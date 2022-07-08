安倍晉三遇刺｜槍擊與炸彈：曾遇襲險死的大人物

日本前首相安倍晉三周五早上在關西奈良市街頭演講期間遭遇槍擊，據報處於心肺停止狀態。作為二戰以後日本最重要的領導人之一，安倍晉三曾在2006至2007年及2012年至2020年間出任日本首相，在國內及外交政策上留下具有深遠影響的政治遺產。

世界範圍內，重要政客人物及宗教領袖受到襲擊、刺殺的情況不罕見。除了聞名天下的前美國總統林肯、甘迺迪（JFK）遇刺等案件，前總統列根、英國前首相戴卓爾夫人、韓國前總統全斗煥等人均曾遇刺、身陷險境。



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列根中彈

1981年3月30日，時任總統上任僅69天便遭遇槍襲。當日他與工會團體代表在華盛頓的希爾頓酒店會面、共進午餐並發表演說，和工會團體代表一起吃午飯並發表演說，期間遭遇一名精神疾病患者欣克利（John Hinckley）持左輪手槍襲擊。警方指，他行刺總統動機是為了吸引他迷戀的女星茱迪科士打（Jodie Foster）的注意。

列根肺部中彈，造成嚴重的內出血，而且子彈剛好差點才打中心臟，所幸因搶救及時得以康復。

列根中槍後，身旁人士連忙把他拉進座駕內。（資料圖片）

聖若望保祿二世

已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）也在1981年5月13日與死神擦肩而過。一名土耳其穆斯林槍手趁教宗在梵蒂岡聖伯多祿廣場準備演講時發動槍擊，教宗一度陷入危殆。

為激進穆斯林的槍手後來因此被判刑，先後在意大利和土耳其被監禁共達29年才獲釋。

教宗若望保祿二世在聖伯多祿廣場巡遊時中槍倒下。（資料圖片）

全斗煥緬甸險遇襲

1983年10月9日，時任大韓民國總統全斗煥為首的韓國訪問團準備到訪首都仰光的昂山將軍墓地，但當時緬甸的外交部長漆萊（Chit Hlaing）到全斗煥下榻的酒店陪同時遲到了幾分鐘，卻因此扭轉了全斗煥的命運。

緬甸政府調查發現，實施爆炸者為朝鮮特務。當遙控炸彈爆炸時，全斗煥乘坐的汽車還在一英里（約1.6公里）之外。

薩達姆

1982年，前伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein）到伊拉克一個什葉派達瓦黨據點——杜賈爾村發表演說，在途徑村子中心時遇到一名該黨槍手襲擊。

案發後，薩達姆下令處決140多名杜賈爾村人，拷打並監禁一千多人，報復其對自己刺殺未遂的行動。

戴卓爾夫人險遇炸彈襲擊

1984年10月12日，英國保守黨在沿海城市萊頓舉行年會期間，戴卓爾夫人下榻的酒店遭到愛爾蘭共和軍的炸彈襲擊，造成5人死亡，戴卓爾當時尚在準備演講，其套房的浴室遭嚴重破壞，但其所在的房間卻沒有影響，躲過一劫。

「319」陳水扁遇刺案

2004年，前台灣民進黨總統在爭取連任掃街過程中遇到槍擊。事件發生於3月19日，民進黨正副總統選舉投票舉辦的前一天，當時道路兩旁群眾燃放鞭炮等待總統到來，將槍聲掩蓋，槍手亦得以隱藏於人群和煙霧間逃離現場。

2004年台灣總統大選前日，總統陳水扁及副總統呂秀蓮遭受槍擊。（資料圖片）

陳水扁及其副手呂秀蓮在中彈後被送院，其中一顆子彈擊中陳水扁腹部，另一顆則擊中呂秀蓮膝蓋。所幸二人傷勢均不嚴重，沒有生命威脅。

警方事後調查認定槍擊者為陳義雄，唯此人在事發10日後於碼頭投海自殺，警方據其遺書判斷其出於對時局不滿而作案，但最終死無對證，案件就此作結。

韓民進黨代表遭「頭槌」

像今次安倍遇刺一樣，政客落區拉票時，往往會走近民眾展示親民形象，而令施襲者有機可乘。今年3月，韓國共同民主黨黨魁宋永吉亦在選舉拉票活動中遇到襲擊。他在首爾市出席集會期間，遭一名身穿韓國傳統長袍的70歲男性用錘子砸傷頭部。

韓國前共同民主黨代表宋永吉今年3月在竞选活动中遭到袭击。（Wiki Commons）

事發當時，抵達機會現場的宋永吉在準備演講，男子從其深厚接近、用錘子敲擊其3至4次，隨後宋永吉被送到附近醫院的急診室接受治療，最終傷勢雖無大礙。

據韓國媒體報道，襲擊者為一個時政YouTube頻道的主播，大多發佈戰爭結束宣言和關於兩個朝鮮統一的視頻。他對宋永吉支持韓美聯合軍演的立場感到憤怒，並要求他辭職。

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