紅海襲擊阻蘇彞士航運致貨櫃運費上漲　中歐班列卻因禍得福？

受以巴衝突影響，也門胡塞武裝組織（Houthi）本月對紅海海域商船展開的襲擊造成全球貿易要道——蘇彞士運河航運受阻。禍不單行的是，另一個全球性航運要道——巴拿馬運河正遭遇乾旱，水位處於歷史低點，很多船舶只能繞行南美麥哲倫海峽。



全球物流業界正面臨海運和空運價格上漲以及貨物滯留的雙重風暴。在經歷了3年通脹壓力和新冠疫情造成的延誤之後，這兩方面都對全球供應鏈構成了威脅。



隨着以巴衝突持續，胡塞武裝本月也採取行動，宣稱抗議以色列攻擊加沙，並聲明針對以色列有聯繫的船隻，但仍牽扯開往沙特、印度洋等地貨櫃輪船，引發多間航運巨頭暫停途經紅海的航線。

作為連接歐洲、亞洲和非洲的重要海上通路，紅海及蘇彞士運河被視為貨櫃的超級高速公路，也是從印度洋到大西洋最繁忙、最便捷的通道之一。全球約有14%的全球海上貨運和30%的石油運輸依賴這一通道，當中包括歐洲的大量穀物供應、以及歐亞非三地的其他小宗商品運輸；高峰期間每日約有500艘貨櫃船路經此地。

英國造船和海運業分析機構Clarksons Research的數據顯示，到達紅海東部入口亞丁灣的貨櫃船12月17至20日的運輸量（3日滑動平均值）較12月上半月減少了82%。越來越多的大型航運公司因而改道好望角，迅速推高海運價格，但航程比原本走蘇伊士運河到歐洲多10天時間。而相關的改道繞行，將導致港口貨櫃大量積壓，嚴重擾亂國際供應鏈。

紅海：圖為2023年11月20日，也門胡塞武裝組織的直升機在貨船上方飛過。（Reuters）

另據上海航運交易所數字指，截至12月22日，上海發往歐洲的現貨運費上漲了62%（即時合約），每個20英呎貨櫃運費達到1,497美元（約11,700港元），創下13個月以來的最高記錄。發往美國東岸的40英呎貨櫃運費則達到2,982美元（約合23,296港元），較兩周前上升22%。

有見及此，美國與其他9個國家上周共同啟動保護紅海的的聯合海軍行動，白宮亦正醞釀打擊胡塞武裝在也門的基地，但這一承諾對該組織幾乎沒有起到威懾作用，胡塞武裝威脅美國若在也門實施攻擊，就會加大攻擊力度、並以美國軍艦為襲擊目標。

空運價格上升 全球通脹預警

紅海局勢對歐洲的影響可能較大，因當地嚴重依賴蘇彞士運河，不如美國有多條遠洋航線可供選擇，且歐洲改道的運輸時間比美國長。因此，歐洲物流現時只能通過空運來代替，這導致空運價格亦同時上漲。

2023年10月18日，美軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）通過蘇彝士運河進入紅海。（Twitter@@USFleetForces）

貨運跟蹤公司Freightos研究主管Judah Levine表示，自從多家航運公司宣布改道以來，空運運費已從每公斤的3.95美元漲至4.45美元，升幅達13%，這反映航空貨運需求從海運轉向空運，推高空運價格。SEKO 物流公司發展總監伯克（Brian Bourke）說，紅海對全球供應鏈影響的嚴重程度取決於改道時間的長短。

海運費的突然急漲及其對通脹的影響最終取決於船隻改道的持續時間以及物流托運人支付較高運費的時間長短。有分析指，一旦時間延至明年一個月的大關，全球供應鏈就會感受到通脹壓力，並最終出現在消費者層面。

中歐班列因禍得福？

是次紅海危機不僅迫使大批商品繞行南非好望角和改為空運，還在全球供應鏈其他環節引發廣泛連鎖反應。其中，部分高附加值商品的貨主選擇了中歐班列。有內地外貿業人士指，部份歐洲客戶著急拿貨，近日有一批貨改道中歐班列發往波蘭，「中歐班列運費比海運要貴一點，但是也有它的好處，就是速度比海運快。」以中國到波蘭的物流為例，走海運差不多26天才到，繞道好望角多出約10天，而走中歐班列一般16天左右即可到達。

「中歐班列」是「一帶一路」的旗艦項目之一。（新華社）

上海易浦供應鏈管理有限公司董事長、創始人譚光明日前對《環球時報》透露：「紅海航道危機發生以來，向我們諮詢中歐班列業務的諮詢量幾乎翻了一番，預計未來幾個月中歐班列的業務量肯定會增長不少。有的班列平台公司已經對外提出漲價，可能是基於對將來鐵路運輸發生很大增量的預判。」

事實上，有分析指中歐班列經過10年的發展，已經擁有一些獨有的優勢——相比海運，中歐班列貨運操作流程要簡便得多，通關手續、裝箱也更易。在2021年疫情期間，面對疫情導致全球重要港口擁堵和延誤的局面，大量貨主選擇了中歐班列。因此，紅海危機或令中歐班列再次受惠。

有分析指出，隨着紅海危機的發展，新一輪以供應鏈阻塞、斷裂為主要特徵的供給擾動經已進入「拉鋸模式」，由此引發的一系列衍生問題還將給全球經濟治理帶來新難題。例如，這場危機有機會導致中東與歐洲地區供應鏈區域化、碎片化、短鏈化等現象加劇，從而而進一步瓦解全球化的既有成果；此外，跨區域經濟合作也將受到影響，舉例以色列作為重要參與國的印度—中東—歐洲經濟走廊（IMEEC）已在巴以戰火中擱淺。

鑑於全球供應鏈在經歷新冠疫情和俄烏戰爭的衝擊後本已十分脆弱，假若類似紅海局勢的「斷鏈」事件愈加頻繁，未來或會對越來越多的國家和企業造成更深遠的影響，甚或對國際物流運輸帶來更大的變格，故各界不能忽視。