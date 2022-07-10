安倍晉三去世｜疑犯曾試槍「木板都打穿」曾多處「踩點」跟蹤安倍
撰文：王慧珊
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日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡事件，41歲疑犯山上徹也疑一直跟蹤安倍，勘查多個地方尋找適合殺死安倍的機會。
日媒稱，山上徹也花了數月時間策劃襲擊，更曾試圖製造炸彈。奈良縣警察10日表示，失山上徹也曾嘗試以木板試槍（手工製作的槍）。他說：「我試過射擊」。縣警察也在山上的輕型客貨車發現了幾塊有多個孔洞的木板，山上解釋說是用它們來試射的。試射地點不明，縣警方將調查詳情。
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警方調查顯示，疑犯從家中乘搭有軌電車到犯案現場，他在安倍演講前一個多小時已經抵達。
日本放送協會（NHK）記者當日亦拍攝到，在安倍發表演講之前，山上在早上10時20分左右在距離演說現場以北70米的行人道出沒。
山上也向警方坦承，自己在行兇前一天曾跟着安倍到岡山的參議院選舉造勢活動現場，計劃在當地殺死安倍，但當時警力戒備森嚴，會場入口需要留下姓名和地址才能進場，所以才放棄行兇。他供稱：「除了奈良以外的地方，都無法攜帶武器靠近。」
NHK引述消息人士稱，山上當時的確沒有進入會場，因為入口登記處沒有他留下個人資料的記錄。
調查人員認為，山上可能早已在一段時間內跟蹤安倍，並一直尋找合適的地方，等待機會殺死安倍。
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