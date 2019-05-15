【中美貿易戰】美國商會會長：沒有協議兩敗俱傷

中美貿易戰有升溫跡象，影響全球經濟，即使美國總統特朗普（Donald Trump）表示華府在談判上有優勢，但美國商會會長多諾霍（Thomas Donohue）認為，貿易戰延續下去，對中美經濟均不利，美方也會受到打擊，重申達成協議才是符合兩方利益。

《日本經濟新聞》周三（15日）刊出多諾霍的專訪，他表示中美貿易談判的原因是北京方面撤回了一度達成協定的事項，他期待能在適當時期找出解決對策。美國商會一直支持白宮對華採取強而有力措施，但不支持以關稅作為長期戰手段。

多諾霍指，短期使用關稅是可以理解，但長遠來看則構成問題。他表示關稅是美國企業和華府繳納，即是美國企業從中國購買100萬美元的鋼鐵，需要將25萬美元的關稅交給美國政府。

中美貿易戰：道指周一（13日）曾瀉719點，收跌617點。市場仍擔心中美未能達成協議。（路透社）

他被問到貿易戰導致股價下跌等經濟影響時，表示無論關稅由誰支付，對中美兩國經濟都並非好事。美國企業的關稅負擔增加，通過對華出口的減少，對美國經濟產生影響。美國經濟如今企穩，但如果關稅長期化，將有巨大負面影響。他認為目前需要的是達成維持兩國良好經濟關係的積極協議。

多諾霍又反對特朗普政府內部提出切斷中美供應鍵的建議，他指美國商界花了很長時間才建立這個供應鍵，如果最終被切斷，從中期來看只會損害經濟。

（日本經濟新聞）