國合基金會攜手斯里蘭卡駐廣州領事館舉辦慈善嘉年華　促民眾交流

今年是共建「一帶一路」倡議提出十周年。斯里蘭卡是最早支持共建「一帶一路」的國家之一。為支持高質量共建「一帶一路」，推動中斯兩國民間交往，深化文明對話與民心相通，11月19日，由廣州國際交流合作基金會（以下簡稱「國合基金會（GIF）」）攜手斯里蘭卡駐廣州總領事館、廣州珠江公園等機構共同舉辦的「廣系錫蘭」·國際慈善嘉年華在廣州珠江公園順利舉辦。中外市民朋友約300人到現場體驗中斯文化交流。本次活動得到了廣東省人民對外友好協會、廣州市人民政府外事辦公室、廣州市公益慈善聯合會的大力指導支持。



活動現場。（羊城晚報）

記者在現場了解到，「廣系錫蘭」·國際慈善項目由廣州國際交流合作基金會在2021年成立，旨在為家庭困難的斯里蘭卡兒童提供助學金，幫助孩子們恢復學業，解決教育問題的燃眉之急。通過踐行人道主義精神，促進中斯兩國民心相通。在廣東省人民對外友好協會、廣州市人民政府外事辦公室、斯里蘭卡駐廣州總領事館和廣州企業的大力支持下，該項目如今已順利推進三年，惠及斯里蘭卡漢班托塔、普塔勒姆和康堤地區多名學生及其背後的家庭。

活動現場。（羊城晚報）

在當天的嘉年華活動中，斯里蘭卡文化展覽、錫蘭風情市集、中英雙語兒童劇等內容吸引了大批中外遊客前來參與。斯里蘭卡駐廣州總領事蘇閏吉(Suranga Algewatte)在閉幕儀式上發言，對斯里蘭卡國家概況與文化特色作簡要分享，並對活動形式和公眾的熱心參與表示了肯定。

斯里蘭卡文化展覽、錫蘭風情市集、中英雙語兒童劇等內容吸引了大批中外遊客前來參與。（羊城晚報）

國合基金會（GIF）副秘書長周映紅在致辭中提到，國合基金會作為廣州的重要對外交往平台，著力提升廣州市經濟、文化和科技的國際影響力。接下來，國合基金會將繼續攜手各界，探索更多元的活動形式，以自然、柔性、靈動的方式打造公眾喜聞樂見的國際品牌活動，為廣州提供更多高標準惠民生可持續的國際交流項目。

斯里蘭卡文化展覽、錫蘭風情市集、中英雙語兒童劇等內容吸引了大批中外遊客前來參與。（羊城晚報）

記者在現場看到，來自斯里蘭卡的留學生和在穗的斯里蘭卡友人組成了錫蘭風情市集。他們通過自己製作的美食和奶茶，向前來參加嘉年華活動的中外市民介紹斯里蘭卡的飲食文化。還有來自幼兒園、小學、中學的老師、學生和家長，以及民間自發組織的兒童劇團等熱心人士積極參與本次活動。據介紹，本次嘉年華活動市集銷售收入將由晉晨公司捐贈給愛德公募基金會用於支持困境兒童生活所需。