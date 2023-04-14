盧拉訪華將晤習近平　王毅：中國巴西元首會晤將產生世界性影響

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅4月13日與巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）時表示，中國國家主席習近平與巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）即將舉行的戰略性會晤，將產生世界性影響。



根據新華社，王毅在北京會見阿莫林期間稱，盧拉此次訪華是中巴關係史上的重要里程碑，當前世界面臨百年未有之大變局，進入新的動蕩變革期，中巴兩名發展中大國領袖即將舉行的戰略性會晤，將產生世界性影響，並為雙邊關係發展擘劃新的藍圖。

阿莫林表示，巴方高度重視巴中全面戰略夥伴關系，願與中方加強戰略性合作，相信盧拉訪華一定會圓滿成功，並推動巴中關係邁上新的台階。

盧拉12日晚上抵達上海，展開為期4天的國事訪問中國行程，13日下午參觀中國電訊設備供應商華為（Huawei）上海研究所。結束上海之行後，盧拉4月13日晚抵達北京。

根據行程，他14日早上於北京人民大會堂與全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面，其後到天安門獻花。他與工會領袖見面後，返回人民大會堂與國務院總理李強會面後，將獲國家主席習近平舉行歡迎活動，當中包括見證大約20項合作協議的簽署儀式，雙方之後會閉門會談，習近平亦會設宴款待對方。