以巴衝突丨哈馬斯自黎巴嫩發射30火箭彈　以軍發炮還擊

以巴戰火延燒，以色列軍方11月6日傍晚發聲明稱，黎巴嫩的武裝組織在短短一小時內，向以色列發射了30枚火箭彈。當日稍早時間，哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al-Qassam Brigades）表示，當日自黎巴嫩向以色列北部發射了16枚火箭彈，目標是以色列沿海城市海法（Haifa）以南的地區。



卡桑旅表示，這波攻擊是為了回應以色列的屠殺，以及他們對加沙人民的侵略。以色列軍方則稱，由於遭受來自黎巴嫩的砲擊，以軍部隊則開火還擊。

在黎巴嫩的哈馬斯領袖哈姆丹（Osama Hamdan）表示，哈馬斯不會被消滅或邊緣化，又批評以色列的盟友美國計劃在加沙建立傀儡政府，以取代哈馬斯的管治，但巴勒斯坦人不會接受，而哈馬斯會繼續留在加沙。

哈馬斯與獲得伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）結盟，在黎巴嫩南部也擁有大量成員。而自哈馬斯10月7日襲擊以色列南部以來，以黎邊界緊張局勢持續升溫，黎巴嫩真主黨與以色列頻繁交火。

根據法新社統計，自10月7日以來，黎巴嫩方面至少有81人在以黎邊界的衝突中死亡，其中包括59名真主黨武裝分子；以色列方面則有6名官兵及2位平民死亡。