以巴爭議或衝擊美國總統大選選情？穆斯林選民推「放棄拜登」運動

持續的巴以衝突引發了美國龐大穆斯林群體的不滿。據路透社、美國政治新聞網《政治報》（Politico）12月3日報道，由於拜登（Joe Biden）政府支持以色列在加沙地帶的戰爭，來自數個搖擺州的美國穆斯林團體領導人12月2日齊聚密歇根州迪爾伯恩市（Dearborn），動員他們的社區發起一場在大選中反對拜登連任投票的活動。



密歇根州、明尼蘇達州、亞利桑那州、威斯康星州、佛羅里達州、喬治亞州、內華達州和賓夕法尼亞州的穆斯林團體者將這場反對拜登競選活動命名為「放棄拜登」（Abandon Biden）。路透社稱，其中一些州是拜登贏得2020年大選的關鍵搖擺州。而這些地區龐大的穆斯林和阿拉伯裔美國人社區的反對票可能影響2024年美國大選的結果。

不過，這些穆斯林團體表示，他們尚未確定2024年的替代候選人，他們不希望投票給拜登的競爭者美國前總統特朗普（Donald Trump）。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年11月11日在新罕布什爾州出席競選活動。（Reuters）

明尼蘇達州美國–伊斯蘭關係委員會（CAIR-MINNESOTA，暫譯）分會主任侯賽因（Jaylani Hussein）在密歇根州迪爾伯恩市舉行的新聞發布會時說，「我們沒有兩個選擇。我們有很多選擇……我們也不支特朗普。」

他補充說，穆斯林社區將決定如何採訪其他候選人。他是在表達個人觀點，而不是美國–伊斯蘭關係委員會的觀點。

巴以衝突爆發以後，明尼蘇達州穆斯林是最早開展「放棄拜登」運動的美國穆斯林群體，現在這個運動已經擴散到密歇根州、亞利桑那州、威斯康星州、賓夕法尼亞州、佛羅里達州等地。

當下，巴以兩方在10天的停火以後再次重燃戰火，美國和以色列官員拒絕了永久停火的要求。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2日附和拜登的說法，說以色列有權自衛。

拜登的競選團隊沒有立即回應置評請求。

穆斯林裔美國人表示，他們認為特朗普如果再次當選，不會對他們的社區有任何改善，但他們認為，拒絕拜登的選票是他們影響美國政策的唯一手段。

穆斯林選民是否會集體反對拜登還有待觀察，但在拜登在2020年以微弱優勢獲勝的州，這種支持率的微小變化可能會產生影響。根據阿拉伯裔美國人協會（AAI）的數據，穆斯林選票這在密歇根這樣的州可能是決定性的。拜登以2.8個百分點的優勢獲勝，阿拉伯裔美國人佔選票的5%。

拜登：圖為2023年11月20日，美國總統拜登在白宮特赦感恩節火雞。（Reuters）

最近的一項民意調查顯示，拜登在阿拉伯裔美國人中的支持率從2020年的多數票暴跌至17%。

代表威斯康星州穆斯林社區的醫生阿明（Tarek Amin）說，威斯康星州大約有2.5萬名穆斯林選民，拜登以大約2萬張選票的優勢贏得了該州。阿明說：「我們將改變大選結果。」

鳳凰城的藥劑師納薩雷登（Hazim Nasaredden，暫譯）說，根據加州大學聖地亞哥分校（University of California San Diego）美國移民政策中心（US Immigration Policy Center）的數據，拜登在亞利桑那州贏得了大約1.05萬張選票，那裏有超過2.5萬名穆斯林選民。

當下，拜登在民調上陷入劣勢。根據美國政治新聞網《政治報》（Politico）報道，11月13間獨立機構進行的民調，除了其中兩間個民調拜登的支持率領先，其他11個民調都由前總統特朗普領先，顯示拜登與特朗普正面對決時，他的支持率正持續下降，爭取連任面臨挑戰。

而在搖擺州，普遍觀點認為特朗普領先。美國《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）聯合民調顯示，前總統特朗普支持率在6個搖擺州中4州領先。無獨有偶，在美國晨間諮詢公司（Morning Consult）和彭博社民調中，7個搖擺州，特朗普在6個州領先。

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