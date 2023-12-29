印度豪華地鐵失敗走偏　莫迪10年大計恐拖累明年選情？

印度總理莫迪2014年上任時，全國地鐵網路僅有229公里，覆蓋逾4個城市，還不如當時一半的上海地鐵長度。此後，莫迪政府展開大規模建設，去年4月該國地鐵網路已覆蓋18個城市，總長度達870公里，還有27個城市、近1,000公里的鐵路正在興建。上月新孟買首條地鐵線高調開通，其豪華程度更引起外界熱議。



儘管印度地鐵近年建設的速度和規模令人印象深刻，惟相關的乘客數字卻令人沮喪，使得莫迪的雄圖大計高開低走，或間接拖累其明年的選情。



作為全球人口最多的國家，印度14億人口中，日均有近1,300 萬乘客乘坐火車，當地的火車軌道長達6.44萬公里，足以環繞地球一周。上述的新建豪華地鐵項目稱為「NaMo Bharat列車」，又稱「迷你子彈火車」，是莫迪（Narendra Modi）的重點發展項目之一，現時僅佔整體鐵路網的逾1%。這項計劃受日本子彈頭列車的啟發，印度因而為基礎設施和安全升級劃撥了創紀錄的資金，尤其注重引進現代化的新車站和高速電動列車。

不過，據印度理工學院的一項研究顯示，全印沒有一個地鐵系統達到其預計乘客量的一半。在孟買和加爾各答，實際的乘客量僅為預期值的三分一；而在大多數其他印度城市，該比例更只有個位數或相對較小的兩位數。只有德里的比例接近一半的47%，而該市也擁有全國通車里程最長且分佈最廣泛的地鐵網路。

莫迪政府近年積極發展的地鐵網路，載客量不如理想，所有地鐵系統均未能達到其預計乘客量的一半。(NaMoBharat.org)

考慮到印度的大多數城市缺乏像樣的公共交通，加上修建地鐵等基建項目往往受到當地民眾的普遍歡迎，上述的數字多少令人驚訝。不如預期的載客量對運營收入也產生了可怕的影響。印度管理學院的研究顯示，與印度鐵路公司一樣，全國任何一個地鐵系統均入不敷支。

人口不密集、通勤錯配，還有…

印度人為何寧願在馬路上塞車浪費時間，也不願意乘搭嶄新且裝有冷氣的舒適地鐵？據《經濟學人》（The Economist）的分析指出，印度地鐵載客量不如預期的原因有三。

首先，印度城市的人口並不特別密集，這意味着對大多數人來說，地鐵線路不在其步行範圍內，加上其他公共交通運輸服務鮮少與地鐵線路銜接在一起，故日常乘坐地鐵時可能變得很複雜，可能需要經過步行、轉乘公共汽車或機動三輪車等一輪轉車。

其次是，印度地鐵系統更適合長途通勤。有當地學者認為，在印度國情中，地鐵只有在10公里或更長的旅程中才能節省時間；惟在該國大多數城市中，約75%的行程均在10公里以下，一半更在5公里以下。此外，地鐵票價也往往很高，2017年德里地鐵提高票價後，導致乘客量大降15%。

「印度押錯了賭注」

有印度交通分析人士和城市規劃人士認為，「國家押錯了賭注」。誠然，興建地鐵不論從經濟還是從環境角度來看，對解決印度高速城市化發展和嚴重空氣污染的問題都是十分重要。考慮到隨着該國中產階級不斷擴大，越來越多人選擇相對舒適的私家車代步，這將導致交通擁堵和污染等情況加劇。據空氣品質監測機構IQAir估計，汽車排放佔到印度城市PM2.5濃度高達三分一之多。

印度其他公共交通運輸服務很少與地鐵線路銜接在一起，故市民許多時需要步行、轉乘公共汽車或機動三輪車等一輪轉車，才能抵達車站。(Getty)

當地一些專家認為，主要的問題是與地鐵相比，其他公共交通服務在路線規劃上不僅成本更低，而且更加靈活。該國更加合適建設的是公共汽車專用道，配合電動巴士等綠色運輸的未來發展，才是最大程度解決印度交通和空氣污染的方法。

然而，由於貫徹不到位和執行不力，再加上駕車者的抵制以及缺乏相關政治意願，印度建立這種系統的嘗試往往以失敗告終。研究此類城市問題的《印度的盲點》（India’s Blind Spot）作者Devashish Dhar表示，很容易解釋為什麼要建造地鐵而不是其他公共交通運輸系統：「公共汽車並不時髦，但地鐵卻很時髦。」

如今，莫迪政府必須想辦法讓乘客更方便地使用地鐵，同時改善印度的城市交通網路。

顧此失彼 恐影響2024大選？

今年10月，莫迪在一個地鐵的開幕式上表示，「NaMo Bharat」既現代化又快速，定義了新印度的願望，並標誌着整個國家的歷史性時刻。他說，新地鐵還是印度未來的縮影，體現了該國隨着經濟實力不斷增強而發生的轉變，「這個高速列車是印度製造，月台上的遮罩門系統也是印度製造」。他又重申，整個國家的鐵路系統將在未來10年內完成改造。

「NaMo Bharat列車」是莫迪政府近年的重點發展項目之一，假如項目成績強差人意，恐影響他明年大選的政績。(Getty)

事實上，在莫迪政府領導下，該國已投入數十億美元對鐵路進行升級和現代化改造，其中包括一項到2024年實現鐵路100%電氣化的計畫，以及到2030年實現零排放的目標。鐵路部門還正在安裝防火車相撞系統，該系統可使火車自動刹車，但到目前為止，該系統僅在2%的鐵路網中運行。

有分析認為，雖然印度地鐵項目的載客量不如理想固然值得關注，但安全問題卻是當局需要著手處理的當務之急。今年6月，印度東部奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾（Balasore）地區兩載客火車相撞，釀成至少288人死、850人受傷；10月底，兩列客運列車在印南安得拉邦（Andhra pradesh）發生相撞，造成13人死、39人受傷。

一些專家表示，印度鐵路的重點一直放在光鮮亮麗的現代化方案上，但為滿足需求，越來越多的列車被投入軌道，而勞動力卻沒有同步增長，這導致員工壓力增大，人為錯誤增多，同時也意味着安全措施的安裝進度緩慢。

現時，印度人對鐵路安全的擔憂也在不斷增加，去年當地鐵路發生的整體事故數字增加了37%。雖然大多數事故並無造成人員傷亡，惟鐵路委員會主席同年仍將其視作「嚴重關切事項」。

明年4至5月，這個南亞大國將有近億選民參與投票選舉，莫迪和其印度人民黨（BJP）將尋求第三個任期。有分析指，雖然目前他的競選聲勢明顯看好，但考慮到這位總理早已飽受國內人士批評，指其煽動對國內大量穆斯林少數族群的敵意，加上在他的治下公民自由受到打壓。假如在他任內積極推動的「地鐵大計」發展也不如預期的話，恐怕會讓人對他的政績添加一筆「壞帳」。