國海軍的「超長廣告」，戲內不會盲目跟隨規則但又忠誠的不羈主角湯告魯斯，成為最佳「廣告模特兒」。

恢復越戰後美軍形象

現實中的「TOPGUN」計劃（海軍攻擊戰鬥機戰術教官計劃）是因越戰而生，1969年由美國海軍創立，背後原因是美軍發現越戰期間在空戰失利，希望透過此計劃培訓精英機師改善問題，結果這套1986年的電影，也反過來幫助恢復了美軍在越戰後的負面形象。

新聞網站The Conversation便刊文形容，這部電影生動地表達了列根（Ronald Reagan）時代的愛國主義，甚至是沙文式，戲內美國人都是不會先開槍的高尚好人。

海軍飛行員報名升500%

這部電影使美國海軍飛行員的報名人數在當年一下子升了500%，且在美國海軍訓練中心1990年7月至1991年1月展開的調查中，有24%應徵者同意自己是受到《壯志凌雲》等影視作品的強烈影響。

擔任美國海軍機師28年的上尉弗格森（Brian Ferguson）曾向傳媒講述自己是如何因《壯志凌雲》而影響他的參軍決定，「我看了電影，便想這看來就是全世界上最刺激的工作，它確實是。」他在畢業後便加入了海軍。

現實中的徵兵艱難問題

美軍再靠《壯志凌雲》徵兵，但背後是近年招募不振的問題，尤其是相比80年代、90年代初，現在美國年輕人的參軍意願明顯低一截，根據美國國防部收集歷代年輕人如何看參軍的調查數據，這個趨勢在男子方面更為明顯（見下圖）。

從1984年以來的數據看，參軍意願高峰期正在80年代末，也正好是《壯志凌雲》推出的數年間，選擇可能或肯定參軍的男受訪者比例最高達到27%，至踏入90年代初出現下滑跡象，從時間點看，當時美國正經歷波斯灣戰爭，至2001年911事件時期，男子參軍意願突然提升，至2004年之後再有下跌趨勢，然後在08年小布殊執政晚期左右開始回升，至2013、14年重回20%，美軍在這些年間經歷了擊斃拉登、宣告結束伊拉克戰爭等，但2014年後再呈逐步下跌趨勢至今，未知是否與美軍2014年後再轟炸伊拉克、敘利亞等有關。

近年美國輿論也有不少文章講述軍方徵兵難的問題，在2021年，美軍大部份部門未能達到原定的徵兵目標，包括陸軍、海軍、空軍國民警衛隊等，其中陸軍目標為現役部隊招募10,400名新人，最終僅找到7,340名成功入選者，後來決定加碼獎金以提高吸引力。

美軍形象下滑

官方講述的理由大多是國民體能問題、跟商界競爭等，確實在社會愈見發達下，年輕人有更多職業選擇，更多人傾向找安穩工作、而不是當容易受傷的軍人是可以預見，但官方講述的理由也不見得就是全部，尤其是美軍在近20年也陷入形象下滑的問題。

無論在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭或是在敘利亞的作戰，美軍付出高昂成本，但並沒有為美軍帶來什麼好名聲，而是國內外的爭議聲不絕，2021年8月的美聯社調查顯示，逾六成受訪美國人認為在阿富汗與伊拉克的戰爭根本不值得參與。

《紐約時報》有文章指出，可以肯定的是，民眾的參軍想法在近20年激烈戰爭中已失去很多光彩，2001年九一一恐襲後曾出現的愛國熱潮已減退，對於很多人來說，入伍帶來很多困難，換來的卻未能稱得上是勝利。

Top Gun 2：圖為《壯志凌雲：獨行俠》男女主角湯告魯斯（Tom Cruise）與珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）（電影劇照）

2021年8月美軍經過大規模撤出阿富汗的混亂後，當地智庫傳統基金會這個尷尬局面會動搖很多美國人對軍隊的信心，甚至擔心父母、祖父母等人的關鍵影響或對年輕人服役傾向產生負面影響。

三成人擔心在軍中受性騷擾

美軍近年還面對另一困擾問題：性侵醜聞。隨着受害人近年更勇於舉報、且資訊更發達，這個內部問題也因而更為人所知。雖然美國國會一再考慮立法加強罰則應對，但醜聞仍時有傳出。在美國國防部2020年秋季展開對16歲—21歲年輕人的問卷調查中，最多人選擇的10大不參軍理由內，除了常見的擔心受傷與創傷後遺症、離開家人等外，還有第8位的擔心遭受性騷擾或性侵，有32%受訪者把它列為理由之一。

Top Gun 2：圖為湯告魯斯（Tom Cruise）在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的劇照（AP）

1986年《壯志凌雲》的誕生背景是冷戰時代，雖然電影內的敵人是不露面的對手，但紅星徽章和蘇聯米格戰機均被視為標誌着來自共產主義的威脅，電影也處處展示愛國主義。

來到了30多年後的今天，《壯志凌雲：獨行俠》因疫情多次押後上映時間，剛巧碰上俄烏戰爭時期，美俄關係再度進一步緊張，這次電影同樣取得佳績，截至6月5日，全球累積票房已突破5.5億美元（約42.9億港元），在美國本土也成為了湯告魯斯歷來最賣座的電影，有分析認為，這電影的賣座反映既是愛國主義升溫，但是否能再一次帶動軍方形象或參軍熱潮，卻未獲輿論看好能再下一城，觀眾可能更會把電影與現實分開看待。

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