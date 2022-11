Blizzard與網易宣佈分手　幾乎所有暴雪遊戲在中國都將暫停只剩它

11月17日,中國遊戲行業出現震動,暴雪(Blizzard)宣佈和網易合作到期,將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務,這段長達14年的「友誼」走到了盡頭。



暴雪中國表示:「過往近二十年的時間裏,我們透過網易及其他本地合作伙伴,接收到了大家對暴雪遊戲的熱愛與支持,對此我們心懷深深的感激。各位的熱忱與創意也將繼續激勵鼓舞我們。我們衷心期待,未來能將暴雪遊戲重新帶回給大家。」

隨着暴雪與網之易公司現有授權協議的到期,自 2023 年 1 月 24 日 0 點起,所有《魔獸世界(World of Warcraft)》、《魔獸爭霸 III:重製版(港譯:魔獸爭霸 3:淬鍊重生Warcraft III Reforged)》、《星際爭霸(港譯:星海爭霸;StarCraft)》系列;《爐石傳說(港譯:爐石戰記;Hearthstone)》、《風暴英雄(港譯:暴雪英霸;Heroes of the Storm)》、《守望先鋒(港譯:鬥陣特攻;Overwatch)》及《暗黑破壞神 III(Diablo III)》國服遊戲都將停止運營。

目前,手遊《暗黑破壞神:不朽》尚未受到牽連。

