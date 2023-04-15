盧拉訪華｜從大豆、牛肉到比亞迪 　中巴經貿關係緣何緊密？

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）12日抵達中國進行國事訪問，除了備受關注的俄烏問題外，盧拉此次訪問主要圍繞兩國在商貿上的合作展開，預期將在為期4天的行程間就農業、科創、金融、教育等多領域簽署至少20項雙邊合作協議。

隨着中國與美國緊張關係不斷升級、全球貿易前景黯淡，中國正努力在全球擴大其經貿合作關係。而盧拉去年10月當選以後的首次對華訪問，就攜同240名商界代表及數十位官員、議員出席，與中國加強經貿合作的強烈意願溢於言表。



自2009年以來、長達14年的時間裏，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，2022年，雙向貿易增長了8.1%，創下了1715億美元（約1.35萬億港元）的新紀錄。中國從巴西進口的主要商品——大豆、牛肉、鐵礦石等對該國經濟至關重要。

巴西大豆投餵中國豬

其中，作為巴西的主要出口產品之一的大豆，近年來對中國的重要性也日益上升。

大豆不僅是中式菜餚中常見的豆腐等豆製品原料，更是餵養14億人口離不開的豬肉等牲畜的飼料，隨着中國人對肉類的胃口在近二十年裏顯著增長，對大豆的需求也水漲船高。然而，受限於國內可耕地數量與水資源，中國政府早年捨棄了大豆自給，優先確保水稻、小麥等其他糧食作物自給自足。這也是為什麼中國至今仍是最大的大豆進口國，佔據全球出口份額的60%。

圖為2017年6月26日，巴西隆多尼亞州的一塊大豆田。（Getty）

但哪個國家能滿足中國龐大的需求呢？隨着美國農夫減少大豆生產，有着適宜大豆生長的廣闊且廉價的可耕地的巴西成為強力候選。2006至2010年間，巴西在中國需求的推動下超越美國，成為全球最大的大豆出口國，也幫助中國開闢美國以外的大豆供應渠道。而中國專門用於大豆生產的耕地面積，也在2008年到2013年縮減了24%。

受到全球糧食危機、中美關係日趨緊張的影響，大豆作為中國糧食安全問題的一個軟肋也再次受到矚目。本月，中國農業部宣佈在三年內把牲畜飼料中的大豆比例降低1.5%，許多專家認為，中國未來將儘可能減少對美國大豆的依賴、使供應進一步多樣化。但在可見的未來，巴西仍會是中國重要的大豆供應源。

助中國電子產品拓寬市場

根據國際商業諮詢公司Dezan Shira & Associates匯編的數據，去年巴西運往中國的鐵礦石價值達到11.1億美元，大豆價值9.97億美元，原油達到9.72億美元，牛肉價值3.29億美元。

但巴西外交部官員指出，希望推動兩國在大豆、鐵礦石等傳統出口品以外的貿易多樣化。其中包括從中國獲得技術和投資以發展半導體產業、新的衛星項目、以及關於通信和微電子設備生產方面的合作。

圖為2021年 巴西一座農場上，農夫在裏照料他的牛群。（Getty）

目前，中巴貿易仍以巴西出口原材料、中國出口電子製成品等工業產品為主。對中國出口商而言，這個超過2億人口的國家是一個有待開拓的手機、汽車等製成品市場。根據巴西政府的數據，中國去年出口了約181億美元的電子和電氣機械產品，另外還有88億美元的計算機、機械和零部件。

去年10月，比亞迪與巴西巴伊亞州（Bahia）政府簽署了一份意向書，表明計劃投資5.7億美元，在該州首府薩爾瓦多（Salvador）外的工業區建立電動汽車生產線。這個圍繞福特工廠建立的工業區多年以前引發了民眾對去工業化的擔憂，在此重振生產有着重要意義，而與中國電動車巨頭的合作也將有助於巴西獲取生產技術。

此次，訪華的巴西代表團成員繼續同比亞迪商討各種選項，包括由比亞迪接管美國汽車公司福特2021年在巴伊亞州關閉的一所車廠，以及延續州政府為其提供的稅務優惠。一位匿名巴西外交官對媒體表示，盧拉希望在訪華期間就該項目作出正式宣布。