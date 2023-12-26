英王查理斯推「可重種聖誕樹」　租賃聖誕樹悄然興起？

本周一，英王查理斯三世（King Charles III）將通過電視向全國發表聖誕節日致辭，屆時他的身邊擺放的將是一棵可重複栽種的活聖誕樹，打破了多年以來白金漢宮聖誕致辭的傳統。



據英國廣播公司（BBC）報道，今年出現在聖誕致辭中的這棵活聖誕樹，是從根部被挖出，再被栽種在花盆當中，第二年仍可再次使用。而大多數人家使用的天然聖誕樹則是從根部以上的樹幹被砍下，使用過後便被丟棄。《每日郵報》報道稱，節日過後，白金漢宮將把這棵樹贈予慈善機構、重新栽種。

可再用聖誕樹：英皇室新聖誕傳統？

英王查理斯三世是環保運動的長期倡導者，本月早些時候，查理斯三世亦出席聯合國氣候變化大會（COP28）並發表講話，警告世界在實現2015年巴黎協定中的關鍵氣候目標上「嚴重偏離軌道」，呼籲進行有意義的變革。在一年一度的聖誕致辭上，查理斯亦開創性的將可持續發展作為講話重點，一改以往英王在致辭中聚焦個人、家庭等議題，避開政治等容易引發爭議的話題。

圖為已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2016年聖誕致辭時畫面。（Getty）

英國環境組織地球之友（Friends Of The Earth）的政策負責人Mike Childs稱讚查理斯推進環保事業，表示「國王早在各種綠色行動流行起來以前，就已經是環保事業的擁護者了。」他稱：「如果你有一棵紮根在花盆裏的活樹，你可以把它放在室外，明年聖誕節再用，它會不斷吸收大氣中的碳，從而改善它對環境的影響。」

事實上，英國皇室對聖誕節日習俗有着深刻的影響，其中聖誕樹就是最典型的代表。最早將聖誕樹帶入英國的，便是18世紀末的英王喬治三世（George III）之妻夏洛特王后（Queen Charlotte），此後在維多利亞女王統治時期得以推廣，成為標誌性的節日傳統。然而，隨着民眾環保意識的增強，一次性使用的聖誕樹造成的浪費和污染問題也在引起關注。

英國興聖誕樹租賃服務

在作為聖誕樹消費大國的美國，國家聖誕樹協會（National Christmas Tree Association）數據顯示每年售出聖誕樹數量在2,500至3,000萬之間。據《The Conversation》報道，2022年美國聖誕樹銷量以排放量最多的進口人造樹為多。

據地球之友的數據，英國人每年12月購買達800萬棵聖誔樹，其中大部分是砍伐的無根聖誕樹。到了1月份，城市街邊往往散落着已枯萎的聖誕樹、等待着被送往垃圾場。

圖為2023年12月，位於英國柯芬園（Covent Garden）的聖誕樹。（Getty）

《衛報》報道稱，英國近年來已經悄然興起了聖誕樹租賃服務，倫敦的聖誕樹租賃公司Rental Claus及Christmas On The Hill近年均接到了大量訂單，截至去年，Rental Claus每年租出數千棵聖誕樹，當中八成是重複租用同一棵樹的老客戶。

與在超市買到的起價15英鎊（約合150港元）左右的聖誕樹相比，這些租賃的聖誕樹價格可能更高，去年Rental Claus一棵3英尺（約合1米）的聖誕樹租價大約在25英鎊（約合250港元）起。即便如此，許多倫敦市民仍然會選擇租來的聖誕樹。

「聖誕樹墓地」啟發租賃服務

根據英國碳信託基金（Carbon Trust）的數據，重新種植一棵冷杉可以將一棵聖誕樹的碳足跡減少80%，大約相當於3.5千克的二氧化碳。

圖為英國倫敦街邊，一棵被丟棄的聖誕樹。（Getty）

從事出版業工作的Jess Sacco表示，他們也是受到環保理念的吸引開始租用聖誕樹，而不是買一顆用完即棄的聖誕樹。Sacco稱：「一月份，你會在倫敦街頭或全國各地看到許多被砍伐的樹木散落在路邊。這些樹已經死了——一旦被砍伐，它們就死了，不可能再恢復了。」

另外兩位倫敦市民——Catherine Loveless和Jonathan Mearns則在街邊目睹「聖誕樹墓地」以後，在2018年創辦了倫敦聖誕樹租賃公司（London Christmas Tree Rental）。「我們心想，一定有更好的處理聖誕樹的方法。為什麼我們不能租聖誕樹呢？」

如今，不少倫敦的聖誕樹租賃公司已經擁有了忠實客戶，他們會給自己租來的聖誕樹起名字，看着聖誕樹逐年長大，直到聖誕樹「退休」、被送回森林為止。