Blizzard與網易宣佈分手　幾乎所有暴雪遊戲在中國都將暫停只剩它

11月17日，中國遊戲行業出現震動，暴雪（Blizzard）宣佈和網易合作到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，這段長達14年的「友誼」走到了盡頭。



暴雪中國表示：「過往近二十年的時間裏，我們透過網易及其他本地合作伙伴，接收到了大家對暴雪遊戲的熱愛與支持，對此我們心懷深深的感激。各位的熱忱與創意也將繼續激勵鼓舞我們。我們衷心期待，未來能將暴雪遊戲重新帶回給大家。」

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隨着暴雪與網之易公司現有授權協議的到期，自 2023 年 1 月 24 日 0 點起，所有《魔獸世界（World of Warcraft）》、《魔獸爭霸 III：重製版（港譯：魔獸爭霸 3：淬鍊重生Warcraft III Reforged）》、《星際爭霸（港譯：星海爭霸；StarCraft）》系列；《爐石傳說（港譯：爐石戰記；Hearthstone）》、《風暴英雄（港譯：暴雪英霸；Heroes of the Storm）》、《守望先鋒（港譯：鬥陣特攻；Overwatch）》及《暗黑破壞神 III（Diablo III）》國服遊戲都將停止運營。

目前，手遊《暗黑破壞神：不朽》尚未受到牽連。

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