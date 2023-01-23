與暴雪Blizzard14年情斷　網易：渣男、騎驢找馬！

美國遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）與中國網路技術公司網易合作的14年來，一直被視為遊戲業界合作的CP（配對）典範。不過，網易和暴雪去年11月發布的「分手」聲明，戲劇性地打斷了這場「愛情長跑」，暴雪近日突如其來的聲明，讓這一段聯姻以更不堪的方式走向破滅。



去年11月，動視暴雪和網易先後宣佈雙方的合作關係將於今年1月結束。暴雪1月17日無預警地又在官方微博上發布了一份聲明，稱暴雪向網易尋求將2019年達成的代理協議再延續六個月。

澎湃新聞引述知情人士報道稱，有關電話會議由暴雪總裁伊巴拉（Mike Ybarra）在14日晚上發起，網易副總裁、網易暴雪合作部負責人李日強與會。

不過，暴雪稱，該公司「基於遊戲玩家個人體會」而提出的提議「不幸地」被網易拒絕。

被點名的網易沒有沉默，隨即也發表聲明，以強烈的措辭狠批暴雪的提議及當天無預警的聲明蠻橫且不符合商業邏輯，更形容暴雪「予取予求、騎驢找馬、離婚不離身」，無視玩家和網易的利益。

網易解釋道，暴雪在跟網易談判的同時，也在與其他公司就三年的代理合同進行談判，且合同延續期間暴雪不會停止與其他潛在合作方的談判。考慮到合作的「不平等、不公平和其他附帶條件」，雙方未能達成共識。

不過，網易的反擊並沒有就此停止。網易18日推出名為「暴雪綠茶」「暴雪沒有心」「暴雪綠茶小趴菜」等一系列飲品或小吃，這些命名都很明顯地在直批暴雪是「綠茶」（中國網絡用語，形容外表清純、內心骯髒者）。

網易星期三推出「暴雪綠茶」等飲料或小吃，直批暴雪的「綠茶」行為。（微博）

同日，網易還在園區內直播「魔獸戰斧」雕像的拆除過程，該雕像被視為網易與暴雪的合作象徵。伴隨着雕像倒下，雙方的恩怨情仇也再次站上輿論的風口浪尖。

網易星期三在園區內直播拆除「魔獸戰斧」的過程。（微博）

暴雪與網易「分手」的話題18日登上微博熱搜榜。截至19日，相關話題閲讀量突破七億。中國網民普遍支持網易，紛紛猛批暴雪「離婚不離身」的行為「狂妄無恥」，「像極了剛分手卻想吃回頭草的渣男」。

但巨頭公司博弈的背後，一些喜歡暴雪遊戲的玩家也感嘆，自己玩了10年的遊戲就這樣沒了，「付出了10年的心血，最後什麼都沒留下」。

暴雪和網易現有的代理協議將周一（23日）到期。從周二（24日）零時起，《魔獸世界》《爐石傳說》等已在中國累積一批忠實玩家的暴雪遊戲將停止營運。據傳，暴雪目前正與騰訊、字節跳動、嗶哩嗶哩、第九城市等公司談判，尋求接盤的可能性。

《爐石傳說》等已在中國累積一批忠實玩家的暴雪遊戲將停止營運。

孰對孰錯？網易暴雪各執一詞

接近暴雪的消息人士向《第一財經》透露，談判破裂的原因在於網易想要從根本上改變雙方的合作形式及架構，但這將令暴雪失去對遊戲IP的控制權，這是暴雪不能接受的。不過，網易隨後在聲明中反駁這一消息，稱網易從不尋求掌控暴雪或其他合作伙伴的遊戲IP控制權。

但接近網易的消息人士稱，暴雪在談判時獅子大開口，提出了多個天價條件，才讓續約談判破裂。

據稱，暴雪提出的條件包括：進一步提高暴雪可獲分成比例、暴雪遊戲定價須與全球同步，此前暴雪遊戲的定價普遍比其他地區低20％；網易還須研發暴雪其他IP手遊在全球發行，但只能享有中國市場營收的分成。

這些條件被認為是暴雪想要靠獨家IP白賺網易運營暴雪遊戲的獲益，讓網易打白工。不過，暴雪的人員稱，這些說法不盡準確，暴雪沒在分成上獅子大開口，也沒要求網易提高中國遊戲的定價。

