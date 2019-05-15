【中美貿易戰】股市下跌無有怕　特朗普Twitter令全球股市反彈？

股市在急跌一天後，美股在周二（14日）喘定反彈，道指收報25532.05點，升207.06點；標普500指數收2834.41點，升22.54點。港股、上證、日經指數等翌日也跟隨上升。

▲特朗普近日以兩招「避關稅大法」，為美國消費者定驚。想看專家如何分析，請即點擊片段▲

日股自上周二（7日）令和年首度開市以來連續下跌，至今終於首度反彈。（朝日新聞）

還記得上周的大跌市嗎？正當中美貿易談判進入最後階段，特朗普突然周日（5日）於個人Twitter上貼文，稱要提高中國關稅，令全球投資者大吃一驚。經歷一天的大跌市後，讓人錯覺「Sell in May」的預言重臨。

特朗普一句即反彈

一星期過去，情況依然未有改善。中美最終無法在上周五（10日）達成貿易共識，美股周一開市即下挫，道指最高一度跌720點，收市報25324點，跌617點。

直到周二特朗普再次在Twitter上發話，稱「貿易戰只是朋友間的小爭吵」，「時機到了就與中國達成貿易協議」，股市隨即反彈上升。

股市升跌直接反映投資者情緒，中美貿易戰是現時帶動股市上落的最大因素。

中美均表示會升級貿易戰令投資環境朦上陰影，但分析指因關稅措施未在短期實施，加上特朗普突然放軟口風，投資者對雙方達成協議抱有希望，刺激股市反彈。

未來仍有波動機會

特朗普周二接受路透社訪問時，稱期待6月底在大阪二十國集團（G20）峰會與國家主席習近平會面，並指那會是一個「富有成果」的會晤。同日美國財政部發言人稱財長姆努欽（Steven Mnuchin）計劃短期內前往中國進行新一輪貿易會談，這些都是令市場放心因素。

不過投資者需留意中國的關稅實施限期為5月31日，較6月底的G20峰會為早，若關稅生效屆時美國將如何回應，均有機會影響股市上落。而關鍵仍然是特朗普的Twitter，他持續對中美貿易戰的評論會即時反應在股市上。