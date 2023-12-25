聖誕天氣｜創近12年最凍聖誕節　打鼓嶺4.5度凍過千米高大帽山

今日聖誕節（25日）寒風凜凜，倍添節日氣氛，天文台今日清晨在總部錄得12.1度，創近12年聖誕節新低，比2011年的10.3度僅高1.8度。天晴無雲，輻射冷卻加重市民及新界的溫差，北區打鼓嶺今早低見4.5度，比高957米的大帽山還要低0.5度。天文台提醒雖然今日日間時份有太陽照射底下氣溫較為回暖，但入夜後即會轉冷，如今日計劃外出遊玩的市民記得要穿多件衣服保暖。



冬季季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，並預料會在隨後數日逐漸緩和，去到除夕（31日）當日氣溫更升至最高23度。不過，明年初氣溫會再稍為回落，明年元旦當日氣溫介乎16 至20度。



12月25日截至下午5時各區最低氣溫。(天文台圖片）

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今年聖誕為疫情後首個聖誕節，不少人都想藉著長假期留港遊玩，加上今年氣溫較往年低，令本港聖誕氣氛濃烈。天文台雖然在下午1時20分取消寒冷天氣警告，不過今日依然涼浸浸，氣溫介乎12度至18度。另外，冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，而正午時分，本港的相對濕度普遍降至百分之五十以下，而入夜後天氣會由吹和緩至清勁北風，漸轉吹東風。

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不過，隨普冬季季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，並預料會在隨後數日逐漸緩和，廣東沿岸氣溫逐漸回升，去到除夕（31日）當日氣溫更升至最高23度。另外，一道雲帶亦會為華南沿岸帶來幾陣雨，下周三及四或會有一兩陣驟雨。

不過，天文台預料季候風補充會在下週影響華南，該區天色明朗，而明年初氣溫會再稍為回落，據天文台預測，明年元旦當日氣溫最低達16度，打鼓嶺一帶更會低至13度，故不要太早把冬天衫太早放回衣櫃。