印度首富身家蒸發近600億 　阿達尼集團危機波及印度經濟？

截至2月3日，亞洲前首富阿達尼（Gautam Adani）旗下阿達尼集團（Adani Group）市值已經蒸發超過一千億，這位印度大亨本人的身家更在短短6個交易日內縮水580億。在去年經歷了財富暴漲、一度躍升至「世界第二富」寶座的阿達尼為何霎時隕落？



上周二（1月24日），知名沽空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）發佈報告，指控阿達尼集團多年以來進行欺詐，包括利用空殼公司操控股價等，嚴重誇大企業估值並製造了「企業歷史上最大的騙局」。其後，美國知名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）稱報告「高度可信且充分研究」。

該報告發佈以後，阿達尼集團七家上市公司的市值暴跌近30%，阿達尼本人已經在「彭博全球億萬富翁排行榜」從此前的第3位上下滑到第21位。亞洲首富之位也被印度信實工業董事長安巴尼（Mukesh Ambani）取代。

印度煤炭和基建大亨阿達尼去年９月以1470億美元身家擠掉排在第二位的貝索斯，成為全球排名第二的富豪。（官網圖片）

阿達尼集團後否定了興登堡研究公司的指控，發佈一份逾400頁的報告還擊，稱關於以離岸公司抬高股價的說法「毫無根據」。但興登堡研究公司堅持報告中的結論，認為阿達尼集團「未能就我們（提出的）88個問題中的62個做出具體回答」。

近兩三年間，阿達尼及其集團旗下的7家上市公司經歷了戲劇性的崛起和隕落。在印度國內，阿達尼集團掌握着四分之一的商業航空，運營着國內幾個最大的港口和全國最大的私營發電公司、私營配電公司，是最大的私營煤礦開發商，且在輸氣市場上亦佔有不小的市場份額。

在澳洲、以色列和斯里蘭卡，阿達尼集團還投資了具有戰略地位的港口，並在澳洲和印尼擁有龐大的礦場。受俄烏引發的能源危機等因素影響，阿達尼集團企業市值激增，《經濟學人》報道指，該集團上市公司在上一個財年總收入達到250億美元（約合1960億港元），相當於印度GDP的0.7%，淨利潤為18億美元（約合141億港元）。去年9月，阿達尼以近1,500億美元的淨資產躍升「彭博全球億萬富翁排行榜」第二位，僅屈居於Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。

2019年4月25日，在澳洲沿海城市Bowen，一艘煤船停靠在Abbot Point煤港。該港口的吞吐量為5000萬噸，租給了印度的阿達尼企業。(Getty Images)

阿達尼集團原預計在2023年至2027年期間，花費超過500億美元用於包括清潔能源在內的一系列投資，成為世界最大的清潔能源生產商。

但外界一直對集團不透明的財務狀況存有疑慮。根據興登堡研究公司的報告，阿達尼集團打造了一個複雜的基金和空殼公司網絡，包括一些設在非洲「避稅天堂」毛里裘斯（Mauritius）的空殼公司，這個網絡與分佈在七家上市公司的578家子公司存在聯繫。

報告指出，通過操縱股價和會計欺詐，這7家上市公司的估值實際上被誇大了85%，且有5家上市公司流動資產嚴重短缺，但這些財務漏洞都被掩蓋了。

除了用一份逾400頁長的文件對報告還擊，阿達尼集團的旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）在報告發佈後增發了25億美元的股票，來獲取投資者支持並證明自己的信心，並獲得足額認購，股價一度回穩。但好景不常，阿達尼集團旗下公司股價再度暴跌，集團最終取消增發股票，並將資金返還給投資者。阿達尼表示:「對我來說，我的投資者的利益是最重要的，其他一切都是次要的」，「因此，為了使投資者免受潛在損失，我們撤回了（發行股票）。」

圖為美國時任國務卿克里（右）與印度富翁阿達尼2014年1月11日在印度甘地訥格爾舉行的活力古吉拉特邦全球峰會會面。（美國國務院，公有領域）

連鎖反應

此次阿達尼集團危機更波及印度股市和金融體系。瑞訊銀行（Swissquote Bank）的高級市場分析師Ipek Ozkardeskaya說：「阿達尼可能已經開始了對印度股票的信心危機，這可能會產生更廣泛的市場影響。」

印度銀行業，尤其是向阿達尼集團企業貸款的企業也被拖累。截至2月1日，印度Nifty銀行業指數已經下跌7.7%，為三個月以來的最低點。根據彭博社數據，僅在1月27日至1月31日期間，外國機構已經從印度股市淨撤資20億美元（約合157億港元）。

GAM投資公司的基金經理Jian Shi Cortesi表示，「雖然我們不認為阿達尼會拖累整個印度股市，但我們認為這可能導致印度的表現不如中國等其他亞洲市場。」傳媒引述消息人士報道，此次拋售已促使包括花旗集團財富部門在內的一些金融機構停止接受阿達尼證券作為保證金貸款的抵押品。

考慮到阿達尼集團與印度經濟的緊密關係，觀察者們擔憂阿達尼危機會否進一步影響印度經濟大局。印度政府本月1日剛剛公佈一份高達5.5萬億的預算，包括在基礎設施建設上的高額支出，而阿達尼正是這些基礎設施項目的最關鍵投資者之一。

去年11月，阿達尼旗下建設公司Adani Realty更提出「世界上最大的市區重建計劃」，以6.1億美元（約47.74億港元）推動孟買市區重建，希望花七年時間改建佔地約121.41公頃的著名貧民窟達拉維（Dharavi），修建包括公路、下水道，以至兒童遊樂場和醫院等基礎設施。

同樣來自印度古吉拉特邦（Gujarat）的阿達尼一直是印度總理莫迪的堅實盟友。圖為莫迪1月底在預算會議後見媒體。（Reuters）

阿達尼集團危機所引發的連鎖反應當屬意料之中。長期以來，阿達尼作為總理莫迪（Narendra Modi）的堅實盟友，其投資項目向來與印度發展規劃的重點領域息息相關，其本人亦有着推動「國家建設」的野心，被稱為印度的「基礎設施之王」。無論是食品、電力、港口，還是從煤炭向清潔能源的轉型，都與莫迪政府的政策方向一脈相承。

周四（2日），印度反對黨議員提出對阿達尼集團發起調查，在議會成立聯合委員會、或由最高法院監督調查，並呼籲總理莫迪就此事召開發佈會。

法國外貿銀行（Natixis SA）的亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero說:「事實上，阿達尼的醜聞對印度來說不是最好的時機，因為中國正在重新開放。外國投資者顯然在關注（這一形勢）。」