加沙母女教堂內遭槍殺　牧師：基督教將在當地「被消失」

「人們去那裏，是因為他們覺得這是他們能去的最安全的地方，除此之外加沙已經沒有安全的地方了。」——巴勒斯坦牧師Mitri Raheb表示，加沙最古老的教堂、希臘東正教聖波爾菲烏斯教堂（Church of Saint Porphyrius）遇襲令人們意識到，加沙已經沒有安全之所。上周六（16日），兩名正在避難的基督教徒在加沙聖家堂（Holy Family Parish）內遭遇槍擊死亡。許多人擔心，這個世上其中一個最古老的基督教社區或將消失。



據耶路撒冷宗主教區16日的聲明及《梵蒂岡新聞》（Vatican News）報道，以軍一名狙擊手於當天中午在加沙聖家堂）內開槍殺害一對基督徒母女，死者Nahida Khalil Anton、及其女Samar Kamal Anton在前往教區內的修道院途中遇害，女兒Samar當時衝出樓房試圖救母親，另有7人在試圖保護他人時中槍。主教稱兩位教徒是遭「冷血」殺害，事發當時教區內沒有戰鬥人員，槍手開槍前沒有發出任何警告。

以色列外交部發言人稱事件仍在調查中。《梵蒂岡新聞》指，以軍辯稱教區內發現一個導彈發射裝置。美國霍士新聞（Fox News）引述以軍聲明指，「初步調查顯示，以色列國防軍部隊在該地區針對哈馬斯恐怖分子執行任務時，在教堂區域發現威脅後採取行動。」以軍發言人還稱調查還在進行中。在另一份聲明中，以軍表示國防軍行動「只針對恐怖分子和恐怖基礎設施，不針對平民，無論其宗教信仰。」

加沙僅存的安全之地的聖家堂成為基督徒避難所。(wikipedia)

根據教區聲明，加沙聖家堂是戰爭開始以來，大多數基督教家庭避難之處，遇難的兩名母女當時亦在此避難。半島電視台記者Hani Mahmoud，教堂在過去幾天裏一直遭受來自以色列的轟炸：「教堂的主要部分已被摧毀。狙擊手向院子裏每一個移動的物體射擊。」

教區聲明中還指，以色列坦克發射的三枚射彈擊中了特蕾莎修女慈善機構的一座修道院，摧毀了其發電機和燃料供應，令54名在此避難的殘疾人流離失所，無法獲得用以維持生命的呼吸器。

天主教教宗方濟各表示 ：「我繼續收到有關加沙的非常嚴重和悲傷的消息。」他說，聖家堂教區「沒有恐怖分子，只有家庭、兒童、病人和殘疾人。」

2023年12月17日，教宗方濟各（Pope Francis ）主持傳統聖誕節活動中，為民眾舉起的嬰兒耶穌的小雕像祝福，這些雕像將放在家裡的耶穌誕生場景中。（Reuters）

「基督教在加沙將不復存在」

作為最古老的基督教社區之一，其歷史可追溯到公元1世紀，在以色列建國後，又有許多巴勒斯坦基督徒遷往加沙，2007年時登記的基督徒數量還有約3000人，惟哈馬斯在加沙掌權、遭以色列封鎖後，許多基督徒因加沙貧苦的生活而離開，縮減到800至1000人。

10月8日衝突爆發後，以軍命令加沙北部的100多萬居民遷往南部地區，數十萬人沒有聽從命令。英國媒體報道，在被視為加沙僅存的安全之地的希臘東正教教堂（Church of Saint Porphyrius）和聖家堂，有三百四十個家庭避難，他們幾乎是加沙僅存的所有基督徒。

加沙最古老的教堂、希臘東正教​​聖波爾菲烏斯教堂（Church of Saint Porphyrius）建於四世紀，位於加沙的舊城區，仍然被希臘東正教社區使用。

在過去以色列和巴勒斯坦武裝團體之間的衝突中，這兩座教堂一直安然無恙，直至10月19日，炸彈落在希臘東正教教堂、18名教徒死亡。

眼見着一個個白色的遺體袋，許多家庭的最後一線希望也破滅。但不少仍然決定堅守，轉移到聖家堂避難。

在這與妻子和三個女兒避難的George Anton對英國廣播公司（BBC）記者表示，教宗方濟各（Pope Francis ）過去一個月每天都打電話給這裏的牧師和教友，但慰問無法帶來希望。他試圖告訴她三個8歲到12歲的孩子，「我們與耶穌同在」，但無法避開戰爭的現實：「有時，我離開她們去買麵包、藥品或衣服，每次我走時都會說『再見，如果我回來了，一切都好。如果回不來，孩子們，那只能就此道別了。』」

英國議員Layla Moran稱，她的親人目前也被困在教堂，沒有水和食物，「離死亡還有幾天的時間」。

福音路德教派牧師巴勒斯坦牧師Mitri Raheb表示半島電視台：「這個社區正面臨滅絕的威脅。我不確定他們能否在以色列的轟炸中倖存下來，即使倖存下來，我想他們中的許多人也會想移民。」他認為，在這一代人的時間裏，基督教在加沙將不復存在。