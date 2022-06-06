貨櫃場大火揭治理失妥　孟加拉呈「失敗國家」徵兆？

孟加拉吉大港（Chittagong）附近一處貨櫃場於上周六（4日）發生大火，化學品引發巨大爆炸並造成嚴重傷亡，死亡人數目前至少有49人、逾500人傷。這次大火是當地自2005年以來最嚴重的工業災難，也是最多消防員殉職的單一事件。是次災難的景象不禁讓人聯想到2020年的貝魯特碼頭倉庫大爆炸，揭示這個南亞國家的管治問題外，或許還預視了該國恐陷另一場危機…



事發現場是距離孟加拉南部吉大港約40公里的希塔昆達（Sitakunda）一個貨櫃場，存放了約4,000個貨櫃，主要裝滿準備運往西方國家的零售店服裝。孟加拉每年約有1,000億美元的出口商品，包括H&M、沃爾瑪（Walmart）等服裝產品，其中約九成經吉大港輸運出。孟加拉成衣製造商與出口商協會（BGMEA）稱，這場大火燒掉約1.1億美元（約8.6億港元）的服裝，損失相當巨大。

由於這些衣服物品本屬易燃，加上大火其後燒至一批存放了雙氧水（hydrogen peroxide）、硫磺等大量化學物的貨櫃箱，引發連環爆炸令火勢更為猛烈。據法新社報導指，有消防員、義工和記者走避不及身陷火海，也有人和碎片被拋向空中，爆炸威力更波及數公里外的建築物，爆炸及大火使得夜空一度變成橙紅色。

大火波及存放雙氧水、硫磺等大量化學物的貨櫃箱，一度發生大爆炸。(AP)

消防部行動主任Reazul Karim表示，至少有7名消防人員在事件中殉職死亡，還有至少4名隊員失蹤。有當地退休消防隊員坦言：「一次事故中失去這麼多消防隊員，在孟加拉消防隊歷史上從未有過。」

英國學者Nandan Mukherjee分析了來自美國組織 Zoom Earth 的衛星圖像後表示，這次貨櫃場大火所產生的火焰、煙霧、煙霧和碎片延伸到 2.5 公里半徑範圍內，間接影響高達 10 公里。他表示除了住在離事故現場幾公里遠的人都感受到了爆炸的震動外：「由於該地區氣溫上升，即使距離事故現場10公里，人們也可能會聞到一股難聞的化學臭味，眼睛會有灼燒感。」

Mukherjee又解釋，由現場化學品引起的火災難以用水來撲滅，因這些化學品產生的火焰溫度極高，水份在空中經已蒸發掉，這也反映了大火遲遲未被救熄的原因。

化學品引起的大火，增加消防人員的救火難度。(AP)

2020年貝魯特爆炸事故「翻版」？

這次孟加拉貨櫃場大火不禁令人聯想到2020年8月在黎巴嫩貝魯特港發生的大爆炸。當年所造成的人員傷亡和財產損失更大，導致至少220人死亡及逾7000人受傷、60人失蹤及30萬人無家可歸，惟背後所反映的政府治理失敗卻有相近之處。

雖然貝魯特爆炸的原因目前仍有待進一步調查確定，惟黎巴嫩當局表示這是公共安全意外，與外界猜想的恐怖襲擊或是私藏武器無關，而是囤積在港口棚廠、被貨主遺棄的硝酸銨所引起。不過，有意見認為硝酸銨雖是常見的肥料，惟也可用於炸彈，是非常危險的物質；事發現場場棚廠有逾2,000公噸的硝酸銨存放逾6年，反映官僚機構互相推諉，沒有妥善處理，終釀成悲劇。因此，貝魯特爆炸事件所凸顯的是是黎巴嫩政府領導不力和管理不善。

事件令人想起2020年貝魯特爆炸，事後揭發地點違規存放逾2,000公噸的危險品硝酸銨。(Getty)

在是次貨櫃場大火後，孟加拉「失敗國家」的徵兆再現曝露於人前。孟加拉國民族主義黨秘書長Mirza Fakhrul Islam Alamgir指出，貨櫃場致命大火暴露了非常脆弱的國家體系，他批評當局未能建立現代化的貨櫃場倉庫，使得該處安全措施不足：「那裡沒有採取任何安全措施來防止火災事故。」他還指，當局甚至未能確保對傷者進行適當的治療。

Alamgir將責任歸咎於政府，使得孟加拉貨櫃場火災等災難事故日益增加。他表示：「如果政府從一開始就對這些事件進行適當的調查，並對違法者進行審判，這樣的事件就不會一次又一次地發生。」事實上，由於安全規定執行鬆散，孟加拉過往亦經常發生各類火災。

據知，孟加拉爆炸物品部門官員向當地媒體表示，貨櫃場負責人並未獲得任何儲存過氧化氫的許可證。因此，事件或涉及有人違規存放危險品。另有救援人員透露，面積9.7公頃的貨櫃場除了正門外僅有一個逃生出口，否則或許有更多人會有救。除了貨櫃場管理問題，火災中的大量傷者，使得當地醫院面臨醫藥物資和醫療人手短缺問題。總理哈西娜（Sheikh Hasina）已下令加緊救助死傷者及調查事件，中央政府和地方政府分別成立了不同委員會和小組調查，部分更限於一周內提交報告。

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）已下令，加緊救助死傷者及調查事件。(Getty)

或如斯里蘭卡般陷經濟危機

是次貨櫃場大火，不僅揭示了孟加拉的治理問題，有意見認為該國有機會滑向類似斯里蘭卡近期的經濟危機。近月，斯里蘭卡一直深陷經濟動蕩之中，在嚴重的國際收支危機中，該國面臨嚴重的基本物資短缺，以及汽油、藥品和外匯儲備枯竭的問題。由此引發的針對政府的大規模街頭抗議和政治動盪持續，還迫使總理拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）及其內閣辭職。

事實上，達卡與與科倫坡一樣接受了大量外國貸款，以開展不少龐大的基建項目。鑑於貿易逆差和外債負擔不斷上升，孟加拉許多人如今開始擔心國家可能正面臨類似斯里蘭卡的情況。去年的財政年度，孟加拉首三季合共進口價值 615.2 億美元（約4827億港元）的商品，比去年同期增長 43.9%。然而，出口增長速度卻較慢，為 32.9%。孟加拉央行4月公布的數據顯示，孟加拉的貿易赤字在本會計年度的前八個月（2021年7月至2022年2月）暴升了80%，達 223億美元。

有意見認為，孟加拉或陷入如斯里蘭卡般的經濟危機。(Getty)

孟加拉經濟學家Muinul Islam表示，擔心由於進口增長速度快於出口增長，未來幾年貿易逆差可能會擴大。他指出：「孟加拉今年或有約 100 億美元的缺口，如果這樣的進出口趨勢持續，而我們無法盡力減少與匯款的差距，我們的外匯儲備將在未來三到四年內下降到一個危險的水平。」

此外，Islam估計從2024 年起，孟加拉每年可能需要償還40億美元的外國貸款分期付款。惟他憂慮道：「我擔心國家屆時將無法償還這些貸款，因為大型項目的收入不足。」他補充指，鑑於價格飆升造成社會上的普遍痛苦，政府需要對經濟管理非常謹慎，經濟不確定性可能會加劇這個穆斯林占多數的國家本已高度緊張的政治局勢。

不過，不少經濟學者認為孟加拉暫時未有迫在眉睫的經濟危機，但他們認為需要良好的治理和財務管理，以確保孟加拉不會最終面臨斯里蘭卡現時的宭境。