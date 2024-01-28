不一樣的錫蘭紅茶：從印度到斯里蘭卡　茶園子女走出困境？

提起斯里蘭卡，你可能即時想起錫蘭紅茶。但在迷人茶園的背後，是一個最弱勢的兒童社區。很多居於茶園周圍的兒童生活貧困，無法獲得優質教育，甚至面臨着暴力、虐待和剝削的風險。一個「親子茶園計劃」以保護兒童為本，令一杯錫蘭紅茶背後滿載意義。



圖、文：救助兒童會

茶園生活艱苦 酗酒爸爸虐打子女

14歲的Dila來自斯里蘭卡的Dessford 茶園，他和其他小朋友 在Children’s Club 演出話劇，他扮演一個醉酒父親虐打子女。劇中的父親為生計而掙扎，妻子則出國打工賺錢養家。這話劇真實反映Dila居住的社區發生的兒童保護 問題，情況普遍。他和朋友參加話劇工作坊，將所見所聞化為話劇的劇本並在當地社區表演，以便引起當地人們對兒童面臨的困境的關注。Dila笑着說: 「我們討論我們想演的故事，老師想我們每個人都參與其中。我一點也不害羞，我真的很喜歡表演。」

斯里蘭卡以錫蘭紅茶著名。(救助兒童會)

Dila參加的話劇工作坊是香港救助兒童會在當地推行的「親子茶園計劃」其中的一個兒童保護活動。計劃集中推廣斯里蘭卡茶園行業的兒童保護文化，促進兒童及母親的心理健康。Dila每日放學後都會很開心地到計劃支援的Children’s Club跟朋友玩樂，在這安全的自由空間，他有時會學做手工，做話劇，又會學習編製自己的時間表。

老師不僅教他安排做功課的時間，更要他們在時間表加入日常個人護理的安排。「自從來到Children’s Club，我的學業成積進步了。 」Dila認為這因學識自律所致，他將自己在Children’s Club所學的所有知識教弟弟， 包括編製時間表。

由改善社區設施開始

居於茶園社區的兒童，他們的祖先大多於100年前由印度南部被賣到斯里蘭卡做茶園工人，他們很多都被視為身份卑微，飽受歧視，而且生活艱苦，這群在當地最弱勢的小朋友最需要支援。

香港救助兒童會 (Save the Children Hong Kong) 自2016年起一直支持斯里蘭卡茶園地區的「親子茶園計劃」，跟當地的救助兒童會項目辦公室一起努力，由最初幫助茶園建設及改善基礎設施開始，包括洗手間及茶園工人的休息亭，又改善幼兒園和社區衛生中心的設備。

兒童代表在Children’s Club收集兒童的意見和需求，定期向鄉村兒童發展委員會表達，並提出訴求。(救助兒童會)

兒童發聲 營造兒童保護文化

後來項目不斷發展，香港救助兒童會及當地的項目辦公室開始為教師提供培訓教導他們關於兒童早期教育的知識，讓茶園工人將年幼的子女送往茶園管理的幼兒照護中心由老師照顧，自己就可以安心到茶園工作。又在不同的茶園社區設立Children’s Club，為小朋友提供一個安全的聚集點，讓他們可以學校之後參與手作、話劇及其他不同的活動。

他們更被教導如何表達他們在社區經歷的或識別有關兒童保護的不同問題，例如: 兒童被虐打、學童因經濟或其他問題停學、區內兒童出現的健康問題等。他們集合所有問題，定期向當地的鄉村兒童發展委員會表達意見和訴求。鄉村兒童發展委員會由「親子茶園計劃」支援，是當地非常重要的社區機構，將政府官員、教師、家長、兒童及茶公司代表聚集在一起的組織。

在茶園社區生活的兒童在此有權表達他們關注有關兒童困難，讓成人瞭解兒童面對的狀況，包括兒童因不同原因被忽視，如因母親出外工作，父親不照顧子女的起居生活，子女遭忽略，未能感受家庭溫暖，甚至受虐。他們又會討論當地醫療問題和其他大大小小的兒童議題。 目的是要集結力量，保護兒童，免受傷害，為整個茶園社區營造保護兒童的文化。

現時仍有很多工人在斯里蘭卡以採茶為生。(救助兒童會)

為茶公司提供兒童保護培訓

計劃更與當地茶公司合作為其員工培訓有關保護兒童的知識，並制定守則，邀請茶公司在茶園實施兒童保護政策。 2022年， 該計劃更進一步幫助成立一個當地的社會企業，由該社企邀請茶公司參與【親子友善認證計劃】，以期達到項目可以探索新的經營模式，達到自負盈虧持續營運的目的。

茶公司經過培訓和監察，經審核達到標準的，可獲親子友善認證。計劃不但為社區營造兒童保護的文化，更提升企業的形象，穩定茶園的勞動力。目前已有8間茶公司參加了「親子友善認證計劃」，承諾為當地兒童提供更多照顧，更多保護，該茶園的兒童生活在一個較以往安全關愛的環境，可以健康快樂地成長。

香港救助兒童會為當地茶公司提供兒童保護培訓，全面灌輸這文化，將計劃的兒童保護精神永續。(救助兒童會)

親子友善認證計劃 創造雙贏局面

香港救助兒童會總幹事司徒恩稱: 「這項目非常有創新地將兒童保護與茶園利益結合，關注長久持續的影響，讓這社會企業為不同的茶企業提供兒童保護的培訓，做到自負盈虧，持續營運，將兒童保護的文化向茶園及社區不斷散播，將計劃的兒童保護精神永續。」生活在茶園的兒童能在安全和關愛的環境快樂成長，茶公司品牌形象得以提升，也穩住勞動力，做到雙贏的局面。給錫蘭紅茶賦予一個特別的意義，滿載兒童保護的使命，令本來一杯平常的錫蘭紅茶變得不一樣。

關於香港救助兒童會

救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。 救助兒童會在約120個國家開展工作。成立於 2009 年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。 了解更多，請瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及 YouTube。