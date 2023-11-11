加沙衛生當局可信嗎？　數據看以巴衝突死亡人數逾萬真偽

根據控制加沙地區的哈馬斯衛生部門數據顯示，截至11月7日，新一輪以巴衝突已經造成超過1萬人死亡，包括逾4,000名兒童。自戰事開始以來，外界大多依賴發動此次戰爭的哈馬斯當局所提供死傷數據，了解戰爭造成的影響，但仍有不少聲音質疑這些數據是否可信？



加沙衛生當局不可信？

美國總統拜登（Joe Biden）上月曾質疑衝突中死亡人數的真確性，他說：「我不認為巴勒斯坦人會如實報告有多少人喪生。我確信有無辜者被殺害，這是發動戰爭的代價，但我對巴勒斯坦人給出的數字沒有信心。」

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）亦附和這一說法，稱加沙衛生部門僅是「哈馬斯的幌子」。

加沙衛生部為回應質疑，於10月25日公佈了一份包含6,747名在以巴衝突下身亡的死者名單，包括每位遇難者的姓名、年齡、性別和身份證號碼，並指仍有281名無法確認身份的遇難者遺體，因此遇難者總數應達7,028人。

報告還稱，由於仍有在廢墟中的失蹤人員、未被醫院收治便被埋葬的人員，以及醫院未記錄死亡的人員，實際的死亡人數有可能遠高於統計。

由於以色列封鎖了加沙邊境，禁止外國記者和國際組織進入，哈馬斯控制的衛生當局成為唯一的死傷數據來源。以往的衝突中，聯合國雖然會試圖核實衝突雙方的傷亡情況，至少有兩個獨立可靠的消息來源來確認，但《紐約時報》引述一位匿名聯合國官員稱，在當前的暴力衝突中，日常核查幾乎不可能，聯合國亦只能依賴於當地衛生部門的傷亡數字。

然而，在10月17日加沙Al-Ahli醫院爆炸事件中死亡數據也引發了爭議，加沙衛生部最初對媒體表示有500至833人死亡，後來又改口為471人。而美國情報機構則估計有100-300人喪生。

衛生部是如何得出死亡人數的？

據美聯社報道，加沙衛生部的官員每天會不斷從各家醫院收到數據，包括這些醫院每一張病床上的傷員和停屍房裏的每一具屍體，以及他們的姓名、身份證號碼、入院日期、受傷類型和病情。這些資料由醫院的管理人員手動輸入自一個與衛生部共享的計算機系統，再由衛生部進行整理。網絡不穩定時，他們會打電話核對數字。

不過，這些資料並不會區分死傷人員是平民還是武裝分子。

人權組織：質疑對戰事無益

然而，有人權組織指出，儘管當下衝突中的死亡人數難有獨立來源來核查，但從過往加沙衛生當局提供的數據來看，他們大多是可信的，且圍繞特定的襲擊事件進行獨立調查及與衛生部的數據進行比較時，也沒有發現重大偏差。

人權監察組織成員Muhammad Shehada對《時代》周刊表示，自己和家人經歷過的所有以巴軍事衝突中，沒有什麼能與當前這場戰爭的規模、嚴重程度和規模相提並論。

他認為質疑從加沙傳出的數字的真實性，就是為以色列接下來要做的一切打掩護，又憂心外界對巴勒斯坦人死亡人數的懷疑越多，以色列發動的空襲就越有可能激化。