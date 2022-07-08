安倍晉三身亡｜蔡英文感痛心遺憾：台灣失去了一位重要摯友

日本前首相安倍晉三今日（8日）遭槍擊身亡事件震驚全球。台灣總統蔡英文上午得知遇刺消息後發文表示，安倍不僅是她的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，相信大家跟她一樣，對消息同樣感到驚訝與不捨。在安倍下午確認死訊後，蔡英文代表台灣政府及人民致以最深切的哀悼。



今日早上10時30分左右，安倍晉三在奈良進行街頭演說時遇刺中槍倒地，影片顯示其襯衣上左胸位置有大片血迹。報道稱，安倍晉三在發表演說僅1至2分鐘便遇襲，疑兇從他背後僅3米開了兩槍。

蔡英文於早上差不多時間正在總統府內接見美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問團，之後才接獲安倍在行程中遭到槍擊的訊息。對此，蔡英文表示：「台灣與日本同為民主法治國家，我要代表我國政府，嚴厲譴責暴力不法行為。」她還請外交部及駐日代表謝長廷向日本政府及安倍的親屬表達關心跟慰問之意，並且密切關注後續的發展。

蔡英文又提到：「安倍前首相不僅是我的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望我們的好朋友，能夠有平安的消息傳來。」

↓更多日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 8

最終，經搶救逾4小時後，安倍宣告不治，終年67歲。總統府發言人張惇涵表示，安倍是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並代表台灣政府及人民致以最深切的哀悼。蔡又認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友。

張惇涵續表示，安倍長年以來推動台日關係進展不遺餘力，尤其是面對這兩年多全球疫情衝擊，他大力奔走，促成日本政府捐贈台灣「友情疫苗」。面對近年國際與區域政經局勢變遷，安倍堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。安倍不僅關切台灣的安全，更是堅定地與台灣站在一起，共同維護台海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

張惇涵進一步提到，蔡英文並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍前首相的親屬致以誠摯哀悼。蔡認為，雖然安倍離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，「善的循環」不畏暴力，「善的循環」不會止息。

蔡英文3月底曾受邀與安倍視訊對談。（台總統府提供）

蔡英文與安倍晉三在今年3月22日曾經公開交流，當時日華議員懇談會總會於東京舉辦年度大會，蔡英文受邀與安倍視訊對談。

雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，對談將近30分鐘。

另外，台灣外交部發聲明指出，台灣政府與人民對消息深感震驚與不捨，除再度嚴厲譴責不法暴力外，並對安倍晉三逝世表達台方最深切與最沉痛的悼念；外交部已第一時間指示駐日本代表處分別以蔡英文、吳釗燮及台灣日本關係協會蘇嘉全會長名義，向日本政府致電弔唁。

外交部又指，安倍是國際間備受推崇的政治領袖，一生為守護自由民主理念、抵抗威權擴張，令人敬佩。安倍多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，共同守護民主價值。安倍是台灣珍貴的民主夥伴以及最堅定的摯友，在任內致力提升台日友好關係，卸任後仍全力為台灣發聲。2021年12月，安倍在研討會上發表「台海有事、即日本有事、也是日美同盟有事」的友台諍言，今年俄烏戰爭後，安倍更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。

外交部強調，安倍的逝世，無論對日本、台灣、乃至對全球民主社會均是一大損失，令人無限惋惜。台方誠摯感謝安倍為提升台日關係所付出的努力與貢獻。

而在Facebook專頁，外交部又以中日雙語寫道：「當花蓮發生地震，安倍前首相親手寫下「台灣加油」的訊息；當台灣的鳳梨被中國杯葛，安倍前首相在推特上大讚台灣鳳梨的美味；當台灣面對中國的武力威脅，是安倍前首相公開呼籲台灣有事就是日本有事。他一直是台灣真誠的好朋友。」