此外，消息人士稱，暴雪去年11月的「分手」聲明是在網易不知情的情況下先行發布的，迫使網易當時不得不接受雙方談判破裂的事實。而這次暴雪再次無預警地發布公開信「背刺」網易，再度重創雙方的合作關係。

從「蜜月期」到「倦怠期」

海外遊戲要在中國發行，必須通過監管機構的審核，再透過中國代理商發行。在這一背景下，網易和暴雪在2008年相遇，並開啟了長達14年的互惠互利合作。

2008年，網易與暴雪達成代理協議，率先在中國大陸引進戰網平台（Battle.net），並在兩年內一舉拿下《星際爭霸2》《魔獸爭霸3：冰封王座》《魔獸世界》等知名遊戲的獨家代理權。

網易在2009年拿下了暴雪遊戲《魔獸世界》在中國大陸的獨家代理權。（網路）

在這之前，暴雪在中國大陸的代理商主要是第九城市，但暴雪與九城的代理協議在2009年就到期。據悉，當時促成合作的關鍵人物李日強為了與暴雪達成代理協議，在九城的代理合約即將到期時，他在《魔獸世界》花費大量時間練級，並混入暴雪中國員工所在的遊戲公會，還因此聯繫上暴雪中國時任CEO葉偉倫。

但中國自媒體「財經十一人」引述知情人士報道稱，最終促成合作的還是商業利益，因為當時網易承諾給出55％的分成比例，遠高於九城的22％。

《魔獸世界》的代理權給網易帶來了正向的營收增長。網易2009年第四季財報數據顯示，網易第四季在線遊戲服務收入從7.7億元（人民幣，下同，1.5億新元）暴增至11億元，按年上漲超過六成，均由《魔獸世界》貢獻。

隨後六年，網易取得更多暴雪遊戲在大陸的獨家運營權，包括《爐石傳說》《暗黑破壞神》等知名遊戲，不僅讓網易獲得大量營收及代理海外遊戲的經驗，還積累了龐大的玩家資源；同時，暴雪也得以在大陸市場迅速擴張，可謂實現了雙贏，雙方的合作步入「蜜月期」。

「財經十一人」去年11月刊發的文章稱，在「蜜月期」期間，就連網易高管都熱愛暴雪遊戲，「（摩擦）都不是個事兒，暴雪是一種『信仰』」。

然而，2016年之後，雙方的關係似乎不可避免地進入了「倦怠期」，高昂的代理分成也為雙方結束合作關係埋下伏筆。根據網易財報，2017年暴雪授權的遊戲淨收入為34.677億元，按年下降了17.4％。同時，網易代理遊戲收入佔總收入的比例也呈斷崖式下滑，從2016年的12.5％下滑至2017年的7.2％，且此後，該比例一直維持在10％以下。

儘管如此，2019年，網易和暴雪依舊續簽在華遊戲運營權至2023年。

不過，就在最後一個協議期內，曾以「暴雪出品，必屬精品」著稱的暴雪，那幾年上線的多款遊戲，包括《魔獸爭霸3：重置版》等卻頻遭滑鐵盧，口碑和形象受挫，給雙方的合作蒙上陰影。

此外，一名騰訊遊戲人士透露，暴雪和網易一直以來在遊戲理念上有分歧，暴雪比較在乎遊戲過程體驗，但網易則重視刺激玩家獲勝的心理，「暴雪看不起這種，網易也嫌棄暴雪都這幅田地了還保持傲慢，所以在遊戲的管理權上是有矛盾的。」

分手難以避免？

回過頭來看，網易和暴雪的「愛情長跑」之所以能維持14年，依靠的是合作之後達成的雙贏結果。商業合作畢竟不是婚姻，僅憑感情或信仰難以維持，雙方都是在根據實力和利益不斷進行博弈與拉扯。

暴雪曾是全球遊戲行業的巨頭，但公司業務近幾年正值風雨飄搖。除了遊戲品質受人詬病，公司還被曝出涉及性騷擾、性別歧視等醜聞；另一邊廂，曾經的弱勢方網易近幾年也在着手開發遊戲，已從以前的遊戲分銷商逐漸成長為中國最大的遊戲公司之一，對遊戲代理的依賴已大大降低。

對網易而言，曾經的「信仰」在不斷下滑的代理利潤下，如今已成被調侃的「綠茶」。順勢崛起的網易嘗試在跟暴雪的談判中掌握更多主導權，在這場商業合作長跑中，網易和暴雪的實力優勢已發生變化，分手似乎難以避免。