印度首富斥數十億重建　《一百萬零一夜》貧民窟翻身有望？

去年11月，現任亞洲首富的印度商界大亨阿達尼（Gautam Adani）的建設公司Adani Realty提出，以6.1億美元（約47.74億港元）推動孟買市區重建，希望花七年時間改建佔地約121.41公頃的著名貧民窟達拉維（Dharavi），為當中所有合資格居民免費興建新房屋，並修建包括公路、下水道，以至兒童遊樂場和醫院等基礎設施。然而，貧民窟的居民大多並不領情，普遍反對這項「世界上最大的市區重建計劃」。



擁有2,200萬人口的孟買，當中逾四成人目前生活在貧民窟；而達拉維是印度以至亞洲最大的貧民窟之一，人口估計高達100萬人，始建於1884年英殖時期。由於當時的印度統治者反對窮人定居城市的主要地區，該貧民窟人口因而呈幾何級增長，尤其是隨着到孟買尋找工作的印度農村移民不斷湧入的情況下。這裏之所以為人熟知的原因是，它曾被奧斯卡金像導演丹尼波爾（Danny Boyle）的電影《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）作為劇本的參照地點原型。

位處在印度金融中心的狹窄區域，達拉維居民的生活條件十分惡劣，許多人無法獲得自來水或潔淨的廁所。貧民窟的人如果要洗衣服，只能在死水池中洗，至於飲用水則要步行兩公里去「黑市」買水。每當雨季洪水期間，這裏的衛生環境更形嚴峻，嚴重威脅公眾健康。這促使該國社會上有不少聲音呼籲進行重建改革。

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印度商界大亨阿達尼將為貧民窟作重建，耗時約七年。(Reuters)

據上述的重建達拉維計劃，目標將2000年之前在貧民窟定居的達拉維居民安置在其邊界內建造的新公寓中，其餘的大多數則會在距貧民窟10公里內獲得新的公共租賃住房，並可以選擇在未來購買這些房產。負責重建項目的行政總裁S.V.R. Srinivas表示：「達拉維的重建，是實現孟買貧民窟自由化的第一步，並將長遠改變城市面貌。」

有印度城市和公共交通規劃師指出：「孟買在現有地區提供新的基礎設施比在新地區重新建造基礎設施更有意義，達拉維坐落在市中心近300萬平方米的土地上，夾在國際金融區和機場之間，故開發這片土地是合理的。」

據房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）執行董事Gulam Zia 估計，達拉維位於三條市郊鐵路線和一條即將開通的地鐵線上，毗鄰孟買的主要商業區，按今天的市值計算，每平方呎的價值可能為高達480美元（約3,758港元）。

達拉維的生活環境十分惡劣，連乾淨食水和衛生設施也欠奉。(Getty)

「上樓恐破壞生計…」

事實上，達拉維的重建開發早在上世紀80年代經已提出，到千禧年間，不少重建計劃就此起彼落的構思醞釀，包括孟買在內的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）歷屆政府都曾多次嘗試徹底改造貧民窟，惟過去往往因大規模延誤、腐敗和低質量的重建方案而以失敗告終。20年後的今天，許多人仍舊因重建缺乏透明度而普遍感到失望，不少居民抱怨指，政府和開發商皆沒有徵求他們的意見。

至於今次擬議的發展計劃，同樣引起了當地居民、城市規劃者和政客的擔憂。70 歲的 Kanta Bai在貧民窟賣菜30 多年，她表示：「像我這樣的人已經在達拉維數十年，我們如今忽然被告知要搬遷到『更好的房屋』，但有人問過我們是否想搬呢？我們只想待下來。」

現時，這個大型貧民窟內擁有12,000間缺乏組織管理的小型企業，涉及服裝、鞋類、皮革和食品等行業。當地居民最擔心的是，計劃會嚴重破壞當地活躍的經濟生態系統，或在新的安置地點無法保證原本的生計，還有人憂慮最終會陷入另一個更不堪的境地。

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達拉維最為人熟識的原因是因其是電影《一百萬零一夜》的取景地。(劇照)

只有三成人符合免費安置條件

56歲的陶器商販Lakshmikant Patil表示擔心未來要「上樓」，他說：「如果搬到10樓，我的生意就完了。陶器很脆弱，上下搬運很容易破損，我的生意在疫後還沒恢復過來，我根本負擔不起搬遷。而且我需要一個很大的窯來燒陶，高樓層的小單位不太可能允許設窯。」

有保育社區組織認為達拉維的重建方案是「違憲、反民主、反貧民」，因印度憲法明確提及貧民窟開發必須採取由下而上的民主作法，批評計劃是「基於富人想像力來開發，屈服於有錢人的美學，是在攻擊自力建起達拉維的人」。

另一方面，也有居民坦言許多人其實並不反對重建，因每個人都想要更好的生活，特別是那些黑市勞動人口，只是擔心重建忽略他們的需求，部份人擔心沒有合法身份證明文件的移民可能陷入困境。有居民坦言：「只有約三成貧民窟居民符合免費安置的條件」。

許多居民依賴在貧民窟的生計，重建計劃恐將破壞當地經濟生態系統。(Getty)

印度建築師Prem Chandavarkar則指出，重建計劃的主要問題是拆遷重置需求各不相同的大量居民，他解釋，「貧民不能適應高樓大廈，因為他們的生活和工作要求靠近地面。全球的研究證明城市內的貧民住在高樓不僅導致犯罪激增，還會破壞建築物本身以及居民社區網絡。」

他重申，貧民窟的生態系統是窮人住在底層或一樓，才能更有效利用社會網絡和開放空間；故他建議先檢視居民的生計來源，並由此開始規劃。

阿達尼手握重建優勢？

誠然，重建達拉維並非一件易事，有意見認為因它並不是一個貧民窟，而是一個本土社區，是由社區驅動的城市發展的實驗地，「孟買應該慶幸達拉維的存在，而非想方設法的去摧毀它」。

阿達尼的重建計劃，獲得了印度人民黨的支持。(Getty)

不過，阿達尼較此前的其他有意的開發商更有優勢。不僅因為他更財雄勢大，能夠在項目頭幾年沒有任何回報的情況下，有能力為其巨額前期成本提供資金，該重建項目的總成本估計達28億美元（約231億港元）。

還有就是這位全國首富亦得到印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的大力支持，該黨是馬哈拉施特拉邦和德里政府重建計劃的幕後推手。S.V.R. Srinivas指出，以前失敗的重建項目是「開發商驅動的」，現在地方和聯邦政府將更多地參與其中。

無論如何，重建達拉維也將會是個長期作戰的計劃，難言一步登天，箇中的困難亦難以輕視之，相信不論是對阿達尼及其公司集團，以至孟買、馬哈拉施特拉邦和莫迪政府也將是個重大考驗。