伊姆蘭汗獄中「競選」　 巴基斯坦篤定謝里夫第四度執政？

巴基斯坦將在周四（8日）舉行大選，板球運動員出身的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）卻在上周一連因泄露國家機密、貪污和違反婚姻法被判三項罪名，當中僅貪污和非法出售國家禮物就令其面臨14年監禁，被排除在本次大選外。然而，身在巴基斯坦監獄中的伊姆蘭汗仍在領導巴基斯坦正義運動黨（PTI）競選。



巴基斯坦政治多年受軍方勢力影響，而外界普遍視此次大選為70多年來最缺乏正當性的選舉之一。去年8月，伊姆蘭汗因非法出售國家禮物被判處3年監禁，並在住所遭警方逮捕入獄，囚禁於拉瓦爾品第（Rawalpindi）的監獄至今。由於罪名尚未成立、仍可自由參選，其競選團隊在此期間仍在通過社交媒體平台維持競選活動。

伊姆蘭汗為巴基斯坦最受歡迎的政治家之一，本應是今屆最有望的總理候選人，有力擊敗有着軍方支持的另一位前總理謝里夫（Nawaz Sharif）。但上周，伊姆蘭汗先是因泄露國家機密罪成，不僅被判監禁10年，更被禁止參加即將舉行的大選；第二天，他又與妻子布希拉（Bushra Khan）同被判貪污、非法出售國家禮物罪成，監禁14年，10年內被禁止擔任公職；後又被判違反婚姻法罪成，被判7年監禁及罰款。其妻子預計在伊斯蘭堡的家中服刑。

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的支持者2024年1月28日在拉合爾（Lahore）街頭遊行 （REUTERS）

板球標誌遭禁 候選人被迫退黨、獄中參選

2018年，伊姆蘭汗在軍方的支持下領導正義運動黨贏得多數席位，以反腐敗旗號打破了建制派長期的統治，惟在任職期間，伊姆蘭汗與軍方關係惡化。2022年他在一次的不信任投票中被罷免，並繼續猛烈抨擊軍方。

隨着大選臨近，除了伊姆蘭汗本人喪失參選權，正義運動黨（PTI）自去年開始也受到全方位打壓。該黨的許多候選人遭到拘留、被迫退出該黨，以獨立候選人身份競選，一些候選人的親屬也被逮捕並面臨恐嚇。有候選人像伊姆蘭汗一樣，在獄中繼續競選，另一些人則在鎮壓活動開始以後便避開警察，想方設法暗中開展競選活動。

此外，該黨的許多競選活動都未能獲得官方許可。12月，巴基斯坦選舉委員會更禁止PTI使用板球棒的標誌。由於該國文盲率高達40%，此舉許多選民在投票時難以依靠黨派標識識別候選人。上周，警方在PTI於南部城市卡拉奇（Karachi）的一次選舉集會上，以無許可為由施放催淚彈驅散民眾，並逮捕了數十名伊姆蘭汗的支持者。

伊姆蘭汗被囚篤定無法參選，另一前總理謝里夫（Nawaz Sharif，圖左海報示）有望第四度回朝。（Reuters）

AI代演講、秘密集會躲警察

這些打壓措施迫使伊姆蘭汗及其他候選人不得不採取創意性的方法參選。12月，競選團隊利用美國AI初創公司ElevenLabs的語音生成工具，複製伊姆蘭汗獨特的男中音聲線，代替他本人將其在監獄中通過律師寫好的演講稿傳達給觀眾。上個月，該黨還舉行了首次TikTok線上集會，並將於本周在網上發佈競選宣言。在Facebook上，該黨使用聊天AI，為支持者提供有關當地候選人的信息。

沒有了標誌性的板球棒，一些獨立候選人轉而採用各種其他標識代表自己——嬰兒床、水壺、薩克斯風......兩個兒子遭到逮捕、家中也被搜查的候選人Aamir Mughal，則只能避開警方搜查，在安全屋接受媒體採訪，並儘可能低調的舉辦線下集會——沒有宣傳競選的海報，沒有麥克風和音響，只有在社交媒體上收到消息的少量支持者。

2022年4月10日，在巴基斯坦卡拉奇，被罷免的總理伊姆蘭汗所在政黨的支持者參加了一場集會，譴責罷免其領導人政府。(Getty）

該黨的一些成員認為，伊姆蘭汗及該黨所遭遇的種種打壓可以變成動員選民的力量 ，只要投票率足夠高，他們就能創造奇蹟並獲勝。去年伊姆蘭汗被捕時，大量支持者衝擊警察局，上演戲劇性的一幕。但經過了過去大半年的努力，並不見收獲太大成效。

在大多數候選人面臨警方追查的情況下，許多線下競選活動無法正常進行。而美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所所長Michael Kugelman認為，巴基斯坦只有約30%的人口是活躍的社交媒體用戶，儘管正義運動黨善於在社交媒體上進行宣傳，但覆蓋範圍十分有限。

據報道，儘管選舉將至，往屆大選隨處可見參加政治集會者的街道仍然空無一人，此次選舉變成巴基斯坦幾十年來最冷清的一次選舉。

領導巴基斯坦穆斯林聯盟的謝里夫也順理成章成為頂頭候選人，他於2018年因兩宗貪腐案定罪被判刑14年後來到倫敦接受治療。後來在自我流放4年後，謝里夫很有可能是在軍方斡旋下，於2023年10月高調回國，準備東山再起。

上月，巴基斯坦最高法院取消對刑事定罪者參加選舉的終身禁令，正式為謝里夫第四度競選總理掃除障礙。隨着伊姆蘭汗接連被「加刑」，還未到投票日，總統選舉已麈埃落定。