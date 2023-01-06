孟加拉貧民窟一廁難求　女孩冒險露天洗澡慘遭性騷擾

洗澡是我們獨自放鬆喘息的私人時間，也是基本人權。然而，對居住在貧民窟的女性而言，要解決基本需要，就必須忍受恐懼與生命安全的威脅。

圖、文：國際培幼會（香港）



陰暗髒亂的貧民窟，垃圾成山，是不少人避之則吉的地方，卻是不少孟加拉人的棲身之所。有近1.6億人口的孟加拉，是世界上人口最密集的國家之一，單是在首都達卡已有逾5, 000個貧民窟。逾180萬名人口蝸居於殘破不堪且衛生條件惡劣的鐵皮屋內，每天過著營營役役的生活，只為在城市賺得一餐糊口。

公共廁所狹窄骯髒，惡臭撲鼻，危機處處。

至少由16個家庭共用公共廁所設施

貧民窟大多的「房屋」都只是以臨時物料如木板、鐵皮等搭建而成，不僅與污染嚴重的垃圾河、工廠或馬路為伴，食水、電力等基本生活配套均一律欠奉。在潮濕多雨、暴雨成災的孟加拉，清潔用水的供應卻十分緊絀。全國有超過180萬人民無法獲得安全的飲用水，3,600萬人缺乏基礎衛生設施 ，不少貧窟全日只供水一次，居民都習慣用膠筒儲水。貧民窟環境擁擠，住所一般沒有房間分隔。

在水源匱乏且一廁難求的情況下，達卡貧民窟中至少有90%的家庭使用共用衛生設施，每個廁所由至少16個家庭共用 ，兒童有時會為洗澡需排隊一至兩個小時，影響學習進度。公共廁所設施簡陋，污水橫流，缺乏照明系統，加上欠缺管理保養，門鎖破爛，數百名居民共用設施令衛生條件更為惡劣，容易傳播疾病，女性更加暴露在被攻擊和騷擾的危險當中。

由於每天只供水一次，居民都習慣用膠筒儲水，以應付日常生活所需。

一成三曾遭性騷擾 女孩淋浴於恐懼之中

不僅是用水量受限，沐浴空間對當地居民而言也是一大挑戰。與大多貧民窟一樣，在達卡達普區（Dhalpur）貧民窟的公共沐浴間沒有帆布掩蓋，全無遮蔽，不論是男或女，都只能在毫無遮掩的公共空間洗澡。女性在露天的環境寬衣洗澡，私隱及尊嚴盡失，更身陷性暴力險境。

她們一般會把如廁或沐浴這件事盡快解決，除此之外，更要面對「月經污名」的問題，經血被視為不潔和污穢，在月經來潮時，仿如一場惡夢，為免在公眾地方清洗由舊布替代的衛生巾，很多女性長時間不敢替換，危害健康。她們亦會盡量到入黑時結伴出行，然而，天黑對婦女來說，一方面帶來了某種程度上的屏障與隱蔽感，卻同樣增添了危險。每次如廁或沐浴，彷彿都是從安全與衛生健康之間作出抉擇。

國際培幼會早前訪問了417 名 居住在孟加拉貧民窟的14-24 歲女孩，調查顯示，當中98% 人表示她們需使用開放式沐浴空間洗澡，平均每個沐浴空間由35至45人共用，最多更高達70人。有近７成受訪女孩表示，在使用開放式沐浴空間時，曾遭受過言語暴力，近13.4%表示曾遭受性騷擾，八人曾被偷拍並遭到勒索。

洗澡被錄影 忍受恐懼與安全的威脅

住在達普區貧民窟的瑪琳（Marin），今年19歲，她社區中一個最大的沐浴間，就位於每天沙塵滾滾的建築工地旁，任何人都可以輕易窺視，甚至拍攝、錄影。她的鄰居曾在洗澡期間被建築工人偷拍，更勒索及威脅她要把片段上載至網上，幸好女孩勇敢反擊，向警方報案並將偷拍者繩之於法。

瑪琳曾在培幼會的項目中學會兒童權利及女孩權益的相關知識，更於地區電台分享月經相關知識，以自己的力量糾正傳統偏見，逐步洗脫月經污名。她分享道：「從前女孩遇到不公的事，她們因害怕而噤聲，現在她們認識了自己應有的權利，逐漸變得勇敢，敢於站出來說不、維護自己的權益。」

賦權居民營運安全沐浴間 帶來持續效用

為保障女孩免受性騷擾，讓每個女孩們能夠安心地洗澡，國際培幼會由2022年1月展開「Empowering Girls for Economic Opportunity and Safe Space-Egloss」（女孩經濟與安全空間賦權）計劃，在達卡的四個貧民窟提供清潔的水源，修葺及增建15個專為女性使用的安全沐浴間，其中兩個專為有特殊需要人士所用。單是達普區貧民窟的一個衛生間，已為當區45位女性帶來希望，其中兩位受惠於項目的17歲女孩蔓莉嘉（Maleka）和東妮（Tonniakhter）表示：「很開心能享用這設施！現在終於可以安心如廁和沐浴，而在月經期間更無須顧忌男性的眼光。」

國際培幼會相信賦權社區參與變革可帶來更長遠和持續的改變，修建衛生間的項目由當地居民共同參與，他們會分擔管理及維修的職務及費用，確保設施不會日久失修，帶來持續的影響，讓社區持續受惠。

培幼會計劃在孟加拉貧民窟興建10個安全沐浴間，農曆新年將至，現誠邀大家送上一封「愛．女孩」利是，幫助貧民窟的女孩興建安全沐浴間，為女孩送上祝福。了解更多：https://plan.gives/2023CNY-GFtc