ChatGPT和Threads「曇花一現」？　揭示快速普及產品的挑戰

自2022年11月推出以來，ChatGPT的用戶參與度最近首次出現下降。從5月到6月，參與度下降了9.7%，其中美國的下降幅度最大，達到10.3%。



另一邊廂，Meta的Threads平台用戶數量也出現了大幅下降，從7月7日的4,900多萬用戶下降到7月14日的2,360萬活躍用戶。美國用戶在同一時間段內使用該應用的平均時間也從7月初的21分鐘峰值下降到6分鐘多一點。



在科技界，企業總是爭先恐後地推出新的創新產品，以爭取「先發優勢」（first mover’s advantage）。這是指企業通過率先進入新的產品類別或市場，獲得領先於競爭對手的能力。

然而，成為先驅者並不能保證一帆風順，雖然會帶來一些公認的好處，但也會引來大量挑戰。

Threads和ChatGPT的近期用戶數量下降證明了這一現實，即用戶普遍且迅速接受一個應用程式，並不一定會帶來長期的成功。

之所以快速普及並不一定意味着成功有幾個原因，包括不可持續的增長、擴展基礎設施不足，以及缺乏留住用戶的策略。

不可持續的增長

不可持續增長的概念源於一個平台在快速擴張的同時，無法維護或保持用戶體驗的質量。

這才是真正的挑戰所在：如何有效地擴大產品或服務的規模，而這正是不可持續增長與技術成熟度這兩條曲線（Gartner Hype Cycle）的交匯點。

圖為2023年2月3日，電腦屏幕上顯示ChatGPT就「人工智能能為人類提供什麼」這一問題生成的答案。（Getty）

技術成熟度曲線是一個顯示新興技術應用階段的模型：從最初的炒作和誇大的期望，到用戶幻滅和懷疑，再到實際應用和進入主流市場後的生產力。

線形圖說明Threads和ChatGPT都經歷了一個炒作和期望值膨脹期，隨後用戶興趣下降。

不可持續的增長之下，像ChatGPT和Threads這樣的產品似乎已經到了被稱為「期望膨脹高峰」的階段，由新產品的宣傳產生過度熱情和不切實際的期望。在這一階段，用戶會因產品的新穎及在炒作的推動下迅速採用該產品。

然而，這一階段往往會引來「幻滅後的低谷」（trough of disillusionment），即產品無法滿足用戶不切實際的期望，導致對產品的興趣下降。

這表明產品的發展速度可能已經超過了其提供卓越的用戶體驗能力。如果不根據用戶反饋改進產品，用戶參與度就會隨之下降。

這種興衰突顯了在快速普及的情況下實現可持續增長所面臨的挑戰。最初的炒作往往會吸引大量用戶湧入，但如果沒有明確的、可擴大規模的戰略來保持質量和參與度，平台很快就會失去吸引力。

上圖說明ChatGPT和Threads如何融入Gartner Hype Cycle。(作者提供），

擴展基礎設施不足

當一個平台的用戶群迅速擴大時，該平台的基礎設施能否滿足用戶需求的問題就變得至關重要。

伴隨着產品成功發佈而突然湧入的大量用戶可能是一把雙刃劍；它一方面有助於數據收集、用戶反饋和增加收入，但同時也考驗着平台基礎設施的可擴展性。

如果底層技術、支援服務或運營策略不具備可擴展性，產品可能會出現加載速度慢、經常崩潰或缺乏及時的客戶支援等問題，所有這些都會給用戶體驗和產品的長期成功造成傷害。

例如，ChatGPT背後的公司OpenAI由於基礎設施的限制，不得不限制ChatGPT-4 的用戶每三小時只能提交25條信息，包括對那些付費會員。雖然這有助於減輕基礎設施的負荷，但對用戶來說這就是一個挑戰。

習慣於與ChatGPT-3進行無限互動的用戶現在要為有限制的服務付費。這可能會無意中降低用戶參與度，並導致用戶流失，從而凸顯了管理基礎設施和保持用戶滿意度之間的微妙平衡。

圖為Meta推出的Threads應用程式標誌被放置在破碎的Twitter 應用程式標誌上。（Reuters）

缺乏留住用戶的策略

科技企業難以留住用戶的一個原因是，他們沒有優先考慮以用戶為中心的設計。假如在產品開發中不考慮用戶反饋，企業最終提供的產品可能無法滿足用戶需求。

此外，企業還必須為用戶提供有效的支持。不充分或不明確的用戶指引可能會讓用戶感到迷茫和不知所措，從而放棄產品。在ChatGPT的案例中，OpenAI提供了平台使用的基本說明，但主要靠用戶自己探索。

用戶在缺乏了解的情況下嘗試各種指令，得到一些無意義的回覆，從而產生了不確定性和挫敗感。用戶指引的不足可能會導致參與率降低，正如OpenAI最近出現的參與率下降那樣。

最後，人們對安全威脅和私隱的擔憂與日俱增，這也引發了新技術如何保護用戶的問題。對更多個性化體驗的需求與私隱之間的衝突會產生一種現象，即個人定製—私隱悖論。

隨着個人對其個人信息的存儲方式越來越感到不安，缺乏適當的監管會導致個性化服務或技術的使用率下降。

雖然用戶快速採用產品是一個很好的開始，但這並不能保證長期的成功。在增長和基礎設施可擴展性之間取得適當平衡、採用以用戶為中心的方法、保持用戶信任以及投資於持續創新，是在競爭激烈的科技領域取得持久成功的基石。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。