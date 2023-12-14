以軍欲「灌水」破哈馬斯地道　拜登意識美以正失去國際社會支持？

昨日（12日），美國總統拜登批評以色列對加沙作「無差別」轟炸，造成大量平民傷亡，稱以軍行動正失去國際社會支持，更指內塔尼亞胡必須改變「以國史上最保守的政府」，此番言論被視為戰事開始以來拜登對內塔尼亞胡政府作出的最嚴厲批評。



數小時後，聯合國大會亦以153票贊成通過不具約束力的停火呼籲，儘管美國投下了反對票，但拜登對以色列的接連公開批評、以及雙方對戰後處理加沙問題的分歧，仍為以色列政府展開持續行動造成重壓。



「灌水」破壞哈馬斯地道

據《華爾街日報》最新報道披露，以色列軍方開始向哈馬斯在加沙的龐大地道網絡灌注海水，作為試圖摧毀該設施的其中一種手段、令其無法繼續支撐哈馬斯的活動，現時仍處於早期階段。不過，此行動遭到以色列人質家屬的反對，以軍及美國軍方內均存在質疑「灌水」的效用。

以色列官員指，戰事爆發以來哈馬斯的地下系統發揮着關鍵作用，使其得以在戰場上調動武裝分子、儲存火箭彈和彈藥、並通過地下指揮部統領並控制部隊。以軍此前還指有部分人質被關押在地道中。

然而，有部分美國官員憂心灌海水淹沒地道可能需時數周卻未必有效，且2015年埃及政府在利用該方法打擊加沙交界地區利用地道的走私活動時，周邊地區農作物受損，此次灌水亦可能令海水和有害物質滲入加沙的含水層和土壤，或對建築物的地基造成影響。

拜登（Joe Biden）政府的一些官員擔心，使用海水可能效果不佳，並可能危及加沙的淡水供應。埃及曾在2015年用海水淹沒拉法邊境口岸與加沙交界處走私分子經營的隧道，引發附近農民抱怨農作物受損。

昨日有記者向拜登問及以軍的灌水計劃，拜登只提及有人斷言地道中沒有人質，但稱不確定這是否屬實。據指，以軍目前仍在評估這一手段、進行初步測試。

以色列軍方預計，哈馬斯在加沙地底深處挖通了大量秘道，以躲避敵軍偵察和圍剿；這是以軍於2014年3月公布發現的其中一條地道。（以色列國防軍網站）

有軍事分析家評估認為，地道網絡的大部分還未被以軍摧毀。要摧毀或破壞這個地下系統還需要各種技術，除了海水，以軍還試圖利用空襲、液體炸藥以及派出機械人、警犬和無人機來攻擊該網路。

美以現分歧 拜登指「必須改變這個政府」

日前，拜登表示內塔尼亞胡「必須改變這個政府」，稱其為「以國史上最保守的政府」、「並不想要實現兩國方案」，認為內塔尼亞胡在其內閣的束縛下舉步維艱。這被視為是拜登對以色列反擊哈馬斯行動以來最尖銳的評價，與他此前對以色列的全力支持形成了鮮明對比，有分析認為雙方關係出現裂痕。

拜登還特別提到了極右派的國家安全部長伊國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir），本格維爾在2007年因煽動反阿拉伯情緒被定罪；又指財長曾兼管西岸猶太定居點的斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）是一位公開的極端民族主義者。

近期，內塔尼亞胡及其內閣成員多年來對哈馬斯的政策亦引起關注，內塔尼亞胡被指在暗中支持哈馬斯掌握加沙政權，認為哈馬斯有助於以色列的戰略利益、破壞兩國方案。內塔尼亞胡本人更曾在競選中承諾將阻止建立巴勒斯坦國，近來又抨擊了推動兩國和解、建立巴勒斯坦權力機構的《奧斯陸協議》。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

美媒報道還指，拜登與內塔尼亞胡政府也就戰後加沙的計劃存在分歧。內塔尼亞胡堅持戰後以色列將無限期地駐紮在加沙，反對由一支國際安全部隊參與加沙事務。美國和阿拉伯外交官曾在私下表示，只要內塔尼亞胡繼續掌權，就幾乎不可能達成任何形式的兩國解決方案。

本周，白宮國家安全顧問還將前往以色列，與內塔尼亞胡討論戰爭的時間表及加沙戰後安排。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於下周前往以色列進行訪問，旨在表明美國對以色列的支持，同時也強調需要避免在加沙造成更多平民傷亡。

拜登意識以色列「大勢已去」？

自10月7日以巴衝突爆發以來，加沙北部大部分地區已經在以軍的反擊下被夷為平地，據巴勒斯坦衛生部門統計，至今已有超過18,000名巴勒斯坦人在戰爭中喪生，當中三分之二為婦女和兒童，230萬人口中超過80%已經逃離家園。然而，儘管人道組織屢次警告加沙人民的災難性的處境、呼籲停火，拜登政府一直堅定支持內塔尼亞胡打擊哈馬斯的行動，直至近來加大對以色列的批評。

2023年11月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問加沙地帶，向以色列士兵指戰事尚未結束。（Reuters）

隨着加沙戰事的持續，美國總統拜登不再一面倒支持以色列，指以軍無差別轟炸加沙正失去國際支持，敦促內塔尼亞胡改變政府的強硬立場。拜登在日前的2024年總統競選募款活動上說，他重申：「以色列的安全可以依靠美國，但現在它擁有的不僅是美國。以色列還有歐盟，有歐洲，世界上大多數國家都支持他們。」

哈馬斯領袖哈姆丹（Osama Hamdan）對拜登上述的尖銳言論表示贊同。他表示：「戰爭將對以色列和美國選舉結果造成災難性的影響，拜登可能會在選舉中失去他在白宮的位置。」

本月8日，聯合國安理會對加沙停火決議案進行了表決，美國再次一票否決停火決議，但英國在13比1的表決中投了棄權票，而法國和日本則支持停火。這些事件不單讓美國意識到以軍的狂轟濫炸經已失去國際社會的支持，也明白到「兩國方案」為世界的主流共識。如今，美國一再呼籲重新組建一個國際公認的巴勒斯坦權力機構，使其重返加沙，從而建立一個與以色列毗鄰的巴勒斯坦國。