等不到加拿大簽證的中國學生

在中加關係遇冷的背景下，許多中國學生申請加拿大學生簽證遇阻，進入漫長的等待期。

據搜狐新聞星期四（1月11日）報道，他們中有人等待超過600天，有人找過學校、找過州長，甚至還有人起訴過加拿大移民局，但都作用有限。

加拿大駐華大使的官方微博賬號下，也經常能看到中國網民催簽證的評論，「學簽背調18個月，有完沒完了？！」「求求，給下籤吧....」

在看不到盡頭的等待中，許多中國學生的生活陷入停滯。

進退兩難

中國學生郭鑫利（音譯，Xinli Guo）去年8月接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時說，他只有拿到了加拿大的學生簽證，才能接受渥太華大學系統工程專業的碩士項目的錄取通知書。

郭鑫利等待了數月仍未拿到簽證。由於簽證遲遲未批，他擔心會失去渥太華大學的錄取機會，也可能錯過了申請其他國家大學的時機。

2022年6月就已遞交簽證申請，被公派去加拿大阿爾伯塔大學讀博的一名中國石油大學學生，則已等待了500多天。

加拿大駐中國大使梅倩琳去年12月在中加學者交換計畫50周年紀念活動上說，加拿大人需要努力了解中國，中國需要努力了解加拿大。（加拿大駐中國大使官方微博）

這名同學在搜狐新聞報道中講述了自己的經歷。他嘗試過各種方式催簽，包括以學校名義聯繫移民局、聯繫學校所在地州長幫忙詢問進展，甚至向加拿大聯邦法院申請了「強制令」（writ of mandamus），這樣移民局就必須在規定時間內作出明確回應。不過，這一請求去年2月也被駁回，未給理由。

對這名同學來說，簽證下不來意味着之前的研究全部作廢，再去找一個研究方向匹配的博士項目並不容易，同期去英國讀博的同學都已經快畢業；就算放棄讀博找工作，也失去了應屆生身份。「沒有別的辦法，我只能繼續等待。」

中國外長王毅稱，中加關係這幾年陷入谷底的根本原因，因加方對中國認知出現「嚴重偏差」。（Getty）

一個賬號名為「jalcool」的中國學生去年8月在加拿大簽證論壇發帖稱，他2022年7月遞交申請，已等待超過400天。期間他嘗試過向加拿大國會議員、總理發電郵，也提交了強制令，但都未帶來任何結果。

他寫道：「這種長時間的延誤給我帶來了極大的不確定性和沮喪……一些情況相似的人已經陷入困境兩年。」

漫長的「安全調查」

加拿大移民、難民和公民部（IRCC，簡稱加拿大移民局）官網顯示，學生簽證的審理時間通常是八個星期。

不過，由於過去三年加拿大國際學生人數激增，加拿大移民局處理的學生簽證數量增加了60%，光是去年就處理了超過100萬份學生簽證申請和延期，幾乎是2021年的兩倍。

中國學生簽證的申請數量同樣創下新高。官方數據顯示，自2021年1月以來，加拿大移民局收到近18萬1000份來自中國的學簽申請，其中1832份尚未被處理。

加拿大移民局在聲明中說，不論來自哪個國家的所有學生簽證申請，都根據相同的標準進行平等的評估。「安全調查（secutity screening）只是審理時間更長的其中一個原因，但並不是唯一原因。」

從媒體報道和社交媒體的貼文來看，絕大部分中國學生都卡在了安全調查這一關。

加拿大政府官網顯示，安全調查由三個政府機構共同完成，分別是加拿大移民局、加拿大邊境服務局（CBSA）和加拿大安全情報局（CSIS）。後兩者向加拿大移民局提供「安全建議」（security advice），以確保申請者對國家安全不構成威脅。

加拿大移民局2023年處理了超過100萬份學生簽證申請和延期，高於2022年的近84萬份和2021年的56萬份。（Getty）

一名從業多年的加拿大持牌移民顧問介紹，在加拿大邊境服務局和安全情報局完成調查前，移民局也無法干涉進程。

這名顧問說，過去兩年進入安全調查流程的中國學生數量增加，安調與學校、專業有關，但也有純文科學生被調查的先例。

加拿大駐華大使去年10月6日曾在官方微博發文，對簽證審理進程作出說明：「對於處理每份申請需要多長時間，沒有一個簡單的解釋。所有申請臨時或永久居留簽證前往加拿大的申請人都可能需要接受背景調查。」

