英德法斥加沙有太多平民死亡　促以色列實現「可持續停火」

英國、德國和法國12月17日呼籲，在加沙地帶實現「可持續停火」（sustainable ceasefire）。以色列回應稱任何停火呼籲，都是對哈馬斯恐怖主義的「獎勵」。



綜合彭博社和法新社報道，英國外長卡梅倫（David Cameron）和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）刊登聯合公開信，稱以色列在加沙地帶發動襲擊期間，「有太多平民被殺害」，並強調需要「遵守國際人道主義法」。

美國總統拜登（Joe Biden）12月12日說，以色列對加沙地帶的「無差別」轟炸正使其失去國際支持，並指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）必須改變他的強硬派政府。這是以巴衝突以來，拜登對以色列的最嚴厲批評，突顯美以關係因加沙平民傷亡日益慘重而出現矛盾。

在英德發表公開信後，法國外長科隆納（Catherine Colonna）也呼籲以色列「立即並持久休戰」，她指加沙「有太多平民死亡」。

以巴戰爭：圖為以軍2023年12月17日行動期間，在加沙行駛的梅卡瓦（Merkava）主戰坦克。（Reuters）

科隆納星期天到特拉維夫與以色列外長科恩（Eli Cohen）會面，隨後將到約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah）與巴勒斯坦官員會面。科隆納在特拉維夫時也強調，10月7日遭哈馬斯襲擊的受害者，包括性暴力的受害者，決不能被遺忘。她也談到了對以巴戰爭外溢風險的擔憂。

另據路透社報道，土耳其外交消息人士稱，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）17日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，菲丹在電話中要求華盛頓利用它的影響力，促使以色列停止在加沙地帶和約旦河西岸的襲擊行動。

以色列外長科恩同日表示：「任何與哈馬斯實現停火的呼籲都是在獎勵恐怖主義，我們絕不會同意。」「消滅哈馬斯符合以色列的安全利益，這也將為整個地區帶來更好、更安全的未來。」

科恩呼籲盟友為以色列消滅哈馬斯「提供支持」，並要求哈馬斯釋放仍被扣押在加沙地帶的近130名人質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

