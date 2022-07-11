安倍逝世│日本「右翼大佬」殞落——未完的家族夙願

作為日本二戰後唯一二度拜相的人，安倍晉三可謂最具影響力的日本政治家之一，年少時資質平平，但出身自政治世家，也助奠定了戰後日本的右翼發展路線。然而，右翼旗手逝世，雖無法親眼見證他日本成為他心目中「正常國家」夙願，但其主張及欲推動的修憲工程，其遇刺身亡或許成催化劑。



安倍出生自政治世家，外公岸信介（原姓佐藤）及外叔公佐藤榮作皆曾任首相，父親安倍晉太郎也憑着外父家族的提攜，曾出任過外務大臣一職。媽媽洋子從小就對三名兒子說：「男人就要當政治家！」不過，在學期間的安倍成績上並沒展現出特別過人的資質，也不特別勤奮，但家族的耳濡目染及鋪路也是安倍終歸踏上政途的原因。

岸信介（中）抱着小時的安倍晉三而坐，從小也說這位外孫將來會從政繼承他的衣缽。右一為安倍晉三父親、前外相安倍晉太郎。（網上圖片）

外公岸信介是日本保守派源流，安倍也個繼承家族信仰是政壇鷹派。無可否認，岸信介是安倍的政治啟蒙者，沒有這位「強大的」外公培養與鋪路，安倍甚至是其父親安倍晉太郎（即岸信介女婿），根本沒可能在政壇上扶搖直上。有「昭和妖怪」之稱的岸信介曾在滿州國擔任要職，出任過東條英機內閣的商工大臣，而且曾在昭和天皇對美宣戰的詔書上簽名，因而在戰後曾被列為「甲級戰犯」，收監三年後最終脫罪。岸信介在重返日本政壇後，更登上了首相之位，其任內日本除了迎來經濟起飛，岸信介亦跟隨了美國親台反華的策略，而更具爭議的《日美安保條約》，影響日本至今。

安倍對於外公促成簽定的《日美安保條約》抱着篤定的信念，大學時期的安倍甚至全面研讀了《日美安保條約》，並認定這是一條對日本未來生死攸關的條約。安倍承襲了外公強烈反共親美的態度，政治主張深受外公影響，說自己「從小繼承了岸信介的DNA」。他甚至不否認，他對於修憲議題的執着也許就是源自外公，認為這就是必須完成的家族使命，也是使日本恢復「獨立」的目標。

當初和美國簽署安保條約的正是安倍晉三的外祖父岸信介。（AP）

正如母親洋子所言，安倍晉三在「政策」上像外公岸信介，「政局」上更似父親晉太郎。由美國求學歸來後，安倍本來進入了神戶製鋼所打工，但後來因父親安倍晉太郎獲中曾根康弘任命為其內閣外相（1982年-1986年），父親就叫他當秘書，28歲的安倍於是便正式展開政治生涯，開始跟着父親出訪世界各地。「父親外訪39次，我隨行了20次」。

而近距離的半外交官生涯，也給安倍帶來了實戰機會，見識到父親在冷戰末期，跟美國、蘇聯兩大國周旋，其宣導的「開創性外交」大大改變了日本與周邊國家的關係。跟岳父岸信介的反華態度不同，安倍晉太郎承認中國是不能不重視的國家，「與一個人口十億以上的國家保持穩定關係，不僅對日本，乃至對亞洲都是重要的。」在1978年，中日簽訂《中日和平友好條約》，時任內閣官房長官的安倍晉太郎亦被視為幕後功臣。

從政後的安倍一直有着讓日本重新成為「正常國家」的宏願，讓自衛隊成為正常軍隊，並主張擺脫戰後反省的「自虐史觀」。除了在首個任期把防衛廳升格為防衛省，多年來一直推動修改「和平憲法」──這日本第九條憲法規定，日本將永遠放棄以武力及發動戰爭作為解決國際爭端的手段。

到第二任期，安倍內閣在2014年7月透過釋憲解禁集體自衛權——日本即使自身未受攻擊，也可以為阻止針對別國的攻擊而使用武力。翌年9月又通過「新安保法」，准許行使「集體自衛權」及允許自衛隊出兵海外。就算遭到刺殺前，為參議院選舉奔走，修改和平憲法也是其核心推銷的議題。但不得不承認，安倍晉三在與華交往的態度上，又有點其父親的影子。

安倍晉三雖因痼疾再辭任首相，但過去兩年仍活躍於政壇，並於去年11月成為自民黨內最大派系「清和政策研究會」會長。（AP）

奔走演說為推動修憲

安倍在第二任期又致力拼經濟，力銷「安倍經濟學」，推動多項自貿協議，並且採取量化寬鬆政策，擴大日本出口，吸引海外旅客訪日。然而相關經濟成果未收獲，過去兩年，疫情及環球政治形勢已把日本經濟推往危險的境地。

日圓滙率於6月貶值至24年來最低水平，民眾深受通脹問題困擾，也成為10日參議院選舉的影響因素。不過，安倍月前亦曾就日本經濟問題表態，反對日本央行改變量化寬鬆政策，指日本央行如果為遏制日圓進一步下跌而提高利率，顯然是錯誤決定，根本沒有必要為目前的日圓水平感到擔憂。

這次參議院選舉，首相岸田文雄更著重克服經濟民生問題，相反，對於現為自民黨最大派系「清和政策研究會」（清和研）會長的安倍晉三而言，這更大程度是一次動修憲的良機，希望在兩院總議席都能提高至三分之二的修憲門檻，即82席。（去年眾議院選舉中，「修憲派」勢力已取得四分三的議席，主要是自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨四個右翼政黨）

7月9日，安倍晉三在奈良被槍殺的現場附近，大批日本巿民在安倍遺照前獻花哀悼。（AP）

加速日本「右傾」?

是次遇刺案的發生背景，正是參議院選舉前夕的一次站台活動。安倍聽聞到屬於他派系的參選人「選情告急」後，前一天才臨時改變了原定去長野的計劃，連忙更改行程翌日早上先到奈良。

可是，安倍因此遭遇不測。安倍之死其中直接的影響相信就對周日的選舉起了催票作用，引導游離票流向自民黨。即使現任首相岸田文雄跟安倍「派系不同」，但遇刺案必然會強化了自民黨的執政地位，可能最終有利「修憲派」推動修憲。

有人認為，安倍被刺殺身亡對於日本政治是非常重大的事件，其一些右翼理念會被放大，包括推動修憲、增加軍費以及介入台灣問題等。畢竟安倍是在位最久、戰後最具影響力的日本首相，其政治理念決不會「後繼無人」。如今舉國受同情及悲哀情緒籠罩之下，黨內政客以至日本民眾，或許更易認同安倍的「遺志」，不排除加速日本「右傾」。