但這條微博的評論區被大量痛斥安調時間過長的中國網民佔據，有人質疑「去留學就被判為訪問目的不純太過武斷」，「對中國申請者是不是有意針對？」，也有人控訴旅遊簽背調沒過，造成一家人骨肉分離。

加國大學的兩難

同樣因簽證問題陷入兩難的還有加國的大學。

渥太華大學獨立學生新聞網站Fulcrum去年秋季學期開學時，就報道過該校學生因簽證問題無法按時入學的情況。校方回應置評請求時稱，正在為沒有獲得簽證的學生制定應急方案。

校方還表示，將繼續倡導公平、高效和透明的移民制度，讓學生充滿信心地規劃自己的未來。

渥太華大學位於加拿大安大略省渥太華市，是加拿大歷史最悠久的大學之一。（渥太華大學官網）

作為留學大國，國際學生是加國大學重要的收入來源之一。加拿大統計局官網的數據顯示，國際學生支付的學費平均是加拿大學生的五倍。

彭博社去年10月的一篇報道也指出，由於省級機構對高校的資助從2001年的42%降至2022年的35%，加拿大高等教育機構越來越依賴學費。2019至2020年，外國學生支付的學費佔到加國高校學費收入的37%。

但中加關係在2018年華為孟晚舟案後急轉直下，去年5月互相驅逐外交官，11月又因軍機不安全飛行陷入相互指責。地緣政治的裹挾之下，加國高校不得不做出選擇。

滑鐵盧大學研究副校長迪恩（Charmaine Dean）2020年接受CBC採訪時曾說，她認為滑鐵盧大學研究人員首先考慮的是科學，而不是地緣政治。

儘管如此，迪恩透露，她和加拿大其他大學的校方代表仍會定期與加拿大安全情報局的官員見面，並討論他們與中國高校的研究項目。

渥太華大學中國科技戰略研究員麥奎格·約翰斯頓（Margaret McCuaig-Johnston）則認為，要警惕與中國研究人員在科研方面的合作，因為這些研發可能會直接流向中國軍方。

麥奎格·約翰斯頓告訴CBC，包括滑鐵盧大學在內的三所加拿大大學都進入與中國軍方合作的世界十大大學榜單，「我們必須擺脱這個榜單」。

別的選擇？

加拿大移民律師威爾·陶（音譯，Will Tao）指出，學習技術專業、父母在中國政府機關工作的學生被列入需要安全調查的名單，已經幾乎成為一個可預測的程序，這是「非常有問題的」。

威爾認為，這些學生並非只有加拿大一個選擇。

據搜狐新聞報道，一名等待加拿大簽證超過300天的中國學生就同時在申請其他學校，最後拿到了新加坡南洋理工大學的錄取通知書；另一名等了超過600天的學生則打算申請德國的項目，順利的話能趕上2024年秋季入學。

中國學生簽證的難與易，一定程度上也反映着中加外交關係的冷與暖。中國外交部長王毅星期四（1月11日）晚同加拿大外長喬利通話，並表示當前的困難局面不是中方希望看到的，中方也對同加方保持接觸和對話持開放態度。

兩國外交層面釋出的和緩信號能否為學生簽證帶來轉機？以目前加拿大移民局積壓的申請量來看，簽證申請過程短期內恐怕不會有較大變化。

不過可以確定的是，吸納留學生成為新移民是加拿大政府正在努力實現的目標。加拿大2022年11月曾宣佈，要在2023年至2025年間吸引145萬名移民。從這個角度來看，加拿大沒有理由為國際學生故意設置關卡。

前文提到的中國石油大學學生，在經過了500多天的等待後，已經於2023年12月30日收到安全調查程序結束的消息。雖然他還要補交最新的體檢結果，但總算看到了簽證通過的希望。