王毅與加拿大外長通電話　指兩國關係困難非中方造成促正確認知

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月11日應約，與加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）通電話，稱當前中加關係的困難局面不是中方希望看到的，也不是中方造成。他就改善和發展中加關係提出三點意見，包括促加方有正確認知，正確解讀中國內外政策。



王毅表示，中加都是亞太地區具有重要影響的國家。兩國之間沒有歷史糾葛，也不存在現實利益衝突，擁有很多共同利益和互補優勢。當前中加關係的困難局面不是中方希望看到的，也不是中方造成的，中方對同加方保持接觸和對話持開放態度。

王毅就改善和發展中加關係提出三點意見：

一是正確認知。中加關係這幾年陷入低谷的根本原因，是加方對華認知出現嚴重偏差。希望加方能客觀、理性、正確解讀中國的內外政策。中國既不輸出意識形態，也不挑戰國際秩序，一以貫之維護聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。同時，中方必須堅定維護自身的主權、安全和發展利益，決不允許剝奪中國人民的正當發展權利。

二是相互尊重。中加社會制度和意識形態不同，這源於兩國各自的歷史文化、國情和人民的選擇。雙方應相互尊重、平等對話，本著負責任、建設性態度增信釋疑、加強溝通，不讓分歧主導雙邊關係。加方要切實將一個中國的承諾落到實處，維護好中加關係的政治基礎，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

三是合作共贏。中國將不斷擴大高水平對外開放，中國式現代化必將為包括加拿大在內的世界各國帶來重要發展機遇。作為自由貿易的推動者、受益者，中加雙方應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，為企業發展營造公平、公正、非歧視環境。

趙美蘭：加方願推動雙邊關係重回正軌

趙美蘭表示，健康穩定的加中關係符合兩國和兩國人民根本利益。儘管兩國關係面臨困難，但加方願以更開放、更務實、更有建設性的態度推動雙邊關係重回正軌，願與中方加強溝通對話，促進人員往來，深化經貿合作，在環境保護、生物多樣性及國際和地區問題上保持密切協調合